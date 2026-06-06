- أعلن الحرس الثوري الإيراني عن استهداف قواعد أميركية في الكويت والبحرين بصواريخ، رداً على تحركات أميركية في مضيق هرمز، بعد محاولة أربع ناقلات نفط العبور بشكل غير قانوني. - استهدفت مسيّرات أميركية برج اتصالات في قشم وسيريك، مما دفع الحرس الثوري للرد باستهداف قاعدتين جويتين أميركيتين في الكويت ومنشآت في البحرين بصواريخ باليستية. - حذر الحرس الثوري من تكرار هذه الممارسات، مهدداً بإغلاق مضيق هرمز، بينما أكدت القيادة المركزية الأميركية اعتراض عدة صواريخ وطائرات مسيّرة إيرانية.

أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان صباح اليوم السبت، أنه استهدف الليلة الماضية قواعد أميركية في الكويت والبحرين بصواريخ، رداً على تحركات أميركية في مضيق هرمز. وأوضح الحرس في البيان الذي أوردته وكالة "تسنيم" الإيرانية المحافظة أنه عند الساعة 01:30 بالتوقيت المحلي فجر السبت، حاولت أربع ناقلات نفط، العبور "بشكل غير قانوني" من مضيق هرمز بتحريض من الجيش الأميركي ومن دون تنسيق مع القوات البحرية الإيرانية ومن دون الاكتراث للتحذيرات المتكررة الصادرة عن هذه القوات. وأضاف أنه بعد توجيه إنذار، استُهدِفَت إحدى الناقلات وأُوقِفَت، فيما عادت السفن الأخرى أدراجها، حسب البيان.

وتابع البيان أنه عقب ذلك، عند الساعة الثانية فجراً، استهدفت مسيّرات أميركية برج اتصالات في قشم وبرجاً آخر في سيريك بمقذوفين. وأشار إلى أنه رداً على هذا الاعتداء الأميركي، استُهدِفَت على الفور قاعدتان جويتان أميركيتان في الكويت، هما: علي السالم، إضافة إلى "ما تبقى من منشآت مهمة" في الأسطول الخامس الأميركي في البحرين، بصواريخ باليستية أطلقتها القوة الجوفضائية التابعة للحرس.

وحذر الحرس الثوري الإيراني مما سماه "العدو المعتدي القاتل للأطفال" من تكرار هذه الممارسات، مؤكداً أنه إذا استمرت هذه التصرفات فإن "الرد لن يبقى محدوداً". وتوعد الحرس بإغلاق مضيق هرمز، قائلاً: "ستتحملون مسؤولية عواقب إغلاق كامل لمضيق هرمز أمام صادرات النفط والغاز".

وكانت القيادة المركزية الأميركية قد قالت، في بيان، إن القوات الأميركية اعترضت عدة صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة إيرانية أُطلقت باتجاه مضيق هرمز والخليج. وذكر البيان أن إيران أطلقت سبعة صواريخ باليستية باتجاه الكويت والبحرين بعد ساعات من إسقاط القيادة المركزية أربع طائرات مسيّرة هجومية إيرانية كانت قد أُطلقت باتجاه مضيق هرمز، مضيفاً أن الطائرات المسيّرة شكلت تهديداً مباشراً لحركة الملاحة البحرية في المنطقة.

وأضاف البيان أن القوات الأميركية قصفت بعد ذلك مواقع رادارات المراقبة الساحلية الإيرانية في جوروك وجزيرة قشم للتصدي لأي هجمات بحرية أخرى. وقالت القيادة المركزية إن التقييمات الأولية تشير إلى أن ستة من الصواريخ التي أطلقتها إيران اعتُرِضَت، بينما لم يصل الصاروخ السابع إلى هدفه المقصود.