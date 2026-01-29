إيران | تواصل الاعتقالات ومير حسين موسوي يدعو لاستفتاء على الدستور

- أعلنت السلطات الإيرانية عن اعتقال 477 شخصاً بتهم تتعلق بأعمال شغب وتخريب، مع ضبط أسلحة متنوعة، وسط دعوات لتسريع الإفراج عن المعتقلين ودراسة الخسائر. - دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي دفعت الشباب إلى التخريب، بينما وصف مير حسين موسوي الاحتجاجات بأنها "صفحة سوداء" ودعا إلى استفتاء على الدستور. - طالبت صحيفة "اطلاعات" الرئيس بزشكيان بالاعتذار عن تقصير الأجهزة الأمنية، مشيرة إلى أن غياب المساءلة يهدد الثقة العامة ويدعو لتحسين الأوضاع الاقتصادية.

رغم إخماد الاحتجاجات الدامية التي شهدتها إيران أخيراً، لا تزال حملة الاعتقالات متواصلة، في وقت تتصاعد فيه ردات الفعل السياسية والإعلامية، بين بيان غاضب لرئيس الوزراء الأسبق مير حسين موسوي، ودعوات تطالب الرئيس مسعود بزشكيان بالاعتذار عما وُصف بـ"التقصير الأمني".

وفي إطار استمرار حملة الاعتقالات ضد من تصفهم السلطات بـ"مثيري الشغب والمخربين"، أعلنت قيادة شرطة مدينة دزفول اعتقال 412 شخصاً على خلفية الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها الاحتجاجات، مشيرة إلى تعرّض مرافق حكومية وممتلكات عامة وخاصة لأعمال تخريب وإحراق. وقال قائد شرطة دزفول، العقيد إحسان برديا، اليوم الخميس، إنّ قوات استخبارات الشرطة، بالتنسيق مع السلطة القضائية، نفذت عمليات مباغتة أسفرت عن تحديد هوية المتورطين واعتقالهم.

وأضاف برديا أنّ من بين المعتقلين 19 عنصراً رئيسياً في "أعمال الشغب"، و21 آخرين متهمين بنشر دعوات للاحتجاج عبر الفضاء الإلكتروني، لافتاً إلى توجيه اتهامات لهم بالمشاركة في أعمال عنف شملت إحراق بنوك ومواقع دينية، والاعتداء على مراكز شرطة المرور، وإطلاق النار باتجاه عناصر الأمن. كما أفاد بضبط أربع قطع أسلحة حربية وصيد، وعشرة أسلحة بيضاء، وأكثر من عشر زجاجات حارقة.

وفي السياق نفسه، أعلنت إدارة الاستخبارات في محافظة هرمزغان جنوب شرقي إيران، اليوم الخميس، اعتقال 65 شخصاً من العناصر الرئيسية المتورطة في الاضطرابات، بناءً على بلاغات المواطنين، موضحة أنّ المعتقلين متهمون بتنفيذ أعمال وُصفت بـ"الإرهابية"، شملت إحراق مساجد وحافلات ومرافق عامة، والهجوم على مراكز عسكرية وأمنية.

من جانبه، وجّه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، وزير العدل أمين حسين رحيمي بالتنسيق مع السلطة القضائية في إيران لتسريع عملية الإفراج عن المعتقلين. وشدد بزشكيان على ضرورة الإدارة الميدانية لتبعات التطورات، مكلفاً المحافظين بتشكيل فرق عمل تخصصية للقيام بزيارات ميدانية للمتضررين وعائلاتهم، ودراسة أسباب الخسائر بشكل دقيق وموثق، ورفع تقارير شاملة للحكومة.

وفي موقف لافت، قال وزير التراث الثقافي والسياحة السابق، عزت الله ضرغامي، المحسوب على التيار المحافظ: "ليس من الصحيح تحميل جميع الخسائر للإرهابيين فقط"، مشيراً إلى وجود شريحة من الشباب في إيران دفعها الغضب والمشكلات المعيشية وغياب التواصل مع السلطة إلى الانخراط في أعمال التخريب. وأضاف أن هذه الفئة تمثل "مجموعة ثالثة" إلى جانب المحتجين التقليديين والعناصر المعادية، معتبراً إياها الفئة "الأكثر أهمية"، وداعياً إلى معالجة مشكلاتها الاجتماعية والاقتصادية.

مير حسين موسوي يرفض التدخل الأجنبي في إيران

من جهته، وصف رئيس الوزراء الأسبق، مير حسين موسوي، في بيان من مقر إقامته الجبرية، ما جرى في الاحتجاجات الأخيرة بأنه "صفحة سوداء" في تاريخ إيران و"خيانة وجريمة كبرى بحق الشعب". وأكد موسوي، وفق موقع "الكلمة"، أنّ حجم المأساة يتضح أكثر مع مرور الأيام وسقوط أعداد كبيرة من القتلى، معتبراً أن هذه الأحداث ستبقى راسخة في الذاكرة التاريخية لعقود.

وقال إنّ الشعب عبّر بوضوح عن "رفضه للنظام"، ولم يعد يثق بالروايات الرسمية، محمّلاً السلطات مسؤولية تصاعد القمع وإغلاق سبل التعبير السلمي، ما مهد للتدخلات الخارجية وأضاع فرص الإصلاح، لكنه أكد في الوقت نفسه رفضه لأي تدخل خارجي في إيران. ودعا موسوي القوات العسكرية والأمنية إلى التخلي عن مواجهة الشعب، مقترحاً تنظيم استفتاء على الدستور عبر جبهة وطنية جامعة تقوم على رفض التدخل الخارجي، ونبذ "الاستبداد الداخلي"، والانتقال الديمقراطي السلمي.

"اطلاعات" تدعو بزشكيان للاعتذار

في المقابل، طالبت صحيفة "اطلاعات" الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، الرئيس بزشكيان بتقديم اعتذار للشعب بسبب "تقصير الأجهزة الأمنية". وتساءلت الصحيفة عن أسباب النشاط الحر لعناصر مسلحة رغم الانتشار الأمني الواسع، وعن مبررات قطع الإنترنت، معتبرة أن هذه القضايا تتطلب إجابات مقنعة للشارع.

وكتبت الصحيفة أنّ "مشاهد تلون الشوارع بدماء آلاف الشباب والمراهقين ما زالت حاضرة في أذهان الإيرانيين"، مؤكدة أن إقناع الرأي العام لا يتحقق عبر الاعترافات التلفزيونية، بل بتقديم معلومات شفافة. واعتبرت أن غياب المساءلة يهدد "الثقة العامة"، مشيرة إلى أن أحد الضحايا، ويدعى أميد رستمي، كان موظفاً في المؤسسة نفسها وقُتل أثناء توجهه لشراء دواء لابنته. وخلصت الصحيفة إلى أن جذور الأحداث تعود للإهمال في ملفي الأمن والمعيشة، داعية الرئيس إلى تحمل المسؤولية واتخاذ خطوات جادة لتحسين الأوضاع الاقتصادية.