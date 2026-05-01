إيران تقدم للولايات المتحدة مقترحاً جديداً للتفاوض عبر باكستان

- قدمت إيران مقترحًا جديدًا عبر باكستان للتفاوض مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في المنطقة، بعد تعثر المفاوضات السابقة بسبب الحصار البحري الأمريكي وإغلاق مضيق هرمز. - أجرى وزير الخارجية الإيراني اتصالات مع نظرائه في السعودية وقطر وتركيا والعراق وأذربيجان لبحث مبادرات إنهاء الحرب، بينما رفض الرئيس الأمريكي ترامب المقترح الإيراني، مفضلًا استمرار الحصار. - تضمن المقترح الإيراني إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب مع تأجيل المفاوضات النووية، لكن الولايات المتحدة أعربت عن شكوكها بشأن نيات إيران.

قدمت إيران إلى الولايات المتحدة عبر باكستان مقترحا جديدا للتفاوض بشأن وضع حد نهائي للحرب في المنطقة، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي في طهران الجمعة. وأوردت وكالة الأنباء الرسمية (إرنا): "قدمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية أحدث مقترحاتها للتفاوض إلى باكستان، بصفتها الوسيط في المباحثات مع الولايات المتحدة، ليل الخميس"، من دون إيراد تفاصيل إضافية.

وبعد سريان وقف إطلاق النار توسطت فيه باكستان في الثامن من إبريل/نيسان، استضافت إسلام آباد جولة مفاوضات بين وفدي طهران وواشنطن، سعيا لابرام اتفاق ينهي الحرب. ولم تسفر الجولة الوحيدة عن أي اتفاق، وتعثرت المباحثات منذ ذلك الحين في ظل فرض الولايات المتحدة حصارا بحريا على موانئ الجمهورية الإسلامية، مع مواصلة الأخيرة إغلاق مضيق هرمز عمليا أمام الملاحة البحرية.

وأجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الجمعة، سلسلة اتصالات بنظرائه في السعودية وقطر وتركيا والعراق وأذربيجان، وبحث معهم "مبادرات الجمهورية الإسلامية لإنهاء الحرب"، بحسب ما جاء في بيان لوزارته.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد رفض أخيرًا مقترحًا إيرانيًا لدفع عجلة المفاوضات المتعثرة بين الطرفين، مفضلًا استمرار الحصار على الموانئ الإيرانية. ونصّ مقترح طهران الذي نقلته إسلام أباد إلى واشنطن على إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب ووقف الحصار البحري، مع تأجيل المفاوضات النووية إلى مرحلة لاحقة، في خطوة تهدف إلى تجاوز حالة الجمود الحالية في المحادثات.

ولاحقا، قال مسؤول أميركي لـ"رويترز" إن ترامب غير راضٍ عن المقترح الإيراني وأعرب عن شكوكه بشأن نيات القيادة الإيرانية. وقالت مصادر أميركية لشبكة "سي أن أن" إن إعادة فتح المضيق دون حلّ المسائل المتعلقة بتخصيب اليورانيوم قد يُفقد الولايات المتحدة ورقة ضغط رئيسية في المفاوضات.

(فرانس برس، العربي الجديد)