إيران تنفي موافقتها على نقل اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة

- نفت إيران موافقتها على نقل مخزونها من اليورانيوم المخصب، مؤكدة أن هذه المسألة لم تُطرح في المفاوضات، وأن اليورانيوم الإيراني مقدس ولن يُنقل إلى أي مكان. - زعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستتلقى كل اليورانيوم المخصب من إيران، مشيراً إلى أن هذا اليورانيوم تحول إلى "غبار نووي" بعد قصف منشآت إيرانية. - تركز المحادثات الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة على إيجاد حل للنزاع وإنهاء الحرب، مع استمرار تعقيد مسألة البرنامج النووي الإيراني.

نفت ايران موافقتها على نقل مخزونها من اليورانيوم المخصب، وذلك في أعقاب تصريح للرئيس الأميركي دونالد ترامب

بأن الولايات المتحدة "ستتلقّى من إيران كل اليورانيوم المخصب". وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الجمعة، إن "اليورانيوم المخصب لإيران لن ينقل إلى أي مكان. فكما أن التراب الإيراني مقدس بالنسبة إلينا، لهذه القضية أهمية كبيرة في نظرنا". وتابع: "لم تطرح إطلاقاً في المفاوضات مسألة نقل اليورانيوم المخصّب إلى الولايات المتحدة".

وكان ترامب قد أكد، الجمعة، في منشور على وسائل التواصل، أن الولايات المتحدة "ستتلقّى من إيران كل اليورانيوم المخصب"، مشيراً إلى أنه "تحول إلى غبار بفعل قاذفاتنا من طراز B-2 Spirit"، مشدداً على أن طهران "لن تحصل على أي مقابل مالي تحت أي ظرف". كما قال في مقابلة مع وكالة رويترز، الجمعة، إن الولايات المتحدة ستعمل مع إيران لانتشال اليورانيوم المخصب المدفون وإرساله إلى الولايات المتحدة.

وأضاف: "سنعمل على ذلك معاً. سنبدأ العمل مع إيران بوتيرة هادئة وسنبدأ الحفر باستخدام آلات ضخمة... وسنجلبه إلى الولايات المتحدة". وقال إنه سيحدث "قريباً جداً" الحصول على ما يعتقد أنه متبق بعد قصف الولايات المتحدة وإسرائيل منشآت نووية إيرانية في يونيو/ حزيران من العام الماضي، وهو ما يشير إليه ترامب باسم "الغبار النووي".

وقال بقائي إن المحادثات الأخيرة تمحورت حول إيجاد حل للنزاع وليس نقل اليوارنيوم المخصّب. وأضاف: "إن التركيز في المفاوضات السابقة انصبّ على مسألة النووي، لكن التركيز في المفاوضات الحالية ينصبّ على إنهاء الحرب". وهناك اعتقاد بأن إيران تمتلك أكثر من 900 رطل من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 60%. ومسألة البرنامج النووي الإيراني من أكثر النقاط تعقيداً في المفاوضات الأميركية الإيرانية. ويقول ترامب إن أحد الأسباب الرئيسية للحرب هو منع إيران من الحصول على سلاح نووي.