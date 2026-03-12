- توعدت إيران برد ساحق على أي هجوم يستهدف بنيتها التحتية للطاقة، مهددة بإشعال منشآت النفط والغاز في المنطقة، مع التركيز على حقول الغاز الإسرائيلية كأهداف محتملة. - أجرى الرئيس الإيراني محادثات مع رئيس الوزراء الهندي، حيث أكد على السعي لحل القضايا عبر الدبلوماسية وأشاد بمواقف الهند المتوازنة، داعياً لدور أكبر للتكتلات الدولية في دعم السلام. - أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني أن مضيق هرمز سيظل مغلقاً بسبب الحرب، مع السماح بمرور بعض السفن بعد التفاوض، محذراً من تأثير ذلك على سوق الطاقة العالمية.

في تصعيد للتهديدات الإيرانية في ظل حديث أميركي عن احتمال استهداف البنى التحتية الإيرانية، توعدت العمليات الحربية الإيرانية، اليوم الخميس، بحرق منشآت النفط والغاز في المنطقة إذا تعرضت البنية التحتية للطاقة أو الموانئ الإيرانية لأي هجوم. وقال المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" للعمليات الحربية الإيراني العقيد إبراهيم ذو الفقاري، في بيان أذاعه التلفزيون الإيراني، إن طهران تحذر "الإدارة المعتدية وجميع حلفائها من أن أي هجوم، ولو كان صغيراً، على البنية التحتية للطاقة أو موانئ الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيقابل برد ساحق ومدمر". وأكد أنه في حال وقوع مثل هذا العدوان، فإن "جميع منشآت النفط والغاز في المنطقة التي تستفيد منها الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون ستشعل فيها النيران وسيتم تدميرها".

من جهته، قال قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني العميد مجيد موسوي إن "أي تصعيد إضافي من جانب العدو سيؤدي إلى فتح جبهات جديدة ضده". وأضاف أن "أمر القائد الأعلى قد سمع"، في إشارة إلى خطاب اليوم للمرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، مؤكداً أن حقلي الغاز "ليفياتان" (الإسرائيلي) و"كاريش" (المتنازع عليه بين إسرائيل ولبنان)، إضافة إلى عشرات الأهداف الأخرى، باتت ضمن دائرة الأهداف المحتملة.

مباحثات إيرانية هندية

إلى ذلك، أجرى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مباحثات هاتفية، اليوم الخميس، بحثا خلالها آخر التطورات في المنطقة عقب الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران وتداعياتها على الأوضاع الإقليمية. وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في تدوينة على منصة "إكس" إنه أعرب للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن قلقه البالغ إزاء تصاعد التوترات وفقدان أرواح المدنيين. وأضاف مودي أنه شدد خلال الاتصال على أن سلامة المواطنين الهنود وأمنهم يبقيان على رأس الأولويات، إلى جانب ضرورة ضمان حرية مرور البضائع وإمدادات الطاقة.

كما ذكر موقع الرئاسة الإيرانية أن بزشكيان أعرب عن تقديره لما وصفه بالمواقف المتوازنة والبناءة للهند في الساحة الدولية وجهودها لخفض التوترات، مشيراً إلى أن العدوان على بلاده وقع في وقت كانت فيه إيران تسعى إلى معالجة القضايا مع الولايات المتحدة عبر المفاوضات والمسار الدبلوماسي. وقال الرئيس الإيراني إن الهجوم الذي نفذته الولايات المتحدة وإسرائيل كان مخالفاً للقواعد الدولية والقانون الإنساني، وأدى إلى مقتل عدد من القادة العسكريين إضافة إلى 168 تلميذاً في مدرسة بمدينة ميناب. وأضاف أن المرشد الراحل علي خامنئي، إلى جانب موقعه السياسي، كان يعد مرجعاً روحياً لدى كثير من المسلمين.

وأكد بزشكيان أن إيران لم تبدأ الحرب ولا ترغب في استمرارها، لكنها استهدفت قواعد أميركية في بعض دول المنطقة باعتبارها، وفق تعبيره، منطلقاً للهجوم، وذلك في إطار حق الدفاع المشروع. كما دان استهداف المدنيين الإيرانيين معتبراً أنه يمثل نموذجاً لـ"إرهاب الدولة"، مؤكداً في الوقت نفسه أن إيران لا تسعى إلى زعزعة أمن المنطقة رغم استهداف بنيتها التحتية، وأنها ما زالت ملتزمة بتطوير التعاون مع الهند والدول الصديقة في إطار منظمات مثل "بريكس" ومنظمة شنغهاي للتعاون، داعياً هذه التكتلات إلى لعب دور أكثر فاعلية في دعم السلام والاستقرار الإقليمي.

من جهته، وحسب موقع الرئاسة الإيرانية، أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن قلق بلاده العميق من تصاعد التوتر في المنطقة، مؤكداً أن الهند تربطها علاقات صداقة مع إيران وأن نيودلهي ستبذل أقصى جهودها لدعم المسار الدبلوماسي، مشيراً إلى أن تصعيد الصراع لا يصب في مصلحة أي طرف. كما أعرب مودي عن أسفه لاندلاع الحرب خلال شهر رمضان، معرباً عن أمله في أن يحمل العام الشمسي الجديد وعيد النوروز مؤشرات على عودة الهدوء والسلام والاستقرار في المنطقة، وأن تحل القضايا عبر الحوار والدبلوماسية.

العبور المشروط من هرمز

وقال نائب وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي، اليوم الخميس، إن مضيق هرمز سيظل مغلقاً بسبب الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل. غير أن المسؤول الإيراني قال في الوقت نفسه إن إيران تسمح بمرور بعض السفن عبر مضيق هرمز، موضحاً أن عدداً من الدول تفاوضت مع طهران بشأن عبور السفن وقد تم التعاون معها.

وأكد أن الدول التي شاركت في العدوان على إيران لن تمنح حق المرور الآمن عبر المضيق، مشدداً على أن مضيق هرمز يُعد شرياناً حيوياً لتصدير النفط والطاقة في العالم. وحذر تخت روانجي، وفق وكالة "إيسنا" الإيرانية، من أن أي اضطراب في حركة الملاحة في هذا المضيق قد يؤثر على سوق الطاقة العالمية ومسارات النقل البحري.