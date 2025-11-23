- نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، طلب إيران من السعودية التوسط لدى الولايات المتحدة لإحياء المفاوضات النووية، موضحاً أن الرسالة للرئيس الإيراني كانت لشكر السعودية على مساعدة الحجاج الإيرانيين. - أكد بقائي على أهمية العلاقات الجيدة بين إيران والسعودية، مشيراً إلى أن الرسالة لم تتطرق للوساطة رغم ما نقلته "رويترز" عن طلب إيران من السعودية إقناع الولايات المتحدة. - أعرب الرئيس الإيراني عن أمله في تعزيز العلاقات مع لبنان، مؤكداً دعم إيران لاستقراره ومعارضته لأي توتر، مرحباً بالحوار لتعزيز العلاقات الثنائية.

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الأحد، أن تكون إيران قد طلبت من المملكة العربية السعودية التوسط لدى الإدارة الأميركية لإحياء المفاوضات النووية المتوقفة منذ يونيو/حزيران الماضي، عقب العدوان الإسرائيلي الأميركي على إيران. وأوضح بقائي، خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، أن الرسالة التي بعثها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "اقتصر مضمونها فقط على توجيه الشكر" للسعودية على مساعدتها في ملف عودة الحجاج الإيرانيين أثناء الحرب.

وأضاف أن "القضية ليست الوساطة ولا دور الوسطاء، وإنما ترتبط بالموقف والسياسات الأميركية"، مؤكداً أن "الولايات المتحدة لا تتحلّى بالجدية اللازمة في ملف التفاوض، وأن رؤيتها للمحادثات تقوم على الإملاء وفرض الشروط، بدلاً من أن تكون مبنية على الأعراف الدبلوماسية المتعارفة والتبادل المتكافئ"، وشدّد بقائي على أنه "طالما تصرّ واشنطن على هذا النهج، فلن تتشكل أي مفاوضات ذات معنى، أما الحديث عن الوساطة فهو مسألة ثانوية".

وتابع: "لدينا علاقات جيّدة مع السعودية ونولي هذه العلاقات أهمية كبيرة"، معرباً عن تقدير إيران "لجهود المملكة وسائر الدول الساعية إلى إرساء السلام والاستقرار في المنطقة وخفض التوترات"، مؤكداً، في الوقت نفسه، أن الرسالة الموجهة لولي العهد السعودي لم تتطرق إطلاقاً إلى مسألة الوساطة أو التفاوض. وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت، الخميس الماضي، عن مصدرين إقليميين أن إيران طلبت من السعودية إقناع الولايات المتحدة بإحياء المحادثات النووية المتوقفة، في ظل قلق طهران من احتمال تكرار الغارات الجوية الإسرائيلية وتفاقم أزماتها الاقتصادية.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية وسعودية، الاثنين الماضي، قبل يوم واحد من زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى البيت الأبيض، أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بعث برسالة إليه، وأوضح المصدران للوكالة أن بزشكيان أكد في الرسالة أن إيران "لا تسعى للمواجهة"، وأنها تريد تعميق التعاون الإقليمي، وما زالت "منفتحة على حل النزاع النووي عبر الدبلوماسية، شريطة ضمان حقوقها".

بزشكيان مخاطباً عون: نعارض أي إثارة لتوتر مع لبنان

إلى ذلك، أعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في رسالة تهنئة إلى نظيره اللبناني جوزيف عون بمناسبة ذكرى استقلال لبنان، نشرتها وسائل الإعلام الإيرانية اليوم الأحد، عن أمله في أن تشهد العلاقات بين البلدين مزيداً من النمو والتقدم في مختلف المجالات، مؤكداً "استمرار الدعم الثابت من إيران لحكومة وشعب لبنان". وبحسب ما نقل التلفزيون الإيراني، شدد بزشكيان على أن السياسة الراسخة لإيران تقوم على دعم استقرار لبنان وازدهاره، قائلاً: "أعرب عن معارضتي لأي أعمال من شأنها إثارة التوتر، ولا سيّما الاعتداءات التي يشنها الكيان الصهيوني على أراضي بلدكم، وأؤكد ضرورة انسحاب قوات الاحتلال منها".

وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد أكد يوم الجمعة أن بلاده لا تتدخل في الشؤون الداخلية للبنان، مرحباً بأيّ حوار مع نظيره اللبناني يوسف رجّي. وكتب عراقجي، في منشور عبر منصة إكس، أن "صديقي العزيز وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي دعاني، في مقابلة تلفزيونية إلى إجراء التفاوض"، مرحباً "بأي حوار يهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين إيران ولبنان، ولا حاجة لبلد ثالث"، ودعا الوزير الإيراني نظيره اللبناني إلى زيارة طهران، مبدياً استعداده لزيارة بيروت كذلك. وكان رجّي قد دعا عراقجي، أول أمس، إلى إجراء مفاوضات في دولة ثالثة محايدة مثل سويسرا، للتوصل إلى حل شامل لجميع الخلافات.