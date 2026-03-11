إيران تعلن تنفيذ أعنف هجماتها منذ بدء الحرب وتشيّع قادة عسكريين

- أعلن الحرس الثوري الإيراني عن تنفيذ هجمات ضمن عملية "الوعد الصادق 4"، باستخدام صواريخ "خرمشهر" و"كاسر خيبر" و"قدر" ضد أهداف أميركية وإسرائيلية، مؤكداً استمرار العمليات حتى رفع "ظل الحرب" عن إيران. - هددت إيران باستهداف المراكز الاقتصادية والبنوك الأميركية والإسرائيلية، بعد اتهامها لهما باستهداف بنك داخل إيران، محذرة من رد إيراني مؤلم وداعية السكان للابتعاد عن البنوك. - أكد الرئيس الإيراني أن إيران لا تسعى لمواجهة دول المنطقة، لكنها سترد على أي هجوم من القواعد الأميركية، مشدداً على حق الدفاع عن النفس، وداعياً المواطنين لتشييع القادة العسكريين القتلى.

أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه نفّذ فجر اليوم الأربعاء الموجة السابعة والثلاثين من هجماته ضمن عملية "الوعد الصادق 4"، مؤكداً أنها كانت "الأعنف والأثقل منذ بداية الحرب".

وجاء في البيان رقم 30 للحرس الثوري أن العملية استمرت أكثر من ثلاث ساعات من إطلاق الصواريخ بشكل متواصل، وشهدت استخدام أكبر عدد من الصواريخ الثقيلة جداً من طراز "خرمشهر"، في هجوم قال إنه كان "متعدد الطبقات" استهدف القواعد والأهداف الأميركية والإسرائيلية. وأوضح البيان أن الهجوم استهدف للمرة الثانية مركز الاتصالات الفضائية "هائيله" (Emeq HaElah) جنوب تل أبيب، إضافة إلى مواقع عسكرية في بئر يعقوب والقدس الغربية وحيفا، إلى جانب أهداف أميركية في أربيل، وقاعدة الأسطول الخامس في البحرين.

وأكد الحرس الثوري أن القوات المسلحة الإيرانية "ستواصل هجماتها المركزة والقوية"، مشدداً على أن العمليات ستستمر ما لم يتم رفع "ظل الحرب" عن البلاد، وأن إنهاء القتال مرهون بـ"الاستسلام الكامل للعدو". وفي بيان آخر، ذكر الحرس أن قواعد "العدو الأميركي-الصهيوني" في أربيل والأسطول الخامس البحري في البحرين، إضافة إلى بئر يعقوب في قلب تل أبيب، تعرّضت لهجمات بصواريخ "كاسر خيبر" و"قدر" ذات الرؤوس الحربية المتعددة التي تزن نحو طن واحد، إلى جانب الصواريخ الثقيلة "خرمشهر" و"خيبر". وفي السياق، كتب قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري، العميد مجيد موسوي، في منشور على منصة "إكس" أن "العدو سيواجه قريباً مفاجآت جديدة".

وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في منشور على المنصة ذاتها، إن القوات المسلحة الإيرانية "تعاقب إسرائيل على عدوانها"، مؤكداً أن ما يجري حالياً "ليس سوى بداية الردّ". وأضاف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "لا يريد أن يرى العالم كيف تعاقب القوات المسلحة الإيرانية القوية إسرائيل".

وأوضح عراقجي أن التقارير الواردة من الميدان تشير إلى "دمار واسع خلّفته الصواريخ الإيرانية، وقادة يعيشون حالة خوف وارتباك، ومنظومات دفاع جوي تعاني من اختلال"، مضيفاً: "وما زلنا في البداية". وفي تطور آخر، أعلنت السلطات المحلية في مدينة كرمان جنوب شرق إيران إسقاط طائرة مسيّرة معادية جديدة صباح اليوم.

إيران تهدد باستهداف بنوك المنطقة

إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" للعمليات الحربية الإيرانية العقيد إبراهيم ذو الفقاري، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة وإسرائيل استهدفتا أحد البنوك داخل البلاد، قائلاً إن هذا الهجوم جاء "بعد فشلهما في تحقيق أهدافهما العسكرية"، معتبراً أن "هذه الخطوة تمثل عملاً غير مشروع وخارجاً عن الأعراف المتبعة في الحروب". وأضاف أن هذا الإجراء "فتح يد إيران" لاستهداف المراكز الاقتصادية والبنوك التي قال إنها تتبع للولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة، محذراً من أن واشنطن يجب أن تنتظر "رداً مؤلماً".

ودعا المتحدث العسكري الإيراني سكان المناطق القريبة من البنوك في المنطقة، إلى الابتعاد لمسافة كيلومتر واحد عنها. وكانت قناة "الخبر" الإيرانية، قد أفادت صباح اليوم بمقتل عدد من العاملين في بنك في طهران في هجوم أميركي إسرائيلي ليل أمس الثلاثاء، مشيرة إلى أنهم كانوا يعملون في فترة عمل إضافية على التجهيز النهائي لصرف رواتب موظفي الدولة لهذا الشهر الإيراني.

بزشكيان: سنردّ على أي هجوم أميركي من قواعد المنطقة

في غضون ذلك، وفي ظل رفض خليجي مستمر للرواية الإيرانية، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن إيران لا تسعى إلى مواجهة أو استهداف دول المنطقة، لكنها سترد على أي هجوم من القواعد الأميركية ينطلق من أراضي هذه الدول. وقال بزشكيان خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تنوي استهداف دول المنطقة أو الدخول في صراع معها"، مشدداً على أن "القواعد التي تُستخدم كنقطة انطلاق لشن هجمات على الأراضي الإيرانية ستُعد أهدافاً مشروعة في إطار حق الدفاع عن النفس".

وأضاف أن تجاهل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية للأسباب الرئيسية التي أدت إلى العدوان العسكري على إيران، سيؤدي إلى اضطراب وزعزعة النظام والأمن العالميين. من جانبه، قدّم شريف، وفق التلفزيون الإيراني، تعازيه في اغتيال المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، وهنأ بزشكيان والشعب الإيراني باختيار نجله مجتبى خامنئي قائداً جديداً، معرباً عن أمله في أن تشهد إيران مزيداً من التقدم والازدهار خلال فترة قيادته.

تشييع القادة العسكريين

على صعيد آخر، أعلنت السلطات الإيرانية أن مراسم تشييع عدد من كبار القادة العسكريين الذين قُتلوا في الهجمات الأولى للحرب ستقام اليوم الأربعاء في طهران، داعية المواطنين إلى المشاركة الواسعة. وقال القائد العام للجيش الإيراني، اللواء أمير حاتمي، إن القوات المسلحة ستواصل الدفاع "بصلابة واقتدار" عن سيادة البلاد وكرامتها.

ومن المقرر تشييع جثامين عدد من القادة، من بينهم اللواء عبد الرحيم موسوي رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، واللواء محمد باكبور القائد العام للحرس الثوري، والأدميرال علي شمخاني أمين مجلس الدفاع، واللواء الطيار عزيز نصير زاده وزير الدفاع، واللواء محمد شيرازي السكرتير العسكري السابق لمكتب المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي، إضافة إلى عدد آخر من القادة العسكريين.