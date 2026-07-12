- أغلقت بحرية الحرس الثوري الإيراني مضيق هرمز بسبب التدخلات الأجنبية، خاصة الأميركية، بعد حادثة إطلاق نار تحذيري على سفينة حاولت الإبحار بمسار غير مصرح به. - أكد المستشار العسكري للمرشد الإيراني على الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز كركيزة للردع الإيراني، محذراً من ثقافة اغتيال القادة في المنطقة وتأثيرها على أمن الدول. - تسعى الإدارة الأميركية وسلطنة عُمان لفتح مسار بديل للملاحة عبر المياه العُمانية، مع مطالبة واشنطن إيران بوقف الهجمات وفتح مسارات الملاحة في الخليج.

أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، "إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر، وعدم السماح لأي سفينة بالمرور"، مبررة قرارها بـ"حالة انعدام الأمن التي نشأت نتيجة التدخل غير القانوني للأطراف الأجنبية، وحتى انتهاء التدخل الأميركي في المنطقة"، فيما وصف المستشار العسكري للمرشد الإيراني محسن رضائي المضيق بأنه "يكتسي أهمية تفوق عشرات القنابل النووية".

وقالت البحرية، في بيان، إن القرار جاء عقب "محاولة سفينة الإبحار عبر مسار غير مصرَّح به في مضيق هرمز"، مشيرة إلى أنها تعرضت لإطلاق نار تحذيري وأُجبرت على التوقف، بعد أن "عمدت إلى إطفاء أنظمتها الملاحية، ما عرّض أمن الملاحة البحرية للخطر". بينما أفادت وكالة "فارس" بأن السفينة استُهدفت بصاروخ كروز لتجاهلها التحذيرات.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الأطراف الأجنبية التي أشارت إليها إيران كسبب لانعدام الأمن في مضيق هرمز؟ ما هي البدائل التي تقترحها عُمان لإدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وحذّرت بحرية الحرس الثوري من أنه "إذا استخدم العدو هذه الواقعة ذريعة وارتكب أي خطأ، فسيواجه رداً أشد، وستُستهدف قواعد إضافية تابعة له في المنطقة"، وأكدت أن "عواقب مثل هذا التدخل تقع على عاتق العدو الأميركي - الصهيوني، والدول التي وضعت أراضيها في تصرف قواعد العدو لاستخدامها في هذه التهديدات"، بحسب البيان.

وكرر البيان تأكيد تحذيرات سابقة للحرس الثوري بأن "تدخلات الأجانب وتحديدهم مسارات غير قانونية لحركة السفن في مضيق هرمز ستواجه برد حازم من جانبنا، وستؤدي إلى عرقلة مسار زيادة حركة الملاحة في المضيق"، حسب تعبيره. وأضاف أنه "قبل ساعات، جرى تجاهل هذه التحذيرات، إذ حاولت عدة سفن، بتحريض من جهات أجنبية، الإبحار عبر مسار غير معتمد، ولم تستجب لتحذيراتنا وتنبيهاتنا التي وجهناها لها لتصحيح مسارها والتزام الممرات المقررة".

إلى ذلك، أعلنت الهيئة الإيرانية لإدارة مضيق هرمز، اليوم الأحد، في بيان، أنه "بسبب التحركات غير القانونية الأخيرة للقوات العسكرية الأميركية في المنطقة، ليس من الممكن العبور من مضيق هرمز في الوقت الراهن"، مضيفة أنه "بمجرد استتباب الاستقرار والهدوء، سيجري البت في الطلبات على أساس زمني، وستصدر التراخيص اللازمة"، وذلك وفق ما أوردته وكالة "إيسنا" الإيرانية.

في الأثناء، شدد المستشار العسكري للمرشد الإيراني محسن رضائي على الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز لبلاده، مؤكداً أن هذا الممر الاستراتيجي "يكتسي أهمية تفوق عشرات القنابل النووية، وأن إيران ستعمل على الحفاظ عليه". ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن رضائي قوله إن هذا الممر يعد إحدى ركائز الردع الإيراني، ويلعب "دوراً حاسماً" في تأمين الأمن والمصالح الوطنية.

وتطرق رضائي إلى اغتيال الزعيم الإيراني السابق علي خامنئي ودلالات مراسم تشييعه الحاشدة، مبيناً أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "قد تجاوزا أهم الخطوط الحمراء لإيران، وعليهما تلقي رد يتناسب مع هذا الإجراء". وأكد القائد العام الأسبق للحرس الثوري الإيراني أن "العدو إذا تمكن من ترسيخ ثقافة اغتيال القادة في المنطقة، فلن يكون أمن أي دولة مضموناً، ولهذا السبب يجب الوقوف في وجه هذا الإجراء".

وتصرّ إيران على الاستئثار بإدارة الملاحة في مضيق هرمز، فيما تحاول الإدارة الأميركية، بالتعاون مع سلطنة عُمان، فتح مسار بديل داخل المياه الإقليمية العُمانية. وكانت بحرية الحرس الثوري الإيراني قد نفذت، الثلاثاء الماضي، هجمات على عدد من السفن التي حاولت العبور عبر المسار العُماني، أعقبتها هجمات أميركية على إيران، ردّت عليها طهران باعتداءات على دول عربية عدة.

ويأتي القرار الإيراني بإغلاق هرمز بعد ساعات من تأكيد شبكة "سي أن أن" الأميركية إعداد سلطنة عُمان مسوّدة مقترح ينص على إدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز عبر مسارَين يُداران على نحو منفصل، وذلك في أعقاب محادثات أجرتها عُمان مع إيران، السبت، في مسقط بشأن الممر الحيوي. وأضافت الشبكة الأميركية أن المسوّدة تنص على أن يظل الممران مفتوحين، فيما سيتيح الممر الجنوبي، عبر المياه الإقليمية العُمانية، حرية الملاحة وفق الشروط التي كانت سارية قبل بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران نهاية فبراير/ شباط الماضي. وأشارت "سي أن أن" إلى أن السفن العابرة عبر الممر الشمالي، المارّ في المياه الإقليمية الإيرانية، ستحتاج إلى موافقة مسبقة من إيران، من دون فرض أي رسوم عبور بموجب الاتفاق.

وكانت واشنطن قد طالبت طهران في وقت متأخر من الجمعة بإعلان وقف الهجمات على السفن في مضيق هرمز رسمياً وفتح جميع مسارات الملاحة في الخليج أمام حركة الشحن من دون فرض أي رسوم. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي قوله إن "ما نطالب به هو أن تصدر إيران بياناً رسمياً يؤكد أن جميع مسارات مضيق هرمز مفتوحة، وأنها توقفت عن إطلاق النار على السفن. إما أن تصدر هذا البيان، وإما لن يكون لدينا ما يرضيها".