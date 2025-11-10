جددت إيران رفضها الاتهامات الأميركية لها بالتخطيط لاغتيال السفيرة الإسرائيلية لدى المكسيك، واصفة إياها بـ"السخيفة". وقال الناطق باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين: "وجدنا هذا الادعاء سخيفا للغاية"، واضعا ذلك في إطار مساعي واشنطن "لتدمير علاقات إيران الوديّة مع بلدان أخرى".

وكانت السفارة الإيرانية في المكسيك قد نفت تلك المزاعم أيضاً، واصفة إياها بأنها "مفبركة" و"كذبة كبرى" تهدف إلى الإساءة للعلاقات الثنائية بين إيران والمكسيك. وقالت السفارة، في بيان نشرته على حسابها في منصة إكس، السبت، إنّ "الاتهام الموجّه إلى إيران بشأن محاولة اغتيال سفير الكيان الإسرائيلي في المكسيك ليس سوى خبر إعلامي مختلق وكذبة كبرى تهدف إلى تقويض العلاقات الودية والتاريخية بين الشعبين الإيراني والمكسيكي، ونحن ننفي هذا الادعاء بشدة".

وكانت الولايات المتحدة قد اتهمت، الجمعة، إيران بالتخطيط لاغتيال السفيرة الإسرائيلية في المكسيك. وقال مسؤول أميركي طلب عدم كشف اسمه لوكالة فرانس برس، إنّ فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني بدأ أواخر عام 2024 بنسج خيوط مخطط استهداف السفيرة إينات كرانز نايغر الذي أُحبِط هذا العام. وأضاف: "أُحبِط المخطط ولم يعد يشكل تهديداً".

ورغم نفي المكسيك صحة الخبر، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنّ "أجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية ستواصل العمل بلا كلل، بالتعاون الكامل مع وكالات الأمن والاستخبارات في أنحاء العالم، لإحباط التهديدات الإيرانية (...) ضد أهداف إسرائيلية ويهودية في أنحاء العالم". وسبق أن اتهمت الاستخبارات الإسرائيلية فيلق القدس بالتخطيط لاستهداف مصالح إسرائيلية ويهودية في الخارج.