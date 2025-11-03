إيران تنفي مجدداً تلقيها رسالة أميركية رسمية عبر سلطنة عمان

- أكد المتحدث باسم وزارة خارجية إيران، إسماعيل بقائي، عدم تلقي طهران أي رسالة رسمية من الولايات المتحدة خلال زيارة نائب وزير الخارجية إلى سلطنة عمان، مشيراً إلى أن تبادل الرسائل عبر الوسطاء لا يعني بدء مفاوضات بين البلدين. - أوضحت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، أن وزارة الخارجية تلقت رسائل تتعلق باستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة، وستوضح طبيعتها لاحقاً، وسط تطورات سريعة في المنطقة. - شدد بقائي على أن التهديد الرئيسي في المنطقة ينبع من الكيان الإسرائيلي، مشيراً إلى استمرار الإبادة الجماعية للفلسطينيين والاحتلال في لبنان وسوريا، مع هجمات على دول أخرى.

جدّد المتحدث باسم وزارة خارجية إيران إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، تأكيده أنه لم تُنقل أي رسالة رسمية من الجانب الأميركي إلى طهران خلال زيارة نائب وزير الخارجية مجيد تخت روانجي إلى سلطنة عمان يوم الخميس الماضي. وأضاف بقائي قائلاً: "إنّ استمرار الوسطاء في جهودهم الحميدة ومحاولاتهم لتقريب وجهات النظر أمر طبيعي ومعتاد. نعم، يقوم الوسطاء بتبادل رسائل، لكن هذا لا يعني إطلاقاً بدء أي عملية تفاوضية بين إيران والولايات المتحدة".

ويأتي هذا بعدما قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، أمس الأحد، إنّ وزارة الخارجية الإيرانية تلقت رسائل تتعلق باستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة، مضيفة في تصريح لوكالة "دانشجو" الإيرانية المحافظة أنّها ستوضح لاحقاً طبيعة هذه الرسائل. وأضاف بقائي في مؤتمره الصحافي الأسبوعي أنّ "المنطقة، وكذلك الساحة الدولية، تشهدان تطورات سريعة ومتغيرة، وأنّ الشرق الأوسط لا يزال يواجه معضلة كبيرة تتمثل في الاحتلال واستمرار الإبادة الجماعية". وتابع قائلاً: "إذا كنا قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع نعبّر عن قلقنا إزاء استمرار الإبادة الجماعية، فإنّه منذ أن تقرر وقف إطلاق النار في غزة، نستخدم مصطلح انتهاك وقف إطلاق النار. غير أنّ الواقع هو أنّنا ما زلنا نواجه استمرار الإبادة الجماعية والإفناء الجماعي للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية".

وأوضح بقائي أنه لا يوجد أيّ شك لدى دول المنطقة بأنّ التهديد الرئيسي ينبع من الكيان الإسرائيلي، مشيراً إلى أن استخدام كلمة "التهديد" في هذا السياق "ليس دقيقاً تماماً، لأنّنا في الواقع نعيش حرباً إقليمية حقيقية مع هذا الكيان. فالتهديد يُستخدم عندما لا يكون الفعل قد وقع بعد"، لافتاً إلى أن المنطقة تشهد منذ أكثر من عامين مجازر وحشية ضدّ الشعب في فلسطين المحتلة، وهجمات على عدد من دول المنطقة، واستمرار الاحتلال في لبنان وسورية، فضلاً عن الممارسات العدوانية ضدّ بلدان أخرى، منها قطر.

وكان مصدر إيراني مطلع قد نفى، السبت، في تصريح لوكالة "تسنيم" الإيرانية المحافظة، صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن إرسال الولايات المتحدة الأميركية رسالة إلى إيران. وأوضح المصدر الإيراني في حديثه مع الوكالة بشأن الأنباء المتداولة عن إرسال رسالة من الجانب الأميركي عبر سلطنة عُمان أن "هذا الخبر غير صحيح على الإطلاق". وكانت بعض وسائل الإعلام في المنطقة قد ذكرت، بعد زيارة مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي إلى سلطنة عُمان يوم الخميس، أن الولايات المتحدة بعثت برسالة إلى طهران عبر مسقط، تتعلق بإمكانية استئناف المفاوضات النووية المتوقفة منذ شهر يونيو/ حزيران الماضي عندما شنّت إسرائيل حرباً على إيران شاركت فيها الولايات المتحدة.