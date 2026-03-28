إيران تواصل حملاتها الأمنية: مقتل واعتقال العشرات بتهمة "العمالة"

- نفذت وزارة الاستخبارات الإيرانية عمليات أمنية في عدة محافظات، أسفرت عن مقتل خمسة عناصر انفصالية واعتقال 19 شخصاً بتهمة الارتباط بجهات معادية أمريكية وإسرائيلية. - في محافظة خوزستان، تم اعتقال عشرة أشخاص يُشتبه في ارتباطهم بجماعة مسلحة، بالإضافة إلى اعتقال آخرين في قضاء خلخال ومحافظات أخرى بتهمة جمع معلومات عسكرية. - اعتقلت السلطات 46 شخصاً في خمس محافظات بتهمة التخطيط لعمليات إرهابية، و103 أشخاص في طهران بتهمة التعاون مع جهات معادية، و35 شخصاً في بوشهر بتهمة التجسس.

استمراراً لحملات أمنية متصاعدة منذ بداية الحرب، أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية والأجهزة الأمنية عن تنفيذ سلسلة عمليات أمنية في عدد من المحافظات، خلال الساعات الماضية، قالت إنها أسفرت عن مقتل عناصر من جماعات انفصالية مسلحة واعتقال عشرات آخرين بتهمة الارتباط بجهات معادية وجمع معلومات حساسة أو التخطيط لأعمال تخريبية داخل إيران.

وأعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، اليوم السبت، مقتل خمسة عناصر من جماعات انفصالية مسلحة واعتقال 19 شخصاً قالت إنهم مرتبطون بجهات معادية أميركية وإسرائيلية، وذلك خلال عمليات أمنية نفذت في محافظات عدة. وذكرت الوزارة الإيرانية أن العناصر الانفصالية الخمسة كانوا يعملون بتوجيه مباشر من إسرائيل وزرعوا عبوات ناسفة في مراكز مدنية وأماكن عامة، ما أدى إلى مقتل مواطن وإصابة سبعة آخرين.

وفي محافظة خوزستان جنوب غربي إيران، أعلنت مديرية الاستخبارات عن اعتقال عشرة أشخاص يُشتبه في ارتباطهم بجماعة مسلّحة نفذت هجمات ضد قوات الأمن واعتدت على مرافق عامة. كما أُلقي القبض على ثلاثة آخرين مرتبطين بالجماعة نفسها في قضاء خلخال بمحافظة أردبيل. وأفادت الأجهزة الأمنية أيضاً باعتقال ستة أشخاص آخرين في محافظات خوزستان وأردبيل وكرمان بتهمة جمع معلومات عن مواقع عسكرية وحساسة وإرسالها إلى جهات إعلامية مرتبطة بإسرائيل عبر شبكة "إيران إنترناشونال" المعارضة في الخارج.

وفي محافظة أذربيجان الغربية غربي غيران، أعلنت مديرية الاستخبارات عن توقيف ثمانية أشخاص، بينهم أربعة من عناصر "تنظيم انفصالي" في مدينة مهاباد الكردية، قائلة إنهم كانوا يستعدون لتنفيذ عمل مسلح بعد حصولهم على وسائل اتصال خاصة، إضافة إلى اعتقال عنصرين من "جماعتين انفصاليتين" في مهاباد وجالدران، واثنين آخرين في أورمية ومياندوآب بتهمة إرسال معلومات وصور إلى جهات إعلامية معادية عبر الإنترنت.

كما أعلنت وزارة الاستخبارات عن اعتقال ثلاثة أشخاص في مدينة كاشان بمحافظة أصفهان وسط إيران بتهمة الارتباط بشبكات معارضة خارجية، وذلك خلال عملية أمنية نُفذت في مخبئهم بأمر من النيابة العامة. وفي محافظة إيلام غربي إيران، أعلنت استخبارات الحرس الثوري عن اعتقال 51 شخصاً بتهم مختلفة، من بينها العمل على تنظيم أعمال شغب، التخطيط لإغلاق الطرق، تصوير مواقع عسكرية ونقاط سقوط الصواريخ، إضافة إلى التواصل مع وسائل إعلام معارضة. كما اتُهم آخرون بمحاولة تعطيل تجمّعات شعبية داعمة للحكومة.

وفي عملية أخرى، أعلنت وزارة الاستخبارات عن اعتقال 36 شخصاً في محافظات كرمان وأصفهان وإيلام بتهمة إرسال معلومات إلى جهات إعلامية مرتبطة بإسرائيل والعمل كوسطاء تجسس عبر الفضاء الإلكتروني. وذكرت السلطات أنه جرى ضبط جهازي اتصال فضائي من نوع ستارلينك لدى بعض المعتقلين في محافظة إيلام.

وفي محافظة سمنان وسط البلاد، أعلنت الشرطة عن اعتقال أشخاص عدة قالت إنهم كانوا يجمعون معلومات ميدانية ويخططون لهجمات محتملة داخل المحافظة بعد تواصلهم مع حسابات مرتبطة بإسرائيل عبر الإنترنت. وأضافت أن التحقيقات كشفت أن أحد المتهمين طلب خلال تواصله مع جهات إسرائيلية تنفيذ هجوم صاروخي على مدينة سمنان، مضيفة أن الهجوم الجوي الذي استهدف مناطق سمنان ودرجزين وشهميرزاد في 19 مارس/ آذار وأسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة 36 آخرين، جاء نتيجة هذه الأنشطة.

كما أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية عن اعتقال 46 شخصاً في خمس محافظات هي؛ كلستان وأذربيجان الغربية وكرمان وأصفهان وإيلام، بتهمة التخطيط لعمليات إرهابية أو إرسال معلومات عن مواقع عسكرية وحساسة إلى جهات معادية. وضُبط خلال العمليات أربع مسدسات و43 طلقة ذخيرة إضافة إلى جهازي ستارلينك.

وفي طهران، أفادت منظمة استخبارات الحرس الثوري، أمس الجمعة، باعتقال 103 أشخاص منذ بداية الحرب في 28 فبراير/ شباط الماضي، بتهمة التعاون مع جهات معادية أو التخطيط لأعمال تخريبية. وأوضحت أنّ من بين المعتقلين خلية مكونة من أربعة أشخاص كانت تخطط لتخريب البنية التحتية لشبكة الكهرباء في العاصمة، إضافة إلى مجموعة مرتبطة بتيار ملكي كانت تسعى لإثارة اضطرابات في الشوارع.

كما أُلقي القبض على خمسة أشخاص بتهمة التخطيط لمهاجمة نقاط التفتيش الأمنية، في حين جرى اتخاذ إجراءات بحق عشرات الأشخاص الذين اتُّهموا بإرسال إحداثيات مواقع حساسة وصور مناطق الاستهداف إلى وسائل إعلام معارضة، بحسب منظمة استخبارات الحرس الثوري. وفي محافظة أصفهان، أعلنت استخبارات الحرس الثوري عن اعتقال أكثر من 15 شخصاً بتهمة إرسال صور مواقع القصف وتحركات القوات ونقاط التفتيش ومواقع الإغاثة إلى وسائل إعلام مرتبطة بإسرائيل، مؤكدةً إحالتهم إلى القضاء.

كما أعلنت منظمة استخبارات الحرس الثوري، أمس الجمعة، عن اعتقال 35 شخصاً في محافظة بوشهر المطلة على الخليج منذ بداية الحرب، وذلك خلال عمليات أمنية نفذتها الأجهزة الاستخباراتية في المحافظة. واتهمت المنظمة الموقوفين بأنهم على صلة بـ"جماعات إرهابية ووسائل إعلام معارضة"، قائلة إنهم كانوا يقومون بأعمال تجسس وجمع معلومات وتصوير مواقع حساسة وعسكرية إضافة إلى البنى التحتية في محافظة بوشهر.

وأضافت أن هؤلاء الأشخاص كانوا يسعون أيضاً إلى تنفيذ أعمال تخريبية بهدف زعزعة الأمن في المحافظة. كما أشارت إلى أنه ضُبطت خلال العمليات وسائل اتصال وأسلحة وزجاجات حارقة إضافة إلى أدوات أخرى قالت السلطات إنها كانت مخصصة لتنفيذ عمليات تخريبية وأنشطة تهدد الأمن. كما أعلنت الشرطة في محافظة بوشهر اعتقال أحد عناصر شبكة تجسس مرتبطة بجهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" في مدينة عسلويه، وذلك بعد عملية رصد ومتابعة استخباراتية استمرت لفترة.