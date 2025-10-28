- أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن إيران تتلقى رسائل متناقضة من أطراف مختلفة، مشددًا على ضرورة الاستعداد الدائم وعدم الثقة بالتعهدات الإسرائيلية، واصفًا إسرائيل بالشر المطلق في المنطقة. - أشار بقائي إلى أهمية المفاوضات مع الولايات المتحدة لتحقيق المصالح الإيرانية، ودعا الدول الضامنة لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان لتحمل مسؤولياتها، منتقدًا تصعيد إسرائيل لهجماتها ضد لبنان. - تناولت زيارة المبعوث الروسي إلى طهران التعاون المستمر بشأن سوريا، مؤكدًا على أهمية أمن سوريا لإيران والمنطقة، ونفى بقائي تصريحات حول مفاوضات سرية لاستئناف التفتيش النووي في إيران.

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الثلاثاء، بشأن التقارير حول تلقي بلاده رسائل من جانب إسرائيل عبر روسيا لخفض مستوى التوتر، أن هذا الموضوع طُرح في وسائل الإعلام، وأن روسيا أعلنت أن هذا الأمر قد طرحته السلطات الإسرائيلية.

وقال بقائي: "نحن نتلقى رسائل متناقضة من أطراف مختلفة، وقد أدركنا بالتجربة أنه بغض النظر عن هذه الرسائل ينبغي أن نكون على استعداد دائم"، مشيراً إلى أن القوات المسلحة الإيرانية، "من خلال ما اكتسبته من خبرات سابقة، في حالة جاهزية كاملة. وقد تعلمنا بالتجربة أنه لا يمكن الثقة بالتعهدات والاتفاقات التي يقدمها الكيان الصهيوني".

وشدد بقائي على أنه كلما كانت المفاوضات مع الولايات المتحدة تحقق المصالح والحقوق الوطنية للشعب الإيراني، "فإننا لن نتردد في استخدام أدوات الدبلوماسية"، واصفاً إسرائيل بأنها "الشرّ المطلق والشيطان الحقيقي في المنطقة والعالم". ولفت بقائي إلى تصعيد الاحتلال هجماته ضد لبنان، موضحاً أن هدف الاحتلال الإسرائيلي من تلك الأعمال هو "مواجهة أيّ عملية إعادة إعمار أو تطوير اقتصادي في هذا البلد". ودعا الدول الضامنة لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان إلى القيام بمسؤولياتها في هذا المجال.

كما أجاب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عن سؤال بشأن زيارة المبعوث الخاص الروسي لشؤون سورية إلى طهران الأسبوع الماضي، وما إذا كانت قد طرأت تغييرات في علاقات إيران وسورية، قائلاً: "تأتي هذه الزيارة في إطار التعاون والمشاورات المستمرة التي تجري منذ فترة طويلة حول الشأن السوري مع شركائنا، ومنهم روسيا، وقد تمت الزيارة في هذا السياق".

وأشار بقائي إلى أن "سورية تشهد حالياً تطورات متسارعة"، مضيفاً: "سورية بلد مهم في المنطقة، وأمنها يكتسب أهمية خاصة بالنسبة إلى إيران وللمنطقة بأسرها، ومن الطبيعي أن نجري مشاورات مع شركائنا الإقليميين وسائر الدول ذات الصلة بالشأن السوري". وفي معرض رده على سؤال حول ما صرح به المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بشأن وجود مفاوضات خلف الكواليس لاستئناف عمليات التفتيش في إيران، قال بقائي: "لم أسمع مثل هذا التصريح من السيد غروسي".

وفي السياق نفسه، صرح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية عباس عراقجي أوضح خلال اجتماع مع أعضاء اللجنة أنه في عمليات التفتيش الأخيرة "لم يُمنح أي وصول إلى المراكز التي تعرضت لهجمات خلال الحرب الأخيرة في يونيو/حزيران الماضي"، وأن تلك الإجراءات تمت بموافقة منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وإذن من المجلس الأعلى للأمن القومي، ولم يصدر أي تصريح آخر للوصول إلى المراكز النووية.