إيران تعلن مقتل 9 جنود بقصف أميركي وتلوّح بتغيير عقيدتها النووية

- قُتل تسعة من عناصر القوات المسلحة الإيرانية، بينهم ثمانية من القوات الجوية والبحرية، في هجمات أميركية على مدينتي بندر عباس وبوشهر، مما دفع إيران للتعهد بالانتقام ومواصلة الصمود. - هددت إيران بتغيير عقيدتها النووية والانسحاب من معاهدة عدم الانتشار النووي، مع إمكانية إغلاق مضيق باب المندب ومضيق هرمز، كرد فعل على أي هجوم أميركي جديد. - نفذت إيران هجمات بطائرات مسيّرة على قاعدة أميركية في البحرين، محملة الولايات المتحدة مسؤولية الانتهاكات، ومؤكدة أن جميع القواعد الأميركية ستكون أهدافاً مشروعة.

أعلن الجيش الإيراني في بيان رسمي، مساء اليوم الأربعاء، مقتل 8 من عناصره في القوات الجوية والبحرية إثر هجمات شنتها القوات الأميركية فجر اليوم على مناطق في جنوب البلاد. وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن أيضاً، صباح اليوم، مقتل أحد عناصره، لتصل حصيلة قتلى القوات المسلحة الإيرانية في هذه الهجمات إلى تسعة.

وأوضح الجيش الإيراني، في بيانه الذي أورده التلفزيون المحلي، أن عناصره الثمانية قتلوا في مدينتي بندر عباس وبوشهر أثناء دفاعهم عن البلاد، وذلك نتيجة تعرض مواقعهم لضربات جوية أميركية. وأكد الجيش الإيراني في بيانه "مواصلة الصمود أمام الأعداء حتى النفس الأخير"، مشدداً على أن إيران "ستنتقم لدماء شهدائها من المعتدين على أراضيها".

تهديد بتغيير العقيدة النووية

إلى ذلك، صرّح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي، في تصريحات أوردتها وكالة "إيسنا" الإيرانية، بأن بلاده سترد بشكل "قاس وصارم" على أي هجوم أميركي جديد، مضيفاً أن هذا الهجوم قد يقابل بتغيير في العقيدة النووية للبلاد، ومؤكداً أن العدو سيواجه في أي مواجهة مستقبلية "هجوماً إيرانياً شاملاً ومباغتاً".

وأوضح رضائي أن طهران تمتلك "خيارات عديدة لم تستخدمها" حتى خلال الحرب الأخيرة، مشيراً إلى أن خيارات مثل الانسحاب من معاهدة عدم الانتشار النووي "NPT"، وتغيير العقيدة النووية، وإغلاق مضيق باب المندب إلى جانب مضيق هرمز، "ستكون قابلة للدراسة والبحث".

وأضاف المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "عجز عن تحقيق الأهداف التي كان يسعى إليها في إيران، بما في ذلك احتلال البلاد أو تقسيمها أو تدميرها"، مشيراً إلى أنه تلقى "ضربات قاسية" في المنطقة خلال الأشهر والأيام الماضية. واعتبر المتحدث أن ترامب "لجأ نتيجة لذلك إلى توجيه الإهانات للشعب الإيراني، وهي إهانات لا تليق إلا به وبالأميركيين أنفسهم"، حسب قوله.

وفجر اليوم الأربعاء، شنّ الجيش الأميركي ضربات على مواقع في جنوب وجنوب غرب إيران، فيما أعلنت طهران أنها ردّت باستهداف ما قالت إنها قواعد أميركية في الكويت والبحرين. وأعلنت الكويت، اليوم الأربعاء، أنّ دفاعاتها الجوية تتصدى لمقذوفات، فيما أطلقت البحرين صفارات الإنذار الخاصة بالتحذير من الصواريخ للمرة الثانية.

من جانبه، أعلن الجيش الإيراني تنفيذ هجوم بطائرات مسيّرة على مراكز تجمّع القوات الأميركية في قاعدة الشيخ عيسى في البحرين رداً على الهجمات الأميركية على مناطق عسكرية ومدنية في جنوب البلاد، فجر اليوم الأربعاء. وحمّل الجيش الإيراني الجانب الأميركي المسؤولية عن تبعات "الانتهاك الصارخ والمتكرر لوقف إطلاق النار"، متوعّداً بأن "جميع القواعد الأميركية في المنطقة ستكون هدفاً مشروعاً لطائرات الجيش المسيّرة".