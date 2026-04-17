إيران تعلن فتح مضيق هرمز بالكامل مؤقتاً

- أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن مضيق هرمز مفتوح أمام السفن التجارية خلال وقف إطلاق النار في لبنان، بشرط الالتزام بشروط الهدنة. - شهد مضيق هرمز توترات متصاعدة منذ فبراير، حيث أغلقه الحرس الثوري الإيراني، بينما طرحت إيران شروطاً لإنهاء الحرب مع إسرائيل والولايات المتحدة، تشمل الاعتراف بحقوقها النووية. - يُعتبر مضيق هرمز شرياناً حيوياً لإمدادات الطاقة العالمية، حيث أدى إغلاقه إلى ارتفاع أسعار النفط، مما يعكس تأثيره الاستراتيجي على الأسواق العالمية.

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة، في تغريدة على حسابه عبر منصة "إكس"، إن مضيق هرمز مفتوح بالكامل أمام مرور جميع السفن التجارية خلال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار في لبنان، وذلك عبر المسار المنسّق الذي أعلنت عنه مسبقاً منظمة الموانئ والملاحة البحرية في إيران.

وكان عراقجي قد أعلن، عشية إقرار هدنة لمدة أسبوعين بين طهران وواشنطن في 8 إبريل/ نيسان، استعداد إيران لضمان مرور آمن للسفن عبر المضيق، مقابل وقف الهجمات عليها، فيما شدد مسؤولون إيرانيون في أكثر من مناسبة على أن "فتح المضيق بالكامل مرهون بالالتزام بكافة شروط الهدنة، بما في ذلك وقف إطلاق النار في لبنان".

ويأتي هذا الإعلان بعد مسار متقلب لحركة الملاحة في المضيق منذ اندلاع الحرب، إذ أعلن الحرس الثوري الإيراني في 28 فبراير/ شباط إغلاق مضيق هرمز أمام جميع السفن، في خطوة تصعيدية رافقت التوترات الإقليمية. وفي 11 مارس/آذار، طرح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان شروطاً لإنهاء الحرب مع إسرائيل والولايات المتحدة، بما يشمل فتح مضيق هرمز، بينها الاعتراف بحقوق إيران النووية ودفع تعويضات وتقديم ضمانات دولية لعدم شن هجمات عليها مجدداً.

وفي 12 مارس/آذار، دعا المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إلى مواصلة إغلاق المضيق، وحثّ دول الجوار على إغلاق القواعد العسكرية الأميركية، متوعداً بالرد على الهجمات. وبعد ذلك بيومين، طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب حلفاءه بالمساعدة في إنهاء الحصار الإيراني للمضيق، فيما أعلنت طهران في 24 مارس/آذار السماح بمرور السفن "غير المعادية" وفق شروط أمنية محددة، مع استثناء سفن الدول التي تتهمها بالمشاركة في الحرب.

ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الشرايين الحيوية لإمدادات الطاقة في العالم، إذ يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط والغاز من دول الخليج نحو الأسواق العالمية، ما يجعله نقطة اختناق استراتيجية تؤثر أي اضطرابات فيها بشكل مباشر على أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية. وقد أدى إغلاقه إلى ارتفاع أسعار النفط، التي تجاوزت 110 دولارات للبرميل في 27 مارس/ آذار، بعدما قامت بحرية الحرس الثوري بإبعاد سفن حاويات وإغلاق المضيق مجدداً.