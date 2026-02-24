- أكدت إيران تمسكها بالحلول الدبلوماسية ورفضها الانجرار إلى الحرب، ووصفت التحركات العسكرية الأمريكية بأنها استعراض للقوة لا يغير من معادلات الردع. - العميد رسول سنائي ‌راد وصف التحشيد العسكري الأمريكي بالاستعراضي، مشيراً إلى أن إيران تمتلك خبرات ستستخدم في الرد على أي حماقة، محذراً من أن أي خطوة خاطئة قد تؤدي إلى حرب إقليمية. - وصلت حاملة الطائرات الأمريكية "جيرالد آر. فورد" إلى القاعدة البحرية في خليج سودا، مما يعكس التواجد العسكري الأمريكي المكثف في المنطقة.

في خضمّ التوتر المتصاعد في المنطقة، أكدت إيران قبل يومين من الجولة الثالثة والمهمة من المفاوضات مع الولايات المتحدة في جنيف، تمسكها بخيار الدبلوماسية ورفضها الانجرار إلى الحرب، فيما وصف قائد عسكري إيراني في مكتب المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي

، التحشيد الأميركي في المنطقة بأنه "مجرد استعراض قوة" لا يُخيف طهران ولا يغيّر معادلات الردع، متوعداً في الوقت نفسه بحرب ستطاول المنطقة وخارجها إنّ تعرّضت بلاده لاعتداء.

وأكدت الناطقة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، اليوم الثلاثاء، أنّ طهران "تُفضّل الدبلوماسية على الحرب"، مشيرة إلى أنّ البلاد تعمل في مجال الدبلوماسية "النشطة جديّاً وبانسجام وفقاً للبرامج والاستراتيجيات الوطنية". وقالت مهاجراني، في مؤتمرها الصحافي الأسبوعي، إنّ "إيران تؤمن بأنّ الدبلوماسية والردع العسكري مساران متكاملان لحفظ الكرامة الوطنية وصون المصالح العليا"، مضيفةً أن القوات المسلحة تواصل تعزيز قدرات الردع بـ"حزم وتُظهر جاهزية كاملة"، وأن المناورات الأخيرة دليل "واضح" على ذلك.

وأكدت أن "المسار التفاوضي يُتابع بدقة وحذر، وإيران ستلتزم بنتائجه ضمن رؤية مدروسة"، مشددةً على أنّ طهران "تراقب التطورات بذكاء وتستخدم كل أدوات الردع لتفادي أي خطأ في الحسابات". وفي معرض ردّها على تبعات الحرب على الاقتصاد الإيراني ومعيشة الناس، أوضحت مهاجراني أنّ الحكومة وضعت منذ تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب السلطة مطلع عام 2025، "برنامجاً شاملاً للطوارئ"، قائلة إنه يقوم على "تقسيم العمل الوطني، وإدارة احتياطات السلع الأساسية، وضبط تقلبات سعر الصرف".

وأضافت أن المرحلة التجريبية للبرنامج بدأت خلال حرب يونيو/ حزيران الماضي، مشيرة إلى أنه "تم تطبيقه فجأة وحقق نتائج مقبولة، لكنه احتاج إلى إصلاحات أُدرجت حالياً ضمن متابعة مكثفة من لجنة خاصة برئاسة النائب الأول للرئيس". وأكدت أن "البرنامج يشمل إدارة الموارد الحيوية والبنية التحتية وتقسيم الأدوار المؤسسية ومراقبة احتياطي السلع الاستراتيجية، إضافةً إلى القطاعات العامة والخدمية والاجتماعية".

قائد عسكري إيراني: التحشيد الأميركي استعراضي

من جهته، قال العميد رسول سنائي ‌راد، قائد الشؤون السياسية في مكتب العقيدة السياسية للقيادة العامة للقوات المسلحة، إن التحركات الأخيرة لحاملات الطائرات الأميركية "لا تُثير القلق كما كانت تفعل في الماضي"، موضحاً أنّ "إيران اليوم ليست تلك التي ترتعب من عبور الطائرات أو تحرّك الأساطيل".

وأضاف سنائي راد، وفق وكالة "تسنيم" الإيرانية المحافظة، أن "إيران ليست ليبيا ولا سورية ولا فنزويلا؛ إنها دولة واجهت الإمبراطوريات وخرجت منتصرة، والذين جاؤوا لمحاربتها رحلوا بالعار والهزيمة"، بحسب قوله. ووصف سنائي ‌راد، التحشيد العسكري الاميركي في المنطقة بأنه "مجرد استعراض قوة"، قائلاً إن الهدف من ذلك هو استثماره على طاولة المفاوضات، ومؤكداً: "لكنهم يخطئون التقدير، لأن على تلك الطاولة أيضاً توجد خلفية من الثبات والمقاومة".

واتهم القائد العسكري الإيراني الأميركيين بأن "لديهم قراءة ناقصة ومشوشة للمجتمع الإيراني، ويظنون أن ما نجح في أماكن أخرى سينجح هنا أيضاً"، مؤكداً أنهم سينالون "الخسارة والعار، فإذا ارتكبوا حماقة جديدة فإن لدى الجمهورية الإسلامية خبرات ثمينة ستُستخدم في الرد".

وشدد على أن "الإرادة الإيرانية قائمة على الصمود، لأن أي تراجع يمنح العدو وهماً خاطئاً بالتفوق"، عازياً ما وصفه بأنه جزء من الخطأ في حسابات واشنطن إلى "تأثير التضليل الإسرائيلي الذي نقل إلى البيت الأبيض صورة غير واقعية عن أن إيران تعيش ضعفاً وأذرعها الإقليمية قد تضررت وأنها غير قادة على رد جاد"، مؤكداً أنّ "الوقائع تدحض هذه المزاعم".

وحذر من أنّ "أي خطوة خاطئة ستُقابل بردّ إيراني قاطع وساحق، وقد تُفضي إلى حرب إقليمية واسعة وربما تتجاوز المنطقة"، مضيفاً أنّ "الأميركيين والإسرائيليين لن يكونوا الخاسرين وحدهم، لأن هذا التصرف سيفجر دوائر عدم الاستقرار حتى في خارج المنطقة ولدى حلفائهم". وأكد أن دول المنطقة "باتت أكثر إدراكاً لتبعات أي مواجهة لأنها تعلم أن أي صراع يتجاوز حدود إيران وأميركا"، مهدداً بأنه "إذا ارتكب الأميركيون خطأ جديداً، فعليهم أن يستعدوا لاستقبال صفوف طويلة من نعوش جنودهم".

ووسط التحشيد الأميركي، وصلت حاملة الطائرات الأميركية الأكبر في العالم "جيرالد آر. فورد" إلى القاعدة البحرية الأميركية في خليج سودا بجزيرة كريت اليونانية، في طريقها للانضمام إلى الحشد الواسع للولايات المتحدة في المنطقة. ووصلت الحاملة إلى الجزيرة اليونانية، أمس الاثنين، وفق ما أوردته وكالة فرانس برس. وتضم منشأة الدعم البحري الأميركية في خليج سودا نحو ألف شخص، بينهم عسكريون في الخدمة الفعلية، وموظفون مدنيون أميركيون، وموظفون محليون، ومتعاقدون، إضافة إلى أفراد من عائلاتهم. وتنشر واشنطن حاليا أكثر من 12 قطعة بحرية في المنطقة، بينها حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، وتسع مدمرات، وثلاث سفن قتال ساحلية.