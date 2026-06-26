إيران تنتقد البيان الخليجي الأميركي

- انتقدت إيران البيان المشترك بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي، واصفة إياه بالتدخل غير المسؤول، ودعت إلى إعادة النظر في الوجود العسكري الأميركي ورفضت الاتهامات بشأن برنامجها النووي. - أكدت إيران أن السلام في المنطقة يتحقق عبر التعاون بين دولها بعيداً عن التدخلات الأميركية، ورفضت اعتبار قدراتها الدفاعية تهديداً، مشددة على أهمية الأمن الجماعي دون تدخل خارجي. - حذرت إيران من التحركات الجوية الإسرائيلية في المنطقة، مؤكدة على أهمية الوحدة والقوة الدفاعية لمواجهة الأعداء، مشيرة إلى نجاحها في زعزعة مصداقية الأعداء رغم محدودية ميزانيتها العسكرية.

انتقدت إيران، اليوم الجمعة، البيان المشترك لوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ووزراء خارجية مجلس التعاون الخلیجي، الصادر أمس الخميس، واصفة إياه بأنه "تدخل غير مسؤول واستفزازي"، ومحذرة من استمرار ما وصفته بـ"السلوكيات العدائية والتدخلية" في المنطقة. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، إن الحديث عن "التزام أميركي دائم بأمن الدول الأعضاء في مجلس التعاون" لا يعدو، بحسب توصيفها، كونه "خطاباً دعائياً وقلباً للوقائع"، معتبرة أن الوجود العسكري الأميركي في دول المنطقة "بات أكثر من أي وقت مضى عبئاً على شعوبها ومصدراً لانعدام الأمن والانقسام".

وذكرت الخارجية الإيرانية أنّ "استخدام الولايات المتحدة القواعد والإمكانات العسكرية المتمركزة في دول المنطقة في الحرب على إيران أظهر بوضوح أن واشنطن لا تولي أي اعتبار لأمن دول المنطقة، ولا للعلاقة معها"، داعية دول المنطقة إلى إعادة النظر في وجود تلك القواعد. وأعربت الوزارة عن رفضها لما وصفته بـ"الكذبة الكبرى" بشأن برنامج إيران النووي، داعية حكومات الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي إلى عدم مجاراة واشنطن في تصوير هذا البرنامج على أنه تهديد، والانضمام إلى إيران من أجل تحقيق مبادرة إقامة منطقة غرب آسيا خالية من الأسلحة النووية، والعمل على دفع الولايات المتحدة إلى وقف عرقلتها لهذا المسار.

وقالت الوزارة إن "السلام والأمن المستدامين في المنطقة لا يمكن أن يتحققا إلا من خلال بناء الثقة والتعاون المتبادل بين دولها، وبعيداً عن التدخلات الأميركية" التي وصفتها بـ"المخربة"، كما رأت أن إدراج عبارة "التهديدات الناشئة عن إيران" في البيان الخليجي الأميركي "جزء من مفهوم مبتكر منذ سنوات" من إسرائيل والولايات المتحدة في إطار ما وصفته بـ"مشروع التخويف من إيران".

أخبار بيان خليجي أميركي لتأكيد المواقف الموحدة بشأن إيران ولبنان وغزة

وفي هذا السياق، دانت الخارجية الإيرانية اعتبار القدرات الدفاعية الإيرانية مصدر تهديد في المنطقة، وقالت إن الحديث عن البرنامجَين الصاروخي والطائرات المسيّرة الإيرانية "يعد غير مسؤول ومداناً بالكامل"، في وقت اتهمت الولايات المتحدة بدفع دول مجلس التعاون إلى "سباق تسلح خطير ومفتوح، وتحويل منطقة الشرق الأوسط إلى ترسانة أسلحة ضخمة"، وأضافت الخارجية أن إيران "لن تبدي أي قدر من التساهل في الدفاع عن أراضيها وقدراتها المرتبطة بذلك".

وفي ما يتعلق بمضيق هرمز، ذكرت الخارجية الإيرانية أن المضيق يقع ضمن المياه الإقليمية للدولتَين الساحليتَين إيران وسلطنة عُمان، وأن ما ورد في البند الخامس من مذكرة التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب "سيكون أساس العمل في ما يتعلق بإدارة الملاحة". وختمت وزارة الخارجية الإيرانية بدعوة الدول الأعضاء في مجلس التعاون في الخلیج إلى "إعادة النظر في مقارباتها لأمن المنطقة"، مؤكدة أن "الأمن الجماعي لا يمكن أن يتحقق إلا عبر تعاون جميع دول المنطقة ومن دون تدخل خارجي".

إيران تحذر من تحركات جوية إسرائيلية

إلى ذلك، أعلنت قيادة مقر "خاتم الأنبياء" للعمليات الإيرانية، اليوم الجمعة، عن تحركات للمقاتلات الإسرائيلية في أجواء بعض الدول المجاورة باتجاه إيران (من دون تسمية تلك الدول)، محذرة من أن الخطوة "تمثل تهديداً لأمن البلاد".

وقال مقر "خاتم الأنبياء"، وفق التلفزيون الإيراني، إنه "إذا كانت الولايات المتحدة غير قادرة على كبح إسرائيل والسيطرة عليها"، فإن إيران "لن تتحمل أي تهديد ضدها، وتعتبر أن الرد على هذه الإجراءات الخطيرة حق لها".

وفي غضون ذلك، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في منشور على منصة "إكس"، أن بلاده "لن تنسى عملية اغتيال المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، ولن تغفرها". في الأثناء، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية رضا طلائي نيك، اليوم الجمعة، إن "العدو ماكر ولا ينبغي الوثوق به".

وبحسب وكالة "إيسنا" الإيرانية، قال طلائي نيك إن الخطوط الإيرانية الحمراء هي الشروط التي أعلنها المرشد مجتبى خامنئي، مضيفاً أن إيران ستواصل مواجهة أعدائها، وأن "النصر النهائي مرهون بالحفاظ على الوحدة واستمرار القوة الدفاعية"، وأضاف أن "العدو يسعى عبر روايات مضللة إلى نشر اليأس وإثارة الفرقة داخل البلاد"، وأن إيران، رغم محدودية ميزانيتها العسكرية، "تمكنت من زعزعة مصداقية الأعداء في المنطقة والعالم".