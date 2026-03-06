إيران تهدد بمهاجمة أوروبا إن شاركت في الحرب

حذّر نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية مجيد تخت‌ روانجي، اليوم الجمعة، الدول الأوروبية من المشاركة في الحرب ضد إيران، قائلاً: "لقد أبلغنا الأوروبيين والجميع مسبقاً أن عليهم الحذر من الانجرار إلى هذه الحرب العدوانية ضد إيران". وفي مقابلة مع قناة "فرانس 24"، أكد أن "أي دولة تنضم إلى أميركا وإسرائيل في عدوانهما على إيران ستكون هدفاً مشروعاً لانتقام إيران". وأضاف تخت روانجي: "إذا تطلب الأمر حماية سيادتنا الوطنية، فسنقوم بذلك بلا شك".

كما تحدث نائب وزير الخارجية الإيراني عن وجود تقارير تفيد بأن وكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي إيه) وجهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) يقومان بتسليح مجموعات كردية معارضة لشن هجوم على إيران، محذراً من ذلك. وفي ردّ على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول ضرورة مشاركته الشخصية في تعيين قائد إيران الجديد، قال تخت روانجي: "اختيار القائد لا علاقة له برئيس الولايات المتحدة"، مؤكداً أن "الشؤون الداخلية الإيرانية تخص الإيرانيين فقط".

ورفض تخت‌ روانجي التصريحات الإسرائيلية والأميركية بتراجع القدرة الهجومية لإيران، مشدداً على أنهم "يعلمون مدى قوتنا الصاروخية. يجب أن يأخذوا في الاعتبار أن صواريخنا ستستمر في الهبوط على مدنهم. سنفعل كل ما في وسعنا من أجل شعبنا". كما نفى المسؤول الإيراني الاتهامات بمهاجمة جمهورية أذربيجان، قائلاً: "نحن نسعى لعلاقات حسنة مع الدول المجاورة. تلك الطائرة المسيرة لم تُطلق من الجانب الإيراني".

وأكد تخت‌ روانجي أن إيران كانت تتفاوض بحسن نية مع أميركا وأن الجولة الأخيرة من المحادثات كانت ناجحة، لكن "للأسف، في أقل من 48 ساعة بعد المفاوضات، بدأت أميركا وإسرائيل عدوانهما على إيران". وتساءل: "السؤال الآن هو لماذا غيّر الأميركيون رأيهم ولم يعطوا الدبلوماسية فرصة؟". من جهة أخرى، ردّ مساعد وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب‌ زادة، في تصريح تلفزيوني، على أقوال الرئيس الأميركي دونالد ترامب قائلاً: "الذي لا يستطيع حتى تعيين عمدة نيويورك، يريد أن يقرر بشأن قيادة إيران؟".

كما أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، في منشور على "إكس" رداً على تصريحات ترامب، أن "مصير إيران لن يحدده إلا الشعب الإيراني الأبي، لا عصابة إبستين". وأضاف قاليباف: "ترامب لا يعلم بعد الكارثة التي حلت بنفسه وبالجنود الأميركيين باستشهاد إمامنا، ويريد أن يفرض إرادته على أمة". بدوره، كتب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني في تدوينة قصيرة على "إكس" أعاد فيها نشر مقطع فيديو لإسقاط طائرتين مسيرتين أميركيتين: "من يزرع الريح يحصد العاصفة".

وفي وقت سابق اليوم، قال ترامب إنه لن يكون هناك أي اتفاق مع إيران إلّا في حال "الاستسلام غير المشروط"، مؤكداً أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيعملون بعد ذلك على إعادة بناء إيران اقتصادياً. وكتب ترامب في منشور له أن بلاده، إلى جانب "العديد من الحلفاء والشركاء الشجعان"، ستعمل بلا كلل لإعادة إيران من "حافة الدمار" وجعلها اقتصادياً أكبر وأقوى من أي وقت مضى، بعد اختيار قيادة جديدة "عظيمة ومقبولة". وفي تصريحات أخرى، أكد ترامب أنه سيختار قائداً لإيران بسهولة كما حدث في فنزويلا، مشيراً إلى أنه "لا يعترض على قائد ديني، لكن ينبغي أن يعامل أميركا وإسرائيل جيداً"، وأوضح أن "إيران ارتكبت خطأ باستهداف دول الجوار".

واليوم الجمعة، اعتبر الاتحاد الأوروبي أنّ هجمات إيران "العشوائية" في الخليج وتركيا وأذربيجان تصعيد إضافي يزيد من احتمال اتساع رقعة الحرب إلى ما هو أبعد من الشرق الأوسط. وقال المتحدث باسم العلاقات الخارجية في الاتحاد أنور العنوني، خلال الإيجاز الصحافي اليومي، إن الاتحاد يدين الهجمات العشوائية لإيران في الخليج وتركيا وأذربيجان.

وأكد أن الهجمات التي نُفذت بطائرات مسيّرة في أذربيجان "غير مقبولة على الإطلاق". واعتبر العنوني، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول، أن هذه الهجمات "تشير إلى تصعيد إضافي من طرف إيران وقد تزيد من احتمال اتساع رقعة الحرب إلى ما هو أبعد من الشرق الأوسط". وأوضح أن الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس تواصلت مع وزير خارجية أذربيجان جيهون بيراموف، لتعرب عن تضامن الاتحاد الأوروبي الكامل مع حكومة أذربيجان وشعبها.

والخميس، أعلنت وزارة الخارجية الأذربيجانية أن طائرتين مسيّرتين أُطلقتا من الأراضي الإيرانية استهدفتا نخجوان، ما أسفر عن إصابة أربعة مدنيين وإلحاق أضرار في مبنى المطار المحلي. وعقب الحادث، استدعت الخارجية الأذربيجانية السفير الإيراني في باكو وسلمته مذكرة احتجاج رسمية.