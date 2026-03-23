إيران تواصل اعتداءاتها على دول الخليج بالصواريخ والمسيرات

- تصاعد الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج: مع دخول الحرب أسبوعها الرابع، تعرضت السعودية والإمارات والبحرين والكويت لهجمات صاروخية ومسيّرات، حيث اعترضت الدفاعات الجوية السعودية صواريخ ومسيّرات، بينما تصدت الإمارات لهجمات مشابهة، وأعلنت البحرين والكويت عن اعتراض هجمات صاروخية ومسيّرات معادية. - إصابات وأضرار محدودة: في الإمارات، أصيب شخص بجروح طفيفة جراء سقوط شظايا صاروخ باليستي، بينما لم تُسجل إصابات أخرى في الدول الأخرى. - إدانة خليجية للاعتداءات: جدد مجلس التعاون الخليجي إدانته للاعتداءات الإيرانية، مؤكداً أنها تهدد الأمن الإقليمي والدولي وتقوض جهود التهدئة.

تستمرّ الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج مع دخول الحرب في المنطقة أسبوعها الرابع، حيث أعلنت دول خليجية، اليوم الاثنين، تعرّضها لاعتداءات.

السعودية

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، في اليوم الرابع والعشرين من الحرب، أن منطقة الرياض استُهدفت بصاروخين باليستيين، مشيرة إلى أنه تم اعتراض أحد الصاروخين، وسقط الآخر في منطقة غير مأهولة. كما أفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، باعتراض 6 مسيّرات في المنطقة الشرقية وتدميرها، منذ فجر اليوم، مشيراً كذلك إلى اعتراض مسيّرة في منطقة الحدود الشمالية وتدميرها.

الإمارات

أعلنت الإمارات أن دفاعاتها تصدت "لاعتداءات صاروخية وطائرات مسيّرة قادمة من إيران"، موضحةً أن الأصوات التي سُمعت "في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ الباليستية، والمقاتلات للطائرات المسيّرة والجوالة".

وأعلنت حكومة أبوظبي إصابة شخص إثر سقوط شظايا عقب اعتراض صاروخ باليستي. وأوضح المكتب الإعلامي للحكومة، في بيان، أن الجهات المختصة في إمارة أبوظبي "تعاملت مع حادث سقوط شظايا في منطقة الشوامخ، عقب اعتراض ناجح للدفاعات الجوية لصاروخ باليستي". وذكر البيان أن الاعتراض أسفر عن "إصابة بسيطة لشخص من الجنسية الهندية"، دون ذكر تفاصيل أكثر. وإجمالاً، تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية منذ بدء الاعتداءات الإيرانية في 28 فبراير/ شباط الماضي، مع 345 صاروخاً باليستياً، و15 صاروخاً جوالاً (كروز) و1773 طائرة مسيّرة، حتى صباح الأحد، بحسب بيان لوزارة الدفاع.

البحرين

أطلقت البحرين الاثنين "صافرة الإنذار" طالبة من "المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن"، بحسب ما أفادت وزارة الداخلية البحرينية على وسائل التواصل الاجتماعي. وأعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، الأحد أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمّرت 145 صاروخاً و 246 طائرة مسيّرة، استهدفت مملكة البحرين.

الكويت

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي فجراً، أن الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية، مشيرة إلى أن أصوات الانفجارات إن سمعت، فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.

وكان مجلس التعاون الخليجي قد جدد، أمس الأحد، إدانته واستنكاره لاستمرار الاعتداءات الإيرانية على دول المجلس، وما تشمله من استهداف متعمد للبنية التحتية والمنشآت النفطية، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والأعراف الدولية، وتهديد مباشر لأمن المنطقة واستقرارها وسلامة إمدادات الطاقة العالمية. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج جاسم محمد البديوي، أن استمرار الاعتداءات يكشف بوضوح عن "النهج التصعيدي للحكومة الإيرانية تجاه دول المجلس، ويعد عملاً عدوانياً مرفوضاً يقوض جهود التهدئة ويهدد الأمنين الإقليمي والدولي". وشدد على أنّ الادعاءات الإيرانية التي تحاول تحميل دول مجلس التعاون مسؤولية أي عمليات عسكرية "ادعاءات باطلة ومرفوضة رفضاً قاطعاً، ولا تستند إلى أي أساس من الصحة".

(فرانس برس، الأناضول، العربي الجديد)