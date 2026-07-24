إيران تواصل اعتداءاتها على الكويت والبحرين والأردن والعراق

- شنت إيران هجمات بطائرات مسيرة على البحرين والأردن والكويت، مستهدفة منشآت تستخدمها القوات الأميركية، كرد على الضربات الأميركية الأخيرة. استهدفت الهجمات منشآت عسكرية في قاعدة عيسى الجوية بالبحرين، وقاعدة الأزرق في الأردن، وقاعدة العديري ومعسكر عريفجان في الكويت. - أعلن الحرس الثوري الإيراني تدمير مركز بيانات لشركة أمازون في البحرين، والذي يُعتقد أنه يلعب دورًا في جمع المعلومات للجيش الأميركي، دون تعليق من أمازون أو السلطات البحرينية. - أسقطت الدفاعات الجوية في إقليم كردستان خمس طائرات مسيرة استهدفت أربيل، مما أبرز التهديدات الجوية المستمرة في المنطقة، دون تسجيل خسائر بشرية أو تأثير على الملاحة الجوية.

شنت إيران، اليوم الجمعة، اعتداءات جديدة بالطائرات المسيرة على البحرين والأردن والكويت، رداً على الموجة الأخيرة من الضربات الأميركية لليلة الثالثة عشرة على التوالي. وأعلن الجيش الإيراني، الجمعة، شن ضربات بمسيّرات على منشآت قال إن الجيش الأميركي يستخدمها في الدول الثلاث.

وقال الجيش الإيراني في بيان بثه التلفزيون الرسمي: "استهدفت مسيّرات انقضاضية من طراز آرش صباح اليوم خزانات وقود ومستودعات معدات ضخمة وصوامع وثكنات تابعة للجيش الأميركي الإرهابي في قاعدة عيسى الجوية بالبحرين". وأعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين في بيان أن الدفاعات الجوية "اعترضت ودمرت عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة اليوم الجمعة".

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي طبيعة الردود الأميركية التي أدت إلى هذه الاعتداءات الإيرانية المتواصلة؟ ما هي الدول الأخرى التي قد تتأثر بهذه الاعتداءات الإيرانية في المستقبل القريب؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وكانت وكالة "فرانس برس" أفادت بسماع دوي انفجار مع انطلاق صافرات الإنذار في البلاد صباح الجمعة، فيما أعلن الحرس الثوري تدمير مركز بيانات لشركة أمازون العملاقة الأميركية في البحرين.

وأفاد الحرس، في بيان نقله التلفزيون الرسمي، أن القوات الإيرانية "استهدفت ودمرت مبنى مركز البيانات التابع لشركة أمازون الأميركية في البحرين، والذي يلعب دوراً كبيراً في جمع المعلومات للجيش الأميركي". ولم يصدر أي تعليق عن مجموعة أمازون للتجارة الإلكترونية ولا عن سلطات البحرين. وسبق أن أعلنت القوات المسلحة الإيرانية، الأربعاء، استهداف مركز لأمازون في ضربات على البحرين، وهو ما لم يصدر تأكيد بشأنه.

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كما أعلن الجيش الإيراني شن هجمات بطائرات مسيّرة في الأردن استهدفت "حظائر طائرات، وحظائر صيانة طائرات، وثكنات" في قاعدة الأزرق. ولم ترد أي تقارير من الأردن تفيد بوقوع ضربات خلال الساعات الأخيرة.

وفي الكويت، أعلنت إيران تدمير "مستودعات معدات للجيش" الأميركية في قاعدة العديري ومنشآت عسكرية في معسكر عريفجان الذي يضمّ مقرّاً متقدّماً للقوات البرية التابعة للقيادة المركزية الأميركية (سنتكوم). كما أفاد الحرس الثوري باستهداف قاعدة علي السالم الجوية.

في الأثناء،

أسقطت الدفاعات الجوية التابعة للتحالف الدولي، اليوم الجمعة، خمس طائرات مسيّرة مفخخة استهدفت مدينة أربيل، في إقليم كردستان، وذلك في هجوم جديد يسلّط الضوء على استمرار التهديدات الجوية التي تواجه عاصمة الإقليم، خصوصاً مع تصاعد الحرب الإيرانية الأميركية مجدداً، رغم عدم تسجيل أي خسائر بشرية أو تأثير على حركة الملاحة الجوية. وقال جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم، في بيان صدر ظهر اليوم، إن "الدفاعات الجوية أسقطت طائرات مسيّرة، بعد إطلاقها من الجهة الغربية لمحافظة أربيل"، مؤكداً أن العملية "تمّت بنجاح ومنعت وصول المسيّرات إلى أهدافها".

بدورها، أعلنت مديرية الدفاع المدني في أربيل أن فرقها أخمدت حريقاً اندلع في الأعشاب اليابسة داخل مجمع "سيبيران" السكني في المدينة، نتيجة سقوط حطام إحدى المسيّرات، فيما أظهرت مقاطع متداولة سقوط أجزاء من طائرة أخرى في منطقة "كزنة" القريبة من مطار أربيل الدولي، ما تسبب بحريق محدود دون وقوع إصابات.

(فرانس برس، العربي الجديد)