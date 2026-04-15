إيران تهدّد بإغلاق باب المندب ووقف حركة التجارية في المنطقة

- هدد الجنرال علي عبداللهي بإغلاق مضيق باب المندب وتصفير التجارة في المنطقة إذا استمرت الولايات المتحدة في حصارها البحري على إيران، مؤكداً أن القوات المسلحة الإيرانية لن تسمح باستمرار أي صادرات أو واردات في المنطقة. - أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على أهمية الحوار والتعامل البناء، مشدداً على أن أي محاولة لفرض الإرادة على إيران محكومة بالفشل، داعياً إلى تعزيز الوحدة الوطنية. - تحدت ناقلة نفط إيرانية العقوبات الأميركية بعبورها مضيق هرمز دون اعتراض، مما يرسل رسالة واضحة لواشنطن حول أمن الملاحة المرتبطة بإيران.

هدّد قائد مقر "خاتم الأنبياء" للعمليات الحربية الإيرانية، الجنرال علي عبداللهي، اليوم الأربعاء، بإغلاق مضيق باب المندب وتصفير التجارة في المنطقة إذا واصلت الولايات المتحدة الأميركية حصارها المفروض على إيران وضايقت حركة السفن وناقلات النفط الإيرانية. وبحسب التلفزيون الإيراني، قال عبداللهي، إنّ الولايات المتحدة التي نعتها بـ"المعتدية والإرهابية" إذا استمرت في حصارها البحري "غير القانوني" ضد إيران في المنطقة و"خلقت حالة من انعدام الأمن للسفن التجارية وناقلات النفط الإيرانية، فإن هذا الإجراء الأميركي سيكون مقدمة لخرق وقف إطلاق النار"، متوعداً بأن القوات المسلحة الإيرانية بناء على ذلك "لن تسمح" باستمرار أي صادرات أو واردات في منطقة الخليج وبحر عُمان والبحر الأحمر. وأضاف أن إيران ستتحرّك بقوة لحماية سيادتها الوطنية ومصالحها.

من جانبه، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأربعاء، أن بلاده لا تسعى إلى الحرب وعدم الاستقرار، مضيفاً أنها "لطالما أكدت الحوار والتعامل البناء مع مختلف الدول"، ومشدداً على أن "أي محاولة لفرض الإرادة والاستسلام على البلاد محكومة بالفشل ولن يقبل الشعب بهذا النهج". وأضاف بزشكيان خلال تفقده مقر طب الطوارئ في طهران أن "أي إجراء عسكري ضد بقية الدول يتعارض مع المبادئ العالمية المعترف بها"، متسائلاً عن سبب شن العدوان على إيران واستهداف المدنيين والنخبة وتدمير المرافق الحيوية، والمدارس، والجامعات، والمستشفيات.

وأوضح الرئيس الإيراني في تصريحاته التي أوردها التلفزيون الإيراني أن "الوحدة والتلاحم منقطع النظير خلال 40 يوماً من المقاومة أحبط الأعداء في تحقيق أهدافهم"، داعياً جميع الحريصين على إيران إلى "إدراك مسؤوليتهم التاريخية والمضي في مسار تعزيز وحدة البلاد ودعم المصالح الوطنية".

وذكرت وكالة فارس الإيرانية أن سفينة إيرانية ثانية عبرت اليوم مضيق هرمز وهي تتجه نحو ميناء "الإمام الخميني" الإيراني. وقالت الوكالة إن عبور السفينة يأتي في الوقت الذي تدّعي فيه القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) تنفيذ حصار بحري كامل على الموانئ الإيرانية وتؤكد أنه لم تتمكّن أي سفينة من اختراق الحصار. وأضافت أن هذه السفينة هي سفينة شحن بضائع سائبة محمّلة بمواد غذائية دخلت الخليج وتتجه حالياً نحو ميناء "الإمام الخميني".

وفي وقت سابق، أفادت وكالة فارس الإيرانية بأن ناقلة نفط عملاقة من طراز VLCC، كانت مدرجة على قائمة العقوبات الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي (OFAC)، دخلت المياه الإيرانية من دون أي تمويه، بينما كان جهاز تحديد الموقع (AIS) يعمل بشكل طبيعي، وذلك بعد عبورها المياه الدولية ومضيق هرمز.

وأضافت "فارس" أن الناقلة العملاقة، القادرة على نقل مليوني برميل من النفط الخام، تحدّت عملياً العقوبات والتهديدات الصادرة عن القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) عبر إبقاء نظام تحديد الموقع في وضع التشغيل، ووصلت إلى وجهتها من دون أي اعتراض. وتابعت أن "هذه الخطوة الذكية وجَّهت رسالة واضحة" إلى واشنطن مفادها أن مضيق هرمز لن يكون غير آمن أمام السفن المرتبطة بإيران، حتى لو كانت خاضعة للعقوبات الأميركية.