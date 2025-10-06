إيران تعليقاً على خطة ترامب بشأن غزة: ندعم أي مبادرة توقف الإبادة

- تدعم إيران أي مبادرة توقف التطهير العرقي والجرائم في غزة، وتؤكد على حق الفلسطينيين في تقرير المصير والتحرر من الاحتلال، محذرة من خطورة خطة ترامب وتكرار خيانة إسرائيل. - تشدد إيران على مسؤولية المجتمع الدولي وفقاً لاتفاقية 1948 لمنع الإبادة في غزة، وتدعو لدعم النضال الفلسطيني المشروع وملاحقة مرتكبي الجرائم. - تعرب إيران عن أملها في إرسال مساعدات إنسانية عاجلة لغزة، وتعلن استعدادها للمشاركة في جهود إعادة الإعمار.

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، مساء اليوم الأحد، إنها تدعم "أي مبادرة توقف أعمال التطهير العرقي والجرائم الحربية والجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، وتمهد لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير والتحرر من الاحتلال".

وفي أول تعليق لها على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول غزة ورد حماس عليها، حذّرت الخارجية الإيرانية من "الجوانب الخطيرة لهذه الخطة وتكرار خيانة الكيان الصهيوني ونقضه العهود"، مؤكدة أن أي قرار بشأن خطة وقف إطلاق النار في غزة "يعود للشعب الفلسطيني وللمقاومة"، وأن إيران سترحب بأي قرار يتضمن وقف الإبادة، وانسحاب جيش الاحتلال من القطاع، واحترام حق تقرير المصير للفلسطينيين، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية، والشروع في إعادة إعمار غزة.

وأضافت الخارجية الإيرانية أن "المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية، وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة عام 1948، لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في مواجهة الإبادة المستمرة في غزة"، مشددة على أن جميع الدول ملزمة أيضاً بدعم النضال المشروع والقانوني للشعب الفلسطيني.

وتابع البيان أن وقف الجرائم والإبادة في غزة "لا يُسقط المسؤولية القانونية للدول والمؤسسات الدولية المختصة من متابعة وملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، والسعي لوضع حد لسياسة الإفلات من العقاب" التي يتمتع بها الكيان الإسرائيلي منذ عقود. وأعربت الخارجية الإيرانية عن أملها في توفير الظروف المناسبة لإرسال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى الشعب الفلسطيني في غزة، معلنة استعدادها للمشاركة الفعلية في هذا المسعى.