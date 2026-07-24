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إيران تواصل اعتداءاتها على الكويت والبحرين والأردن

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24 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 15:39 (توقيت القدس)
تضرر مبنى في البحرين جراء مسيرة إيرانية، 1 مارس 2026 (Getty)
تضرر مبنى في المنامة من جراء مسيرة إيرانية، 1 مارس 2026 (Getty)
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- شنت إيران هجمات بطائرات مسيرة على البحرين والأردن والكويت، مستهدفة منشآت يستخدمها الجيش الأميركي، رداً على الضربات الأميركية المتواصلة.
- استهدفت الهجمات الإيرانية في البحرين قاعدة عيسى الجوية ومركز بيانات لشركة أمازون، بينما أعلنت البحرين اعتراض وتدمير الاعتداءات الجوية.
- في الأردن، استهدفت الهجمات قاعدة الأزرق، وفي الكويت دمرت مستودعات معدات في قاعدة العديري ومنشآت عسكرية في معسكر عريفجان وقاعدة علي السالم الجوية.

شنت إيران، اليوم الجمعة، اعتداءات جديدة بالطائرات المسيرة على البحرين والأردن والكويت، رداً على الموجة الأخيرة من الضربات الأميركية لليلة الثالثة عشرة على التوالي. وأعلن الجيش الإيراني، الجمعة، شن ضربات بمسيّرات على منشآت قال إن الجيش الأميركي يستخدمها في الدول الثلاث.

وقال الجيش الإيراني في بيان بثه التلفزيون الرسمي: "استهدفت مسيّرات انقضاضية من طراز آرش صباح اليوم خزانات وقود ومستودعات معدات ضخمة وصوامع وثكنات تابعة للجيش الأميركي الإرهابي في قاعدة عيسى الجوية بالبحرين". وأعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين في بيان أن الدفاعات الجوية "اعترضت ودمرت عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة اليوم الجمعة". 

وكانت وكالة "فرانس برس" أفادت بسماع دوي انفجار مع انطلاق صافرات الإنذار في البلاد صباح الجمعة، فيما أعلن الحرس الثوري تدمير مركز بيانات لشركة أمازون العملاقة الأميركية في البحرين.

وأفاد الحرس، في بيان نقله التلفزيون الرسمي، أن القوات الإيرانية "استهدفت ودمرت مبنى مركز البيانات التابع لشركة أمازون الأميركية في البحرين، والذي يلعب دوراً كبيراً في جمع المعلومات للجيش الأميركي". ولم يصدر أي تعليق عن مجموعة أمازون للتجارة الإلكترونية ولا عن سلطات البحرين. وسبق أن أعلنت القوات المسلحة الإيرانية، الأربعاء، استهداف مركز لأمازون في ضربات على البحرين، وهو ما لم يصدر تأكيد بشأنه.

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كما أعلن الجيش الإيراني شن هجمات بطائرات مسيّرة في الأردن استهدفت "حظائر طائرات، وحظائر صيانة طائرات، وثكنات" في قاعدة الأزرق. ولم ترد أي تقارير من الأردن تفيد بوقوع ضربات خلال الساعات الأخيرة.

وفي الكويت، أعلنت إيران تدمير "مستودعات معدات للجيش" الأميركية في قاعدة العديري ومنشآت عسكرية في معسكر عريفجان الذي يضمّ مقرّاً متقدّماً للقوات البرية التابعة للقيادة المركزية الأميركية (سنتكوم). كما أفاد الحرس الثوري باستهداف قاعدة علي السالم الجوية.

(فرانس برس، العربي الجديد)

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