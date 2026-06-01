إيران تنذر بإخلاء مستوطنات إسرائيلية في حال قصف بيروت وضاحيتها

- حذرت القيادة الإيرانية سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة من البقاء في المناطق الشمالية والمستوطنات العسكرية إذا نفذت إسرائيل تهديدها بقصف بيروت وضاحيتها الجنوبية، وسط استمرار الهجمات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في إبريل/نيسان الماضي. - هددت منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني إسرائيل، مؤكدة أن تجاوز الخطوط الحمراء في لبنان وغزة يعتبر حرباً مباشرة، وسترد إيران بعمليات دفاعية غير تقليدية وفتح جبهات جديدة. - ناقش وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع نظرائه البلجيكي والفرنسي والقطري التطورات الإقليمية والهجمات الإسرائيلية على لبنان، مؤكداً أن خرق وقف إطلاق النار في جبهة يعني خرقه في جميع الجبهات.

حذرت قيادة "خاتم الأنبياء" للعمليات الحربية الإيرانية، مساء اليوم، سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة من البقاء في المناطق الشمالية والمستوطنات العسكرية، في حال مضت إسرائيل في تنفيذ تهديدها بقصف بيروت وضاحيتها الجنوبية. ويأتي ذلك في وقت استمرت فيه الهجمات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في الحرب على إيران في الثامن من إبريل/نيسان الماضي، من دون أن يشمل لبنان عملياً. وفي الأيام الأخيرة، وسع الاحتلال الإسرائيلي نطاق الضربات وسط تهديد بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت مجدداً.

وقالت القيادة العسكرية الإيرانية إنه استمرارا لأعماله الشريرة في المنطقة، هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقصف الضاحية وبيروت ووجّه إنذارات بالإخلاء إلى السكان هناك. وأضافت أنه في ظل الخروق الإسرائيلية المكررة والمستمرة لوقف إطلاق النار، فإن سكان المناطق الشمالية والمستوطنات العسكرية في الأراضي المحتلة مدعوون إلى مغادرة المنطقة إذا كانوا لا يريدون التعرض للأذى، وذلك في حال تنفيذ التهديد الإسرائيلي بقصف بيروت وضاحيتها.

بدورها، هددت منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني، في رسالة نشرتها على منصة "إكس"، الاحتلال الإسرائيلي، قائلة إن "من يزرع الريح يحصد العاصفة". وأضافت أن "إيران تعتبر تجاوز الخطوط الحمراء في لبنان وغزة بمثابة حرب مباشرة وفرض كلفة على أمنها القومي وعلى المقاومة الإسلامية"، مشيرة إلى أنها ستتعامل مع ذلك عبر "عمليات دفاعية تتضمن إجراءات غير تقليدية وفتح جبهات جديدة إلى جانب الحفاظ على معادلة مضيق هرمز".

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إنّ خرق وقف إطلاق النار في إحدى جبهات القتال يعني خرقه في جميع الجبهات. وأضاف على منصة "إكس" في رسالة تحت عنوان "لعناية عاجلة" أن وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة يعد، من دون أي لبس، وقفاً لإطلاق النار على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، وخرقه في جبهة يعد انتهاكه على جميع الجبهات، محملاً الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية تداعيات أي خرق من هذا النوع.

في الأثناء، قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن عراقجي بحث هاتفياً مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو القضايا الثنائية، وآخر تطورات الأوضاع في منطقة غرب آسيا، والمسارات الدبلوماسية الجارية الرامية إلى الحيلولة دون تصاعد التوتر وإنهاء الحرب. وأضافت في بيان آخر أن عراقجي ناقش أيضاً في اتصال هاتفي أجراه مساء اليوم مع وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو آخر التطورات الإقليمية، والهجمات الإسرائيلية على لبنان، وتداعيات تلك الإجراءات.

كما أشارت الخارجية الإيرانية في بيان آخر إلى أن عراقجي أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وذلك في إطار المشاورات الدبلوماسية الجارية اليوم. وأضافت أنهما بحثا آخر الأوضاع والتطورات في لبنان في ظل الهجمات الإسرائيلية، إلى جانب تداعيات ذلك.