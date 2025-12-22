إيران تُجري مناورات صاروخية في طهران وأصفهان ومشهد دون إعلان رسمي

- شهدت إيران مناورات صاروخية في مدن متعددة، بما في ذلك طهران وأصفهان ومشهد، دون إعلان رسمي، مما أثار قلق إسرائيل من احتمال أن تكون غطاءً لهجوم إيراني محتمل. - حذرت إسرائيل الولايات المتحدة من التحركات الإيرانية، مشيرة إلى أنها قد تكون تمويهاً لهجوم مفاجئ، بينما لم تجد الاستخبارات الأميركية مؤشرات على نية إيران تنفيذ هجوم وشيك. - يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مناقشة خيارات عسكرية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تتضمن ضربة إسرائيلية أو دعم أميركي، لمواجهة التهديد الإيراني المتزايد.

نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن شهود عيان ومصادر لم تسمّها أن مناورات صاروخية تُجرى في عدد من المدن الإيرانية، اليوم الاثنين، دون صدور إعلان رسمي من الجهات المختصة حتى الآن. وبثّت القناة التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية على تطبيق "تليغرام"، إلى جانب شبكة "نور نيوز" شبه الرسمية، مقاطع مصوّرة لما يبدو أنها عمليات إطلاق صواريخ، دون تحديد مواقعها بدقة. ووفقاً للتقارير المنشورة، فإن عمليات الإطلاق تمت من كل من العاصمة طهران، ومدينة أصفهان، وسط البلاد، ومدينة مشهد، شمال شرقي إيران.

في السياق، نقل موقع "أكسيوس" الأميركي، أمس الأحد، عن ثلاثة مصادر إسرائيلية وأميركية مطلعة أن تل أبيب حذّرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أن هذه المناورات ربما تكون غطاءً لهجوم إيراني محتمل على إسرائيل. وأشار الموقع إلى أن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير أبلغ قائد القيادة المركزية الأميركية براد كوبر، خلال اجتماع، السبت، بمخاوف تل أبيب من التحركات الإيرانية الأخيرة، واصفاً إياها بأنها قد تُستخدم تمويهاً لشنّ هجوم مفاجئ، داعياً إلى تنسيق دفاعي مشترك.

وأوضح الموقع أن الاستخبارات الإسرائيلية سبق أن رصدت تحركات مشابهة قبل ستة أسابيع، وأثارت مخاوف مماثلة، فيما نقل عن مصدر إسرائيلي أن "احتمال وقوع هجوم يقل عن 50%"، لكنه استدرك: "لا أحد مستعد للمخاطرة بالافتراض أنها مجرد مناورة". في المقابل، أفاد مصدر أميركي بأن الاستخبارات الأميركية لا تمتلك حالياً مؤشرات إلى نية إيران تنفيذ هجوم وشيك. ورأى الموقع أن الخطر الأبرز يكمن في احتمال اندلاع حرب نتيجة سوء تقدير متبادل بين طهران وتل أبيب، حيث قد يُفسّر كل طرف تحركات الآخر باعتبارها استعداداً للهجوم.

من جهتها، أفادت هيئة البث العبرية الرسمية، يوم السبت، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيطرح على الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال لقائهما المرتقب في 29 ديسمبر/كانون الأول الجاري بولاية فلوريدا، حزمة من الخيارات العسكرية للتعامل مع ما تصفه تل أبيب بـ"التهديد الإيراني". ونقلت الهيئة عن مصادر مطلعة تحدثت لشبكة "أن بي سي" الأميركية أن نتنياهو سيعرض معلومات استخبارية حديثة بشأن تطورات برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، مع تركيز متزايد على الملف الصاروخي مقارنة بالنووي.

وبحسب التقرير، فإن السيناريوهات المطروحة تشمل خيارات عدة، من ضربة إسرائيلية منفردة، إلى دعم أميركي محدود، أو عملية عسكرية مشتركة، وصولاً إلى تحرّك أميركي مباشر ضد أهداف إيرانية. وتقدّر تل أبيب أن إيران قد تبلغ وتيرة إنتاج تصل إلى ثلاثة آلاف صاروخ باليستي شهرياً إذا لم يتم كبح هذا المسار، وهو ما تعتبره تهديداً خطيراً لموازين القوى الإقليمية.

(رويترز، العربي الجديد)