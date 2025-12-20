إيران تُعدم رجل دين أدين بالتجسس لمصلحة إسرائيل

- نفّذت إيران حكم الإعدام بحق عقيل كشاورز بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، بعد مصادقة المحكمة العليا، حيث أُدين بالتواصل مع الكيان الصهيوني والتقاط صور لمواقع عسكرية وأمنية. - في سبتمبر الماضي، أُعدم بابك شهبازي بتهمة التجسس لصالح الموساد، حيث كان يعمل في مجال تصميم أجهزة التبريد الصناعي لشركات عسكرية وأمنية. - تشهد إيران تصاعدًا في حالات الإعدام بتهمة العمالة لإسرائيل، وسط توتر أمني متزايد وتفكيك شبكات تجسس، مما يعكس تهديدًا للأمن القومي والمنشآت العسكرية.

نفّذت إيران حكم الإعدام بحق رجل أُدين بتهمة التجسس لمصلحة إسرائيل، بحسب ما نقلت، السبت، وكالة "ميزان أونلاين" التابعة للسلطة القضائية. وقالت الوكالة: "نُفّذ حكم الإعدام بحق عقيل كشاورز، المُدان بالتجسس لصالح الكيان الصهيوني، والتواصل والتعاون مع هذا النظام، والتقاط صور لمواقع عسكرية وأمنية، بعد المصادقة على الحكم من المحكمة العليا، واستكمال الإجراءات القانونية". وذكرت الوكالة أن الرجل أوقف بين إبريل/ نيسان ومايو/ أيار من عام 2025 في شمال غرب إيران.

وفي السابع عشر من سبتمبر/ أيلول الماضي، أعدم القضاء الإيراني المواطن بابك شهبازي شنقاً بتهمة التجسس لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي، وذلك بعد مصادقة المحكمة العليا الإيرانية على الحكم الصادر بحقه. وكان بابك شهبازي يعمل في مجال تصميم أجهزة التبريد الصناعي وتركيبها، مقاولاً في شركات تابعة لمنظمات ومراكز اتصالات وعسكرية وأمنية.

يُذكر أن إيران شهدت، بعد العدوان الإسرائيلي خلال يونيو/ حزيران الماضي، ارتفاعاً في حالات إعدام المدانين بتهمة العمالة لمصلحة إسرائيل خلال السنوات الإيرانية الأخيرة. وخلال الحرب، برز دور عملاء إسرائيل داخل إيران من خلال إطلاق أعداد كبيرة من الطائرات المسيّرة صغيرة الحجم داخل البلاد، واستهداف مقرات عسكرية ومنظومات للدفاع الجوي.

كذلك تأتي هذه القضايا في سياق تصاعد التوتر الأمني بين إيران وإسرائيل، والتهديدات المتبادلة، إذ تعلن السلطات الإيرانية بشكل متكرر تفكيك شبكات تجسس واعتقال أشخاص تتهمهم بالعمل لصالح أجهزة استخبارات أجنبية، ولا سيما الإسرائيلية. وخلال السنوات الماضية، نفذت طهران أحكام إعدام بحق مدانين بتهم مشابهة، مؤكدة أن هذه القضايا تمس "الأمن القومي" والمنشآت العسكرية الحساسة.

(فرانس برس، العربي الجديد)