إيران تعلن قصف أميركا وإسرائيل منشأة نطنز النووية مرتين

- اتهمت إيران إسرائيل والولايات المتحدة بشن هجمات على منشأة نطنز النووية، ووصفتها بانتهاك للقوانين الدولية، مطالبةً الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإدانة هذه الأعمال. - رفضت القيادة الإيرانية أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، معتبرةً أن التفاوض يعني الاستسلام، وأكدت على الرد بقوة على المعتدين. - وزير الخارجية الإيراني أشار إلى أن القواعد الأميركية في المنطقة أهداف مشروعة، مؤكدًا أن الصراع مع الجنود الأميركيين وليس مع الدول المجاورة، مع عزم إيران على حرب طويلة الأمد.

اتهمت إيران إسرائيل والولايات المتحدة بمهاجمة منشأة نطنز النووية في أصفهان مرتين أمس الأحد، وهي المنشأة ذاتها التي استُهدفت في يونيو/حزيران 2025 خلال حرب الاثني عشر يوما التي شنتها إسرائيل. وأكد رئيس الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، اليوم الاثنين، تعرض المنشأة للهجوم، في رسالة احتجاج شديدة اللهجة بعثها إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي. وأعرب إسلامي في الرسالة عن استياء إيران الشديد مما وصفه بأنه "الهجمات الوحشية والمتكررة" التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد "المنشآت النووية السلمية الإيرانية".

وأوضح إسلامي أن هذه الاعتداءات، التي استهدفت منشأة نطنز النووية أمس الأحد في توقيتين مختلفين، تمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية، وشدد على أن هذه الهجمات تخالف اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها، وميثاق الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومعاهدة عدم الانتشار النووي (NPT)، واتفاقية الضمانات الشاملة، بالإضافة إلى قرارات مجلس حكام الوكالة والمؤتمر العام، ومعايير السلامة الدولية.

كما دعا رئيس المنظمة الدولية للطاقة الذرية إلى "إنهاء حالة التقاعس" عبر إدانة هذه الأعمال التي تتعارض مع الأنظمة الدولية، والقيام بمهامه المنصوص عليها في ميثاق الوكالة، كما أكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستتخذ "التدابير اللازمة للدفاع عن حقوقها السيادية"، وستتابع الإجراءات القانونية الواجبة، خاصة في ما سماه "تقاعس" غروسي شخصيا.

طهران: المفاوضات استسلام

وفي تصعيد للمواقف الإيرانية وسط احتدام الغارات الأميركية والإسرائيلية، أكد القادة الإيرانيون في طهران رفضهم الكامل لأي تفاوض و"خنوع"، وشددوا على أن التفاوض في الوقت الراهن "يعني الاستسلام". وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الاثنين، في تغريدة على حسابه في شبكة "إكس" إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية "لن تستسلم". وأضاف في تغريدته: "الهجوم على المستشفى هو هجوم على الحياة، والهجوم على المدرسة هو هجوم على مستقبل أمة. استهداف المرضى والأطفال هو انتهاك صارخ لجميع المبادئ الإنسانية، ويجب على العالم أن يدينه. أنا أقف إلى جانب الأمة المفجوعة؛ الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تصمت ولن تستسلم أمام مثل هذه الجرائم".

كما توعد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف في منشور على "إكس" بأن بلاده ستوجه "ضربات مروعة" للمعتدين، قائلا إنها "ستجعلكم تتوسلون إلينا" لإنهاء الحرب، ومضيفا أن ذلك "سيحصل بإسناد من عشرات الملايين من الشعب الإيراني الوفي".

عراقجي: القواعد الأميركية أهداف مشروعة

من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مساء اليوم الاثنين، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني حول هجمات إيران على القواعد الأميركية في دول المنطقة، أنه "حتى لو لم تُستخدم القواعد الأميركية ضدنا، فإن هذه القواعد تظل هدفاً مشروعاً لنا"، وأوضح أن إيران لا تخوض صراعاً مع الدول المجاورة بل مع "الجنود الأميركيين المقيمين في تلك الدول"، حسب قوله. وأضاف عراقجي أن "الأميركيين والصهاينة يكنون ضغينة لشعب إيران، ولهذا السبب يستهدفون المراكز المدنية والمدارس".

ومضى قائلاً: "الكويتيون كانوا يقولون إن قاعدتهم لا تُستخدم ضد إيران، فماذا كانت تفعل إذن تلك الطائرات الحربية الثلاث التي تم استهدافها اليوم داخل الأراضي الكويتية؟"، بحسب تعبيره. وبشأن انتقادات لدخول طهران في العملية التفاوضية الجديدة مع واشنطن، قال عراقجي: "لو لم نتفاوض، لقال البعض الآن: لو ذهبتم للتفاوض مع أميركا لما اندلعت الحرب".

وأكد وزير خارجية إيران أن "الأميركيين والصهاينة لم يفهموا بعد حجم الجريمة الكبرى الذي ارتكبوها" باغتيال المرشد الإيراني علي خامئني، مؤكداً أنهم "سيرون تبعات هذا العمل". كما أشار عراقجي إلى أن إيران دخلت في المفاوضات مع الولايات المتحدة لإثبات "أن الحق معنا"، ولإظهار أن الجمهورية الإسلامية ليست هي التي تسببت في الحرب بالامتناع عن التفاوض.

من جهته، قال نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي باقري، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، مساء اليوم ااثنين، إن حديث الولايات المتحدة عن استئناف المفاوضات مع إيران يهدف إلى إخضاع إيران وفرض الاستلام عليها. وأوضح باقري أسباب رفض إيران لاستئناف المفاوضات، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ارتكبت "أكبر جريمة في التاريخ" باغتيال المرشد الأعلى للثورة علي خامنئي. وأكد باقري أن إيران "عازمة على حرب طويلة الأمد". وأضاف أن بلاده "لم تسعَ إلى جعل الحرب إقليمية، وأن سياستها مبنية على الصداقة مع الجيران، لكن العدو يستخدم قدراته في هذه الدول وإيران تهاجمها".