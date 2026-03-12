إيران تعلن حصاد هجماتها الخميس على أهداف إسرائيلية وأميركية

- استعرض العقيد إبراهيم ذو الفقاري العمليات العسكرية الإيرانية ضد الأهداف الأميركية والإسرائيلية، مشيراً إلى أن عدم الاستقرار في المنطقة ناتج عن "العدوان الظالم" على إيران، مع تأكيده على ضرورة التزام السفن بالتعليمات الإيرانية في الخليج. - أطلقت إيران عمليات "الوعد الصادق 4" و"لبيك يا خامنئي"، مستهدفة مواقع أميركية وإسرائيلية بصواريخ دقيقة وطائرات مسيّرة هجومية، مع التركيز على الإمارات والكويت وتل أبيب. - أكد ذو الفقاري على إغلاق مضيق هرمز بأمر من القائد العام، محذراً من رد "قاسٍ ومدمر" على أي استهداف للبنية التحتية الإيرانية، مع استعداد إيران لإدارة حرب طويلة الأمد.

استعرض المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" للعمليات الحربية الإيرانية العقيد إبراهيم ذو الفقاري، الخميس، حصاد عمليات القوات المسلحة الإيرانية ضد الأهداف الأميركية والإسرائيلية قائلاً إن ما تشهده المنطقة من حالة عدم استقرار هو نتيجة "العدوان الظالم" على بلاده.

وأوضح ذو الفقاري، في كلمة مصورة بثها التلفزيون الإيراني، أن ناقلة نفط تدعى "sef sef" تعرضت فجر اليوم لاستهداف إيراني شمالي الخليج على يد القوات البحرية التابعة للحرس الثوري، مشيراً إلى أن ناقلات النفط والسفن المارة في الخليج ومضيق هرمز يجب أن تلتزم بالتعليمات التي تعلنها إيران في ظروف الحرب لتجنب المخاطر.

وأشار المتحدث الإيراني إلى انطلاق الموجة الحادية والأربعين من عملية "الوعد الصادق 4" صباحاً، قائلاً إنها استهدفت مواقع أميركية في طريق الشيخ زايد في الإمارات ومطار أحمد الجابر في الكويت باستخدام "صواريخ دقيقة". وأضاف أن مواقع إقامة مشاة البحرية الأميركية في قاعدة الظفرة في الإمارات وقواعد أميركية أخرى، إضافة إلى مواقع في تل أبيب، تعرضت لهجمات باستخدام صواريخ "خرمشهر" الثقيلة وصواريخ "قدر" ذات الرؤوس الحربية العنقودية وصواريخ "كاسر خيبر"، في إطار ما وصفه بـ"قصف مستمر ومركز".

كما أعلن عن تنفيذ الموجة الثانية والأربعين من العملية تحت شعار "لبيك يا خامنئي" باستخدام صواريخ "عماد" و"قدر" و"كاسر خيبر" و"فتاح"، إلى جانب طائرات مسيّرة هجومية، استهدفت تل أبيب وقواعد أميركية في المنطقة. وفي السياق نفسه، قال إن القوة البحرية للحرس الثوري نفذت هجومين فجر الخميس استهدفا مقر الأسطول الخامس الأميركي في ميناء "مينا سلمان" في البحرين. وأوضح البيان أنه في هذه القاعدة، تم استهداف منظومة "ليدز" المضادة للطائرات المسيّرة، ومراكز صيانة وتخزين الزوارق المُدارة عن بُعد، ومركز المعدات اللوجستية، وخزانات الوقود، إضافة إلى مواقع تجمع الجنود الأميركيين، وذلك باستخدام طائرات مسيّرة هجومية وصواريخ كروز وصواريخ باليستية، حيث أُصيبت الأهداف "بدقة".

وأكد أن مضيق هرمز سيبقى مغلقاً بأمر من القائد العام للقوات المسلحة، مشيراً إلى أن العمليات العسكرية ضد الأهداف الأميركية والإسرائيلية ستستمر. كما حذر من أن "أصغر" استهداف للبنية التحتية للطاقة أو الموانئ الإيرانية سيقابل برد "قاسٍ ومدمر"، مؤكداً أن جميع منشآت النفط والغاز في المنطقة التي تستفيد منها الولايات المتحدة وحلفاؤها "ستُشعل فيها النيران" في حال حدوث ذلك.

من جهته، قال قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني العميد مجيد موسوي، في منشور له على منصة "إكس"، إن "أي تصعيد إضافي من جانب العدو سيؤدي إلى فتح جبهات جديدة ضده". وأضاف أن "أمر القائد الأعلى قد سُمع"، في إشارة إلى خطاب اليوم للمرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، مؤكداً أن حقلي الغاز "ليفياتان" الإسرائيلي و"كاريش" المتنازع عليه بين إسرائيل ولبنان، إضافة إلى عشرات الأهداف الأخرى، باتت ضمن دائرة الأهداف المحتملة.

من جهته، قال كبير مستشاري قائد الحرس الثوري الإيراني العميد إبراهيم جباري، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني مساء الخميس، إن إيران تمتلك "قدرات وإمكانات كبيرة تمكنها من إدارة حرب طويلة الأمد". وأضاف أن إيران "دمّرت 70% من القواعد والمقار الأميركية في المنطقة"، على حد تعبيره. كما أشار إلى أن لدى إيران "أجيالاً متقدمة من الصواريخ لم تُستخدم حتى الآن".