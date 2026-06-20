إيران تغلق مضيق هرمز ردا على الانتهاكات الإسرائيلية للاتفاق في لبنان

- أعلنت إيران إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية ردًا على الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، مؤكدة أن هذه الخطوة هي "المرحلة الأولى" من الرد على "نكث العدو للعهود". - رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل حيز التنفيذ، استمرت الهجمات الإسرائيلية، مما أدى إلى سقوط ضحايا في لبنان، بينما أكد حزب الله التزامه بالاتفاق مع التهديد بالتصدي لأي توسع إسرائيلي. - إيران أجلت محادثاتها مع الولايات المتحدة بسبب الانتهاكات الإسرائيلية، وأكدت التزامها بتعهداتها، محذرة من تقويض الاتفاق إذا لم يلتزم الطرف الآخر بتعهداته.

أعلنت إيران اليوم السبت إغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية ردا على الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان. وقالت قيادة مقر "خاتم الأنبياء" للعمليات الحربية الإيرانية، في بيان بثه التلفزيون الإيراني، "نظرًا لنكث الولايات المتحدة العهود بشكل واضح وعدم التزامها بتنفيذ البند الأول من اتفاق إنهاء الحرب، وردًا على الانتهاكات المتواصلة والمستمرة لوقف إطلاق النار من قبل الكيان الصهيوني في جنوب لبنان، وما رافق ذلك من قتل وحشي وتشريد مئات الآلاف من سكان هذه المنطقة المظلومة، وكذلك في ظل عدم انسحاب القوات الصهيونية المحتلة من أراضي جنوب لبنان، يعلن أن مضيق هرمز سيُغلق أمام حركة السفن".

وأكدت قيادة العمليات الإيرانية أن هذه الخطوة تعد "المرحلة الأولى" من الرد على "نكث العدو للعهود"، محذرة من أنه في حال استمرار العدوان على لبنان، فسيتم اتخاذ خطوات إضافية لإجبار الطرف الآخر على الالتزام بتعهداته.

وعلى الرغم من دخول اتفاق وقف إطلاق النار الجديد في لبنان بين حزب الله وإسرائيل، حيّز التنفيذ عند الساعة الرابعة من عصر يوم الجمعة، واصل الاحتلال الإسرائيلي هجماته ما أدى إلى استشهاد 17 شخصا بينهم طفلان وفُقدان 7 آخرين تحت أنقاض منازل، منذ فجر السبت. كما استشهد جنديان في الجيش اللبناني، السبت، أحدهما متأثرا بجراحه، جراء غارتين إسرائيليتين جنوبي البلاد. من جانبه، جدد حزب الله اللبناني، اليوم السبت، التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل الذي جرى التوصل إليه أمس الجمعة، متوعّداً في الوقت عينه بأنه سيتصدّى لأي محاولة من قبل القوات الإسرائيلية لتوسيع الاحتلال في جنوب لبنان.

وكانت إيران أجلت عقد أول جولة محادثات مع الولايات المتحدة في سويسرا أمس الجمعة، بسبب الانتهاكات الإسرائيلية لوقف النار في لبنان. ولاحقا بعد إعلان اتفاق جديد للتهدئة في لبنان بوساطة أميركية قطرية، مساء اليوم نفسه، تقرر عقد المحادثات في جنيف.

طهران: الوفد إيراني سيتوجه إلى سويسرا

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم السبت أن الوفد إيراني سيتوجه إلى سويسرا لمتابعة تنفيذ تعهدات الطرف الآخر والمطالبة بها. وأوضح المتحدث الإيراني أن الهدف من الزيارة هو إجراء مباحثات حول الالتزامات المتبادلة، وتحديد الكيفية التي يعتزم بها الطرف الآخر تنفيذ ما تعهد به.

وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أن بلاده التزمت بكافة تعهداتها، مؤكداً أن الطرف الآخر "ملزم بدفع الكيان الإسرائيلي إلى وقف هجماته على لبنان". وحذر من أن عدم تنفيذ جزء من تعهدات الطرف الآخر سيؤدي إلى تقويض الاتفاق برمته، مؤكداً ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة في أسرع وقت ممكن لتجنب انهيار التفاهم. وشدد بقائي على أن طهران لم توقع على الاتفاق ليبقى حبرا على ورق، مضيفا أن نهجها يقوم على مبدأ "الالتزام مقابل الالتزام"، ومحذراً من أن بلاده ستتخذ الإجراءات المناسبة في حال تملص الطرف الآخر من تنفيذ التزاماته.