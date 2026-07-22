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إيران تهاجم العقبة الأردنية ومواقع في البحرين والكويت

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22 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 13:33 (توقيت القدس)
دخان يتصاعد من العقبة الأردنية عقب هجوم إيراني، 22 يوليو 2026 (لقطة شاشة)
دخان يتصاعد من العقبة الأردنية عقب هجوم إيراني، 22 يوليو 2026 (لقطة شاشة)
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- شنت إيران هجمات على الأردن والبحرين والكويت، حيث استهدفت صواريخ إيرانية الأراضي الأردنية، وتمكنت الدفاعات الجوية من اعتراض معظمها، بينما سقطت صواريخ في مناطق نائية دون أضرار.
- تصدت الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات بطائرات مسيّرة إيرانية، بينما أعلن الجيش الإيراني استهداف مواقع أميركية في الكويت.
- استهدفت طائرات إيرانية قاعدة الشيخ عيسى في البحرين، بينما أكدت القيادة المركزية الأميركية استكمال موجة ضربات على إيران لتعطيل قدراتها العسكرية.

شنت إيران مجدداً، اليوم الأربعاء، اعتداءات على دول في المنطقة، شملت الأردن والبحرين والكويت، فيما أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) استكمال الموجة الحادية عشرة من الضربات على إيران.

صواريخ على العقبة الأردنية

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، اليوم الأربعاء، أن منظومات الدفاع الجوي رصدت ستة صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية استهدفت أراضي المملكة، وتعاملت معها فور دخولها المجال الجوي الأردني. وقال مصدر عسكري مسؤول إن الدفاعات الجوية اعترضت وأسقطت أربعة صواريخ، فيما سقط الصاروخان الآخران في منطقتين نائيتين خاليتين من السكان، من دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية.

وأضاف المصدر أن فرق سلاح الهندسة الملكي تحركت إلى مواقع سقوط الصاروخين والشظايا الناتجة عن عمليات الاعتراض، و"عملت على تأمين المواقع والتعامل مع المخلفات وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها". وأكد أن "أجواء المملكة تخضع لمراقبة عملياتية مستمرة"، مشدداً على أن "القوات المسلحة ستتعامل مع أي تهديد جوي يستهدف الأراضي الأردنية وفق قواعد الاشتباك المعمول بها، بما يكفل حماية سيادة المملكة وسلامة مواطنيها". وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإيراني استهداف قاعدة الأزرق في الأردن.

الكويت تتصدى لمسيّرات إيرانية

أفاد الجيش الكويتي، في بيان، بأن دفاعاته الجوية تصدت، اليوم الأربعاء، لهجمات بطائرات مسيّرة إيرانية. ودعا الجميع إلى "التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة". في المقابل، أعلن الجيش الإيراني أنه هاجم مواقع أميركية في معسكر الدوحة بالكويت بطائرات مسيّرة.

استهداف قاعدة الشيخ عيسى في البحرين

أعلن الجيش الإيراني، فجر اليوم الأربعاء، أنه استهدف قاعدة الشيخ عيسى الجوية في البحرين. وقال البيان إن "طائرات آرش الانتحارية التابعة للجيش الإيراني استهدفت مستودعات وحظائر كبيرة للمعدات، إضافة إلى حظيرة صيانة وإيواء الطائرات الثقيلة التابعة للجيش الأميركي في قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين".

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سنتكوم: استكمال موجة الضربات على إيران

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أنها استكملت، فجر اليوم الأربعاء، الموجة الحادية عشرة من الضربات على إيران. وقالت إن الضربات استهدفت مراكز العمليات العسكرية الإيرانية، والقدرات البحرية، وحظائر الطائرات، ومنشآت تخزين الطائرات المسيّرة، والبنية التحتية اللوجستية العسكرية، بهدف مواصلة إضعاف قدرة إيران على تهديد حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز.

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