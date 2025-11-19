إيران تفرج عن ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال

- أفرجت إيران عن ناقلة النفط "تالارا" التي ترفع علم جزر مارشال بعد احتجازها بتهمة نقل شحنة غير مرخصة، وأكدت شركة كولومبيا لإدارة السفن أن الطاقم بأمان والسفينة حرة في استئناف عملياتها. - احتجزت البحرية الإيرانية الناقلة في خليج عُمان لحماية مصالح الشعب الإيراني، حيث كانت تحمل 30 ألف طن من المواد البتروكيميائية في طريقها إلى سنغافورة. - مضيق هرمز، الذي شهد الحادثة، يُعد من أكثر ممرات الشحن ازدحاماً في العالم، حيث يمر عبره نحو خمس شحنات النفط والغاز العالمية.

أفرجت إيران عن ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال وعلى متنها طاقمها المكون من 21 فرداً، وفقاً لمشغل الناقلة. ولم يصدر تعليق فوري من طهران بشأن الإفراج عن ناقلة النفط. وقالت شركة كولومبيا لإدارة السفن، الشركة المشغلة للناقلة، ومقرها قبرص، إن أفراد الطاقم "بأمان وفي حالة معنوية جيدة"، مضيفة: "لقد أبلغنا أسرهم والسفينة الآن حرة في استئناف العمليات الطبيعية". وتابعت الشركة أنه "لم تُوجَّه أي اتهامات للسفينة ولا طاقمها ولا مشغليها ولا مالكيها".

وأعلنت البحرية الإيرانية التابعة للحرس الثوري في بيان، السبت، أنها احتجزت، الجمعة، ناقلة نفط "مخالفة (للقوانين) كانت تحمل شحنةً غير مرخّصة" في جنوب سواحل مكران في خليج عُمان. وأوضح البيان أن توقيف الناقلة "جاء في إطار حماية مصالح وموارد الشعب الإيراني"، مشيراً إلى أن الناقلة المحتجزة تحمل اسم تالارا (Talara) التجاري، وترفع علم جزر مارشال.

ووفقاً للحرس الثوري، فإن وحدات التدخّل السريع في القوات البحرية رصدت، عند الساعة السابعة والنصف من صباح الجمعة، بعد صدور أمر من الجهات القضائية بتوقيف الشحنة، تحركات الناقلة تالارا، ثم تعقبتها واحتجزتها. وأضاف البيان أن الناقلة كانت تحمل 30 ألف طن من المواد البتروكيميائية في طريقها إلى سنغافورة، واقتيدت إلى المرسى الإيراني للنظر في المخالفات المنسوبة إليها. وأكدت بحرية الحرس الثوري أن هذه العملية نُفّذت في "إطار المهام القانونية، وبهدف صون المصالح والموارد الوطنية للجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مشيرةً إلى أن "التحقيقات أثبتت أن الناقلة كانت تنقل شحنةً غير مرخّصة".

وأعلن مسؤول أميركي، الجمعة كذلك، أن إيران احتجزت ناقلة نفط ترفع علم جزر المارشال خلال مرورها من مضيق هرمز، لتحوّل اتجاه السفينة إلى المياه الإيرانية، وذلك في أول حظر من نوعه خلال شهور في المنطقة الاستراتيجية. وكانت السفينة "تالارا" تتحرّك من عجمان بدولة الإمارات، باتجاه سنغافورة عندما اعترضتها قوات إيرانية، بحسب ما قال مسؤول دفاع أميركي، مشترطاً عدم الكشف عن هويته لمناقشة مسائل استخبارية. ومن ناحية أخرى، حلّقت مسيّرة "إم كيو-4 سي تريتون"، تابعة للبحرية الأميركية فوق المنطقة، حيث كانت "تالارا" لساعات يوم الجمعة، ورصدت عملية الاحتجاز، بحسب ما أظهرته بيانات تعقّب السفن التي حلّلتها "أسوشييتد برس".

ومضيق هرمز من أكثر ممرّات الشحن ازدحاماً في العالم، ويمر نحو خمس شحنات النفط والغاز العالمية عبر المضيق، ما يجعله نقطةً استراتيجيةً في أسواق الطاقة العالمية. ويقع المضيق بين الخليج العربي وخليج عُمان، ويبلغ طوله نحو 100 ميل (161 كيلومتراً) وعرضه 21 ميلاً في أضيق نقطة، ونحو 39 كيلومتراً في أوسعها، ويُعتبر ممراً استراتيجياً يربط الدول المنتجة للنفط في الشرق الأوسط بالأسواق العالمية.

