إيران تودع مرشدها

- تستعد طهران لمراسم تشييع استثنائية للمرشد الراحل علي خامنئي، الذي اغتيل في سياق حرب وجودية فشلت في إسقاط النظام، حيث ساهمت استراتيجياته في الحفاظ على استقرار البلاد وانتقال القيادة بسلاسة إلى نجله. - رغم التوقعات بحدوث فراغ وأزمة خلافة بعد اغتيال خامنئي، ساهمت الظروف الاستثنائية في تسهيل انتقال القيادة إلى نجله، مما حافظ على تماسك المؤسسات وأبقى على استقرار النظام. - تسعى السلطات الإيرانية لاستعراض الشرعية السياسية عبر الحشود المليونية، مع ترقب ظهور المرشد الجديد مجتبى خامنئي، مما يعكس موقع إيران في مرحلة ما بعد الحرب وتوقعات بإعلان وصية المرشد الراحل.

تتهيأ العاصمة الإيرانية طهران، اليوم السبت، لمشهد جنائزي استثنائي إذ تُقام مراسم وداع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي وتشييعه، بعد مرور أربعة أشهر على اغتياله في الساعات الأولى للعدوان الأميركي الإسرائيلي في 28 فبراير/شباط الماضي. ولا تبدو هذه المراسم مجرد إجراء بروتوكولي لوداع قائد راحل، بل حالة تعبئة تقودها مؤسسات الدولة من الحكومة إلى الحرس الثوري لإنتاج مشهد جماهيري يصفه البعض بـ"تشييع القرن"، وذلك في ظروف داخلية وخارجية بالغة الحساسية. تاريخياً، ارتبطت أضخم الجنازات في الذاكرة الإيرانية برحيل مؤسس الثورة آية الله الخميني عام 1989، لكن التخطيط جار حالياً لتجاوز ذلك رمزياً وميدانياً، نظرا لظروف مختلفة تماماً عن تلك الحقبة. خامنئي، بخلاف سلفه، لم يغادر المشهد بوفاة طبيعية، بل اغتيل في مستهل حرب وجودية استهدفت إسقاط النظام؛ وهي حرب فشلت في تحقيق الهدف، بفعل خطة متعددة الجوانب، أعدّها خامنئي بنفسه عقب حرب يونيو/حزيران 2025. وقد ارتكزت الاستراتيجية على مبادئ الرد الفوري الواسع، وأقلمة المواجهة، وخنق شريان الطاقة عبر إغلاق مضيق هرمز. وحسب مصادر فإن المرشد الراحل شدد على إلزامية تنفيذ الخطة تحت أي ظرف سواء بقي حياً أم لا.

وعلى عكس توقعات سادت خاصة بعد احتجاجات يناير/كانون الثاني الماضي الدامية، والتي تنبأت بأن غياب المرشد سيحدث فراغاً، ما سيؤدي إلى اضطرابات أو أزمة خلافة مستعصية، أحدثت الحرب تحولاً في المشهد، فساهم الاغتيال ومناخ مواجهة العدوان في خلق ظروف استثنائية حالت دون وقوع أي أزمة بغيابه، ما سهّلت أيضاً عملية انتقال القيادة إلى نجله، ليبدأ عهد "القيادة الشابة" التي وجدت فيها القاعدة الجماهيرية المناصرة للثورة امتداداً لخامنئي الأب، مما خفف عنها وطأة فقده وحافظ على تماسك المؤسسات والحرس الثوري، وذلك رغم إشكاليات طرحتها المعارضة وجهات أخرى مثل مسألة التوريث. كل ذلك جعل الانتقال الذي كان يُنظر إليه معضلةً تاريخية يمر بهدوء وسلاسة غير متوقعة.

واليوم تسعى السلطات الإيرانية عبر الحشود الميليونية المرتقبة إلى إعادة إنتاج صورة الشرعية السياسية واستعراضها أمام العالم، إذ لا تقتصر الغاية على تجاوز التداعيات التي تلت الاحتجاجات وما حل بالصورة أو فقط وفاءً للمرشد الراحل، بل تتعداها لتصوير المشهد على أنه "بيعة" و"سند" للقيادة الجديدة. كما سيمثل مستوى التمثيل الأجنبي انعكاسا لموقع إيران في مرحلة ما بعد الحرب التي على الأغلب لم تغلق فصولها بعد وثمة جولات قادمة. كما تتجه الأنظار من السبت إلى الاثنين إلى المنصة الرئيسية للجنازة في طهران؛ لمعرفة ما إذا كان المرشد الجديد مجتبى خامنئي سيظهر علناً أمام الملأ للمرة الأولى منذ تعيينه في منصبه ليؤم المصلين على جثمان والده، أم سيكتفي ببث رسالة مصورة أو صوتية؟ وسيحمل أي حضور له دلالات في هذا التوقيت، بالتزامن مع ثمة توقعات بقرب إعلان وصية المرشد الراحل، وما قد تحمله من مضامين سياسية أو استراتيجية ترسم ملامح السياسات الإيرانية القادمة.