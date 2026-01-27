إيران تلوّح بورقة "هرمز": لن يبقى آمناً إن تعرضنا لحرب

- لوّحت البحرية الإيرانية بإمكانية إغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي في حال تعرضت لهجوم من الولايات المتحدة، مؤكدة مراقبتها المستمرة للمضيق وتحكمها في حركة السفن، مع استعدادها للدفاع عن نفسها. - أشار القائد العسكري الإيراني إلى أن إيران لن تتراجع في حال اندلاع حرب، محذراً دول الجوار من استخدام أراضيها ضد إيران، ومؤكداً على امتلاكها قدرات دفاعية متقدمة. - أكد عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني على إمكانية القيام بإجراء استباقي إذا تبين نية العدو شن هجوم، مشيراً إلى مراقبة دقيقة لتحركات الأعداء.

لوّحت البحرية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، بإمكانية إغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي، الذي يمر عبره يومياً نحو خمس إجمالي استهلاك العالم من النفط، وذلك في حال تعرض الجمهورية الإسلامية لهجوم محتمل من قبل الولايات المتحدة التي تواصل الحشد العسكري في المنطقة.

ونشرت وكالة فارس الإيرانية، المقرّبة من الحرس الثوري، مقاطع مصوّرة لحاملة الطائرات الأميركية "أبراهام لينكولن" وقطع بحرية أميركية أخرى، ضمن تقرير مصوّر حمل عنوان "رسالة فورية إلى أبراهام لينكولن"، مستذكرة حادثة اعتقال 10 بحّارة أميركيين عام 2016 بعد دخولهم المياه الإقليمية الإيرانية، مع بث مشاهد استهداف المدمرة.

من جهته، قال نائب قائد القوة البحرية في الحرس الثوري للشؤون السياسية، محمد أكبر زاده، إن إيران "ترصد مضيق هرمز بشكل لحظي من الجو والسطح وتحت سطح البحر، وتتلقى بيانات آنية على مدار الساعة"، مؤكداً أن "أمن هذه المنطقة مرتبط بقرارات طهران".

وأوضح أن إيران في ضوء إحاطتها الكاملة بالمضيق، "تحدد أي سفينة أو قطعة بحرية، وتحت أي علم، يُسمح لها بالعبور أو يُمنع عنها"، مضيفاً: "لا نرغب في إلحاق الضرر بالاقتصاد العالمي، لكن في المقابل لن نسمح للولايات المتحدة وحلفائها بجني مكاسب من حرب هم من أشعلوها"، محذراً من أن "الأمن الغذائي وأمن الطاقة والتجارة الذي كان يُؤمَّن لهم عبر هذا الممر، يمكن اليوم تحويله إلى حالة من انعدام الأمن".

وأكد القائد العسكري الإيراني أن "الجمهورية الإسلامية لا تسعى إلى الحرب، لكنها تتمتع بجاهزية كاملة لمواجهة أي عدوان"، مشدداً على أنه "إذا فُرضت علينا حرب، فسيكون الرد أكثر حزماً من أي وقت مضى". وأشار إلى أن مستوى الجاهزية الدفاعية الإيرانية، ولا سيما في مجال الدفاع الجوي، "مرتفع جداً"، لافتاً إلى أن جميع القادة السياسيين والعسكريين الإيرانيين يؤكدون أنه في حال اندلاع حرب، "لن تتراجع إيران ولو مليمتراً واحداً، بل سيكون تحركها إلى الأمام".

كذلك أشار إلى إبلاغ دول الجوار بأن إيران تعتبرها "دولاً صديقة"، محذراً في الوقت نفسه من أنه "إذا استُخدمت أجواؤها أو أراضيها أو مياهها الإقليمية ضد إيران، فسيُنظر إليها كدول معادية". وختم أكبرزادة بالقول إن ردود فعل هذه الدول على رسالة طهران كانت "إيجابية"، وقد نقلت بدورها هذه المخاوف إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، مؤكداً أن إيران "تمتلك قدرات أخرى سيُكشف عنها في الوقت المناسب".

وكشفت مصادر أميركية رسمية لصحيفة وول ستريت جورنال أمس الاثنين أنّ حاملة الطائرات الأميركية "أبراهام لينكولن" وسفنها الحربية المرافقة لها قد دخلت المنطقة، ممهّدة بذلك لضربة أميركية محتملة ضدّ إيران. وتحمل لينكولن مقاتلات إف-35 سي وإف/إيه-18 إضافة إلى مقاتلات إي إيه-18 جي الإلكترونية الحربية. وقال مسؤول في وزارة الحرب الأميركية للصحيفة إنّ الحاملة ترافقها ثلاث مدمّرات حربية قادرة على إطلاق صواريخ توماهوك.

ضربة استباقية

من جهة أخرى، أكد عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني محمد رضا باهنر، اليوم الثلاثاء، أن بلاده "قد تقوم بإجراء استباقي إذا تبيّن، استناداً إلى التحليلات والشواهد، أنّ العدوّ يعتزم شنّ هجوم جديد". وأضاف باهنر، وفق وكالة "مهر" الإيرانية المحافظة: "لطالما أثبتنا أنّنا لسنا من يبدأ الحرب، لكن إذا بدأها الآخرون فإنّ نهايتها ستكون بأيدينا ونحن من يقرّرها".

وفي هذا السياق، لمح مقر خاتم الأنبياء المركزي، بصفته مقر قيادة العمليات الحربية في إيران، إلى احتمال القيام بهجوم استباقي. وقال قيادي كبير في المقر إن القوات المسلحة الإيرانية "لا تراقب تحركات الأعداء فقط عند مرحلة التنفيذ، بل تتابع بدقة مراحل التشكّل والمؤشرات الأولية لأي تهديد يطاول الأمن القومي للبلاد"، متوعداً بأنه "سيُتّخذ القرار المناسب استناداً إلى التقييمات الميدانية وفي الوقت المناسب"، وفق ما أورد التلفزيون الإيراني.