إيران تنفي تلقي أسلحة من الصين.. وبكين ترد على واشنطن

- نفت إيران والصين الاتهامات الأميركية بتقديم بكين دعماً عسكرياً لطهران، مؤكدةً أن الصين تتبنى سياسة مواجهة الأحادية ودعم التعددية، بينما شددت إيران على أهمية التعاون الإقليمي وتعزيز العلاقات بين دول الخليج. - هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على الصين إذا قدمت مساعدات عسكرية لإيران، بينما توعدت الصين باتخاذ إجراءات مضادة حازمة، مؤكدةً أن التقارير حول تزويد إيران بالأسلحة مختلقة. - انتقدت الصين الولايات المتحدة لإغلاقها مضيق هرمز، معتبرةً الخطوة خطيرة وغير مسؤولة، ومؤكدةً أن الوجود العسكري الأميركي يفاقم التوترات ويقوض وقف إطلاق النار.

نفت إيران، الثلاثاء، الاتهامات الأميركية بشأن تقديم بكين دعماً عسكرياً لطهران، في وقت توعدت فيه الصين بالرد بإجراءات مماثلة على تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب في حال فرض رسوم جمركية جديدة. وأكد السفير الإيراني في الصين عبد الرضا رحماني فضلي أن بلاده لم تتلقَّ أي أسلحة من بكين، مشدداً على أن السياسة الصينية تقوم على مواجهة الأحادية ودعم التعددية، وفق ما نقلته صحيفة "الشرق" الإيرانية.

كما شدّد رحماني فضلي على أن بلاده تولي "أهمية" للتعاون الإقليمي، وتؤكد ضرورة تعزيز العلاقات بين دول منطقة الخليج، وأكد أنه "إذا كانت الولايات المتحدة ترغب في طرح مواقفها، فعليها أن تقوم بذلك ضمن إطار المفاوضات، لا عبر تصعيد التوترات العسكرية".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد رد، الأحد الماضي، على مزاعم تورط الصين في مساعدة إيران عسكرياً، قائلاً: "إذا فعلت الصين ذلك فعلاً، فستتكبد خسارة فادحة". وأضاف، في تصريحات لقناة "فوكس نيوز": "لا أعتقد أن الصين ستقدم أسلحة لإيران، لكن إذا ضبطناهم وهم يفعلون ذلك، فسوف يحصلون على رسوم جمركية بنسبة 50%".

وكانت تقارير في وسائل إعلام أميركية قد ذكرت، السبت الماضي، أن الاستخبارات الأميركية حصلت على معلومات تفيد بأن الصين تستعد لتزويد إيران بمنظومات دفاع جوي. إلا أن السفارة الصينية في واشنطن نفت صحة هذه الأنباء، مشيرة إلى أن بكين لم تقدم أي أسلحة لأي طرف في النزاع. كما هدّد ترامب، الأحد الماضي، الصين بفرض رسوم جمركية جديدة "مذهلة" على بضائعها التي تدخل إلى الولايات المتحدة إذا قدّمت بكين مساعدة عسكرية لإيران خلال الحرب الحالية في المنطقة.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوو جياكون، للصحافيين، إن "الصين لطالما تبنّت موقفاً حذراً ومسؤولاً حيال تصدير المعدات العسكرية، وتطبق ضوابط صارمة بما يتوافق مع قوانينها والتزاماتها الدولية"، مضيفاً: "نرفض الافتراءات التي لا أساس لها".

الصين تتوعد بإجراءات مماثلة إذا فرضت واشنطن رسوماً جمركية

بدورها، توعدت الصين، اليوم الثلاثاء، بالرد بإجراءات مماثلة، بعدما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على السلع الصينية في حال قدمت بكين مساعدات عسكرية لإيران خلال الحرب. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوو جياكون في مؤتمر صحافي، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس: "إذا أصرّت الولايات المتحدة على استخدام هذا الأمر ذريعةً لفرض رسوم جمركية إضافية على الصين، فإن الصين ستتخذ بالتأكيد إجراءات مضادة حازمة"، مشدداً على أن التقارير التي تتحدث عن تزويد بلاده إيران بالأسلحة "مختلقة بالكامل".

كما انتقدت الصين الولايات المتحدة على خلفية إغلاقها مضيق هرمز، وذلك رداً على رفض إيران إعادة فتح الممر التجاري الضيق والحيوي. وقال جياكون، وفق ما نقلته وكالة أسوشييتد برس، إنّ هذه الخطوة من جانب أميركا "خطيرة و غير مسؤولة". وأضاف أن تعزيز الوجود العسكري وإجراءات الإغلاق من جانب الولايات المتحدة تفاقم التوترات خلال وقف إطلاق النار الذي يستمر أسبوعين، وتوصلت إليه الولايات المتحدة وإيران الأسبوع الماضي. وأضاف أن الخطوات الأميركية تقوض وقف إطلاق النار، وتفاقم من تعرض أمن المضيق للخطر.