إيران تغلق مضيق هرمز: سنحرق أي سفينة تحاول عبوره

- أعلنت إيران إغلاق مضيق هرمز وتهديدها باستهداف أي سفينة تحاول العبور، مما يعكس تصاعد التوترات في المنطقة نتيجة للصراع مع إسرائيل والولايات المتحدة. - توقفت بعض كبريات شركات النفط عن شحنات النفط عبر المضيق، وسط تحذيرات من البحرية الأميركية بشأن سلامة الملاحة في المنطقة، مما يهدد بتعطيل التجارة العالمية للطاقة. - يُعتبر مضيق هرمز شرياناً حيوياً للتجارة العالمية، حيث يمر عبره نحو ثلث شحنات النفط البحرية، مما يهدد اقتصادات دول آسيوية رئيسية مثل الصين والهند.

قالت وسائل إعلام إيرانية اليوم الاثنين إن الحرس الثوري أعلن إغلاق مضيق هرمز وإن إيران ستحرق أي سفينة تحاول عبوره، وذلك في إجراء إيراني جديد في سياق الحرب التي أشعلتها إسرائيل والولايات المتحدة في المنطقة. وأكد مستشار القائد العام للحرس الثوري الإيراني العميد إبراهيم جباري، في حديث مع التلفزيون الإيراني، أن "مضيق هرمز أغلق"، متوعداً أي ناقلة نفط تحاول العبور منه باستهدافها من قبل البحرية الإيرانية ومن الجيش والحرس الثوري، وقال: "لن نسمح بتصدير قطرة نفط من المنطقة". واستهدفت إيران خلال اليومين الماضيين عدداً من ناقلات النفط التي حاولت العبور من الممر البحري الهام، مؤكدة احتراقها وإغراق واحدة على الأقل.

ونقلت وكالة رويترز في وقت سابق عن أربعة مصادر في قطاع تجارة الطاقة القول إنّ بعض كبريات شركات النفط وبيوت التجارة العالمية علّقت شحنات النفط الخام والوقود عبر مضيق هرمز، في ظل استمرار الهجمات الأميركية والإسرائيلية وردّ طهران عليها.

وقال مسؤول تنفيذي رفيع في إحدى منصات التداول الكبرى: "ستبقى سفننا في أماكنها لعدة أيام". وأفادت رابطة الناقلات البحرية "إنترتانكو" بأن البحرية الأميركية حذّرت من الملاحة في منطقة العمليات، التي تشمل كامل الخليج العربي، وخليج عُمان، وشمال بحر العرب، ومضيق هرمز، مشيرة إلى أنها لا تستطيع ضمان سلامة السفن المحايدة أو التجارية.

ويفصل الممر المائي الضيق بين إيران وشبه الجزيرة العربية، وتتمتع طهران بسيطرة على معظمه، وهو شريان الحياة للتجارة والطاقة العالمية، إذ يمر عبره يومياً ما يقارب 20–25% من صادرات النفط العالمية، أي حوالى 20 مليون برميل، و35% من صادرات الغاز الطبيعي المُسال.

ويعبر هذا المضيق نحو ثلث شحنات النفط البحرية العالمية، ما يجعله أهم نقطة اختناق لشحنات الخام، ما يعني أنه ستتضرر دول مثل الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية وسنغافورة في حال إغلاق مضيق هرمز بفعل الحرب، لأنه حسب تقديرات الوكالة الدولية للطاقة يذهب 80% من النفط الخارج من المضيق إلى آسيا.

وعرض المضيق 50 كيلومتراً، وعمق المياه فيه 60 متراً، ويستوعب من 20 إلى 30 ناقلة نفط يومياً، وإغلاقه يعني قطع ارتباط الدول المنتجة للخام في الشرق الأوسط بالأسواق الرئيسية في مناطق آسيا والمحيط الهادي، وأوروبا وأميركا الشمالية وغيرها.