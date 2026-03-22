- توعّد العقيد إبراهيم ذو الفقاري بإغلاق مضيق هرمز بالكامل إذا نفّذ ترامب تهديداته ضد محطات الطاقة الإيرانية، مؤكداً أن المضيق تحت السيطرة الإيرانية ومفتوح للملاحة غير الضارة. - إيران تهدد باستهداف محطات الكهرباء والبنى التحتية في إسرائيل والدول الإقليمية التي تستضيف قواعد أميركية، مشيرة إلى أن هذه الأهداف ستكون مشروعة في حال تعرضت منشآتها للهجوم. - منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني تؤكد استعدادها لمواجهة كبرى ضد المصالح الاقتصادية الأميركية، مشيرة إلى بنك أهداف حمراء تكنولوجية وسياسية مقابل أي تهديد.

توعّد المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" للعمليات الحربية في إيران، العقيد إبراهيم ذو الفقاري، اليوم الأحد، بأنه في حال نفّذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديداته باستهداف محطات الطاقة الإيرانية، فإن طهران ستتخذ سلسلة من الإجراءات التصعيدية، أبرزها إغلاق مضيق هرمز بشكل كامل.

وقال ذو الفقاري، وفق ما أورده التلفزيون المحلي، إن إيران أكدت مراراً أن مضيق هرمز "لم يُغلق بالكامل حتى الآن"، وأنه مفتوح أمام الملاحة "غير الضارة وفق ضوابط تضمن أمن ومصالح إيران"، مضيفاً أن المضيق يخضع لسيطرة ومراقبة إيرانية. وأوضح أنه في حال تنفيذ التهديدات الأميركية ضد منشآت الطاقة الإيرانية، فإن طهران ستتخذ فوراً إجراءات عقابية، من بينها إغلاق مضيق هرمز بشكل كامل إلى حين إعادة بناء المحطات المتضررة.

كما أشار إلى أن إيران ستستهدف محطات الكهرباء والبنى التحتية للطاقة وتكنولوجيا المعلومات في إسرائيل، إضافة إلى استهداف الشركات المماثلة في المنطقة التي يملك فيها مستثمرون أميركيون حصصاً. وأضاف أن محطات الكهرباء في الدول الإقليمية التي تستضيف قواعد عسكرية أميركية قد تُعتبر أيضاً "أهدافاً مشروعة" على حد تعبيره.

وأكد المتحدث أن "كل شيء جاهز لمواجهة كبرى تهدف إلى تدمير المصالح الاقتصادية الأميركية في منطقة غرب آسيا"، مشدداً على أن إيران "لم تبدأ الحرب، لكنها سترد بقوة إذا تعرضت منشآتها الحيوية للهجوم".

وكانت منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني، وجهت، في وقت سابق اليوم الأحد، رسالة إلى دونالد ترامب عبر منصة "إكس"، قالت فيها إنه "حتى الآن، وفي معركة إقليمية، حققنا إخلاء القواعد الأميركية، وترسيخ السلطة في المضيق، والسيطرة على الطاقة العالمية، وتدمير شركات التكنولوجيا الإسرائيلية، وإثارة كراهية عالمية ضدكم".

وأضافت استخبارات الحرس الإيراني خلال الرسالة: "من هذه اللحظة نفكر في ما هو أبعد من المنطقة"، قائلة إن "هناك "بنك أهداف حمراء تكنولوجية وسياسية مقابل أي تهديد يستهدف المنشآت. وذلك خلال أقل من 48 ساعة".

إلى ذلك، كتب رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف في منشور على منصة "إكس" أنَّه في حال استهداف محطات الكهرباء والبنى التحتية في إيران، "فإن البنى التحتية الحيوية ومنشآت الطاقة والنفط في أنحاء المنطقة ستُعدّ أهدافاً مشروعة"، مؤكداً أنها "ستُدمَّر بشكل لا يمكن العودة إليها"، ومشيراً إلى أن "أسعار النفط سترتفع لفترة طويلة".

وتأتي هذه التصريحات في وقت هدد فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران بتدمير قطاع الطاقة الإيرانية كله، إذا لم تفتح مضيق هرمز بشكل كامل خلال 48 ساعة. وكتب ترامب على منصة تروث سوشال في وقت مبكر من فجر اليوم الأحد: "إذا لم تفتح إيران مضيق هرمز بشكل كامل دون أي تهديدات (لحركة الملاحة) خلال 48 ساعة من هذه اللحظة تحديداً، فإن الولايات المتحدة ستهاجم وتدمر محطات الطاقة المختلفة وستبدأ بأكبرها".