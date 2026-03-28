- تعرض ميناء صلالة في سلطنة عُمان لهجوم بطائرتين مسيّرتين، مما أدى إلى إصابة عامل وإلحاق أضرار بإحدى الرافعات، بينما أصيب ستة أشخاص في الإمارات جراء سقوط شظايا صاروخ باليستي في أبوظبي. - أسقط الحرس الوطني الكويتي ست طائرات مسيّرة، وتعرض مطار الكويت لهجوم ألحق أضراراً براداره، بينما اعترضت البحرين 174 صاروخاً و385 طائرة مسيّرة. - السعودية دمرت ثلاث مسيّرات وصاروخ باليستي، وأدان مجلس حقوق الإنسان الهجمات الإيرانية، داعياً إلى تعويضات ووقف الهجمات.

تستمرّ الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج مع استمرار الحرب في المنطقة، مخلّفةً إصابات وأضراراً في دول عدة، حيث أعلنت وكالة الأنباء العُمانية صباح اليوم السبت إصابة عامل، بعد استهداف ميناء صلالة بطائرتين مسيّرتين، في وقت أفادت السلطات في أبوظبي باندلاع حريقين في منطقة صناعية في ميناء خليفة بسبب تساقط حطام بعد اعتراض صاروخ باليستي.

سلطنة عُمان

أفاد مصدر أمني وكالة الأنباء العُمانية بأنه جرى استهداف ميناء صلالة بطائرتين مسيّرتين، وأسفر الحادث عن إصابة متوسطة لأحد الوافدين العاملين بالميناء، وتعرض إحدى الرافعات في مرافق الميناء لأضرار محدودة. وقالت الوكالة: "تؤكد سلطنة عُمان إدانتها لهذه الاستهدافات الغاشمة، واتخاذها كافة الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على أمن البلاد وسلامة القاطنين بها".

وفي وقت لاحق من صباح اليوم، أعلن المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" للعمليات الحربية الإيرانية، إبراهيم ذو الفقاري، عن استهداف "سفينة عسكرية أميركية كانت على مسافة بعيدة من ميناء صلالة العُماني" فجراً. وفي الوقت نفسه، جدد المسؤول العسكري الإيراني تأكيد احترام طهران "السيادة الوطنية" لسلطنة عُمان، من دون أن يشير حرفياً إلى الهجوم الذي طاول ميناء صلالة.

الإمارات

أعلنت السلطات الإماراتية إصابة ستة أشخاص نتيجة سقوط شظايا صاروخ في محيط مناطق اقتصادية بأبوظبي. وأكد المكتب الإعلامي لأبوظبي أن الجهات المختصة نجحت في السيطرة على ثلاث حرائق نجمت عن سقوط شظايا في محيط مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - كيزاد، إثر الاعتراض الناجح لصاروخ باليستي من قبل الدفاعات الجوية. وأشار إلى أن خمسة من المصابين يحملون الجنسية الهندية، وواحد يحمل الجنسية الباكستانية، وتراوحت إصاباتهم بين الخفيفة والمتوسطة.

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية قد قالت في بيان على موقع "إكس" في وقت سابق من صباح اليوم السبت، إن الدفاعات الجوية تتعامل مع هجوم إيراني بالصواريخ والمسيّرات.

الكويت

أعلن المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني في الكويت، العميد جدعان فاضل، إسقاط 6 طائرات مسيّرة خلال الـ24 ساعة الماضية في مواقع المسؤولية التي تتولى قوة الواجب تأمينها، مؤكداً أن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن وحماية المواقع الحيوية والتصدي لأي تهديدات محتملة. كما تعرض مطار الكويت لهجوم بمسيّرات ألحق أضراراً كبيرة برادار المطار.

البحرين

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية انطلاق صفارات الإنذار في البلاد للمرة السادسة اليوم، داعية المواطنين والمقيمين إلى التوجه إلى أماكن آمنة. وقالت وزارة الداخلية إن الدفاع المدني تمكن من السيطرة على حريق اندلع في إحدى المنشآت "التي استهدفها العدوان الإيراني الآثم"، من دون ذكر تفاصيل إضافية.

وأفادت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، في بيان، باعتراض وتدمير 174 صاروخاً و385 طائرة مسيّرة استهدفت مملكة البحرين، "منذ بدء الاعتداء الغاشم".

السعودية

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي، اعتراض وتدمير ثلاث مسيّرات خلال الساعات الماضية. وقبل ذلك، أفاد المالكي باعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه منطقة الرياض.

ومنذ 28 فبراير/ شباط الماضي، تشنّ طهران اعتداءات على دول الخليج، عقب العدوان الإسرائيلي الأميركي على إيران. وتقول إيران إنها لا تستهدف دولاً بعينها، بل قواعد ومصالح أميركية في المنطقة، غير أن هذه الهجمات سبّبت سقوط قتلى وجرحى وأضراراً بمنشآت مدنية، بينها مطارات وموانئ ومبانٍ مختلفة، وهو ما أدانته الدول العربية المستهدفة، وطالبت بوقفه.

والأربعاء، أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، هجمات إيران "الشنيعة" على جيرانها في الخليج، داعياً إياها إلى المسارعة في تقديم "تعويضات" لجميع ضحاياها. وأيّد المجلس الذي يضم 47 عضواً، قراراً تقدّمت به دول مجلس التعاون الخليجي الست، والأردن، يدين تحرّكات إيران الرامية إلى إغلاق مضيق هرمز، ويطالب طهران بـ"وقف جميع الهجمات غير المبررة" فوراً". وأبلغت دول الخليج المجلس، أنها تواجه تهديداً وجودياً من إيران، معبّرة عن إدانتها الاعتداءات الإيرانية على بنيتها التحتية.