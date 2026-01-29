- أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، استعداد إيران لمفاوضات صادقة مع الولايات المتحدة، رافضاً الحوار تحت التهديد العسكري، ومشدداً على ضرورة ضمان المصالح الاقتصادية للشعب الإيراني. - تتواصل الجهود الدبلوماسية لخفض التوتر في الشرق الأوسط، حيث تعزز مصر علاقاتها مع إيران وتبحث مع دول أخرى سبل خفض التصعيد، مؤكدة أهمية الحلول السياسية لاستئناف الحوار بشأن الملف النووي الإيراني. - تصاعدت المواقف الأوروبية ضد طهران مع احتمال إدراج الحرس الثوري كمنظمة إرهابية، بينما تلوّح إيران بإغلاق مضيق هرمز كوسيلة ردع، مؤكدة أن أمن المنطقة مرتبط بقراراتها.

أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، استعداد بلاده للدخول في مفاوضات "صادقة وحقيقية" مع الولايات المتحدة، مشدداً في الوقت ذاته على رفض أي حوار يُجرى تحت التهديد أو في أجواء التصعيد العسكري، بالتوازي مع استمرار الحراك الدبلوماسي الإقليمي والدولي لاحتواء الأزمة ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع في ظل تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن.

وفي مقابلة نشرتها اليوم الخميس شبكة "سي أن أن" الأميركية، قال قاليباف إن طهران "مستعدة لمفاوضات صادقة وحقيقية" مع أميركا، إلا أنه اعتبر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يسعى لمثل هذا النوع من التفاوض. وأضاف: "ترامب قد يكون قادراً على إشعال حرب، لكنه لا يملك السيطرة على كيفية انتهائها"، مؤكداً أن "إيران لا ترفض مبدأ الحوار والدبلوماسية، غير أن الدبلوماسية يجب أن تكون حقيقية، قائمة على الاحترام المتبادل، ومقرونة بضمانات".

وأوضح قاليباف أن "التفاوض في ظل التهديد بالحرب لا يؤدي إلا إلى تصعيد التوترات"، مشدداً على أنه "لن يكون هناك تفاوض ما لم تُضمن المصالح الاقتصادية للشعب الإيراني، لأننا لا نعدّ الإملاءات تفاوضاً". كذلك اعتبر أنه إذا كان ترامب يسعى لنيل جائزة نوبل للسلام، "فعليه أن يبعد من حوله دعاة الحرب وأنصار فرض الاستسلام".

بدوره، وجّه مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، أمس، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ورئيس مجلس الأمن، أكد فيها أن "التصريحات الحربية" للرئيس الأميركي "تؤدي إلى تصعيد التوترات الإقليمية، وتزيد من مخاطر سوء التقدير، وتشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين". وقال إيرواني إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية "ترفض وتدين بشكل قاطع مثل هذه التصريحات الحربية، التي تتسم بعدم المسؤولية والاستفزاز، وتتعارض بوضوح مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وأضاف الدبلوماسي الإيراني، بحسب وكالة "تسنيم" المحافظة، أن "التهديد باستخدام القوة ضد دولة مستقلة يُعد انتهاكاً صريحاً للمادة الثانية، الفقرة الرابعة، من ميثاق الأمم المتحدة". وتابع بأن هذه التصريحات "تأتي في إطار نمط واسع وموثق من الضغوط والترهيب، والإجراءات المزعزعة للاستقرار، والعمليات الاستخباراتية السرية، والضغوط غير القانونية التي تمارسها الولايات المتحدة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

استمرار المشاورات الدبلوماسية

بالموازاة، تتواصل التحركات والاتصالات الدبلوماسية على المستويين، الإقليمي والدولي، لخفض التوتر في الشرق الأوسط ومنع اندلاع حرب جديدة. وفي هذا الإطار، بدأت مصر تدخل في صلب هذه الجهود، في ظل تحسن علاقاتها مع إيران. وأجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مساء الأربعاء، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، بحثا خلاله مستجدات الأوضاع الإقليمية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، تميم خلاف، إن الاتصال تناول التطورات الإقليمية وسبل خفض التصعيد، حيث شدد الوزيران على أهمية تكثيف الجهود لاحتواء التوتر والعمل على التهدئة، تفادياً لانزلاق المنطقة إلى موجات جديدة من عدم الاستقرار. وأكد عبد العاطي أهمية الدفع بالحلول السياسية والدبلوماسية، مشدداً على ضرورة تهيئة الظروف المناسبة لاستئناف الحوار بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الملف النووي الإيراني، بما يفضي إلى تسوية شاملة تراعي مصالح جميع الأطراف وتدعم الأمن والاستقرار على المستويين، الإقليمي والدولي.

كذلك بحث وزير الخارجية المصري مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، سبل خفض التصعيد في المنطقة، فضلاً عن اتصال آخر مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي. وأفادت الخارجية المصرية بأن الجانبين، المصري والقطري، تبادلا التقديرات بشأن تطورات الأوضاع وسبل تهدئة التوترات القائمة، مؤكدين ضرورة مضاعفة الجهود لمنع اتساع دائرة التوتر وتهيئة بيئة مواتية للحلول السياسية والدبلوماسية، مع التشديد على أهمية التمسك بالمسار الدبلوماسي واستئناف الحوار الأميركي الإيراني حول الملف النووي.

من جهة أخرى، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، طاهر حسين أندرابي، دعم بلاده للحل الدبلوماسي للملف النووي الإيراني، مشدداً على رفض إسلام أباد لأي خطوة تتضمن استخدام القوة في هذا الإطار. وقال أندرابي في مؤتمر صحافي، اليوم الخميس: "نرفض أي استخدام للقوة في المفاوضات النووية، وندعم الدبلوماسية والحوار لحل القضايا".

أوروبا تصعّد

وفي ظل التهديدات الأميركية، صعّدت أوروبا خلال الأيام الأخيرة مواقفها ضد طهران. وبعد دعم دول أوروبية عدة، منها إيطاليا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا، يتوقع طرح إدراج اسم الحرس الثوري الإيراني على قائمة "المنظمات الإرهابية" خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس. ومن المقرر أن يصوّت الوزراء أيضاً على فرض عقوبات جديدة على أفراد متهمين بانتهاك حقوق الإنسان، إضافة إلى عشر شركات متورطة في إنتاج الطائرات المسيّرة الإيرانية.

وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا: "هذا الأسبوع، تمتلك أوروبا فرصة وواجباً تاريخياً لتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية". واعتبرت أن هذا القرار "يتجاوز كونه خطوة رمزية". في الأثناء، استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، الثلاثاء، السفير الإيطالي في طهران، على خلفية "تصريحات غير مسؤولة" أدلى بها وزير الخارجية الإيطالي بشأن الحرس الثوري.

وأعلن وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، الاثنين، في منشور على منصة "إكس"، أنه سيقترح، خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية، وذلك بالتنسيق مع بقية الدول الأعضاء. وردّاً على ذلك، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الاثنين، خطوة البرلمان الأوروبي بأنها "تصرف سخيف"، مؤكداً أن "إيران سترد حتماً" على هذا الإجراء، ومضيفاً أن "هذا السلوك مدان بشكل قاطع، وعلى الدول الأوروبية توخي الحذر كي لا تقع في فخ مثل هذه الخطوات".

إيران تلوّح بإغلاق مضيق هرمز

في المقابل، تلوّح طهران باستخدام أوراق ضغطها لإيصال رسائل ردع إلى الولايات المتحدة، من بينها التهديد بإغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي، الذي يمر عبره نحو خُمس نفط العالم. وذكرت صحيفة "كيهان" الإيرانية المحافظة، اليوم الخميس، أن "إغلاق مضيق هرمز حق قانوني للجمهورية الإسلامية الإيرانية". وأضافت الصحيفة أن إيران يمكنها، استناداً إلى حق "الإجراء المتقابل" أو الرد بالمثل المعترف به في القانون الدولي، إغلاق المضيق، معتبرة أنه "عندما يشهر العدو سيفه علناً، لا يُتوقع منا استقباله بابتسامة دبلوماسية".

ونقلت "كيهان" عن مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، قوله: "إذا لم تتمكن إيران من تصدير نفطها، فلن يكون أي بلد آخر في المنطقة قادراً على تصدير نفطه"، مؤكداً أن "هذه المعادلة قانونية وثورية في آن واحد".

وكان نائب قائد القوة البحرية في الحرس الثوري للشؤون السياسية، محمد أكبر زاده، قد قال الثلاثاء، إن إيران "ترصد مضيق هرمز بشكل لحظي من الجو والسطح وتحت سطح البحر، وتتلقى بيانات آنية على مدار الساعة"، مؤكداً أن "أمن هذه المنطقة مرتبط بقرارات طهران". وأوضح: "لا نرغب في إلحاق الضرر بالاقتصاد العالمي، لكن في المقابل لن نسمح للولايات المتحدة وحلفائها بجني مكاسب من حرب هم من أشعلوها"، محذراً من أن "الأمن الغذائي وأمن الطاقة والتجارة الذي كان يُؤمَّن لهم عبر هذا الممر، يمكن اليوم تحويله إلى حالة من انعدام الأمن".