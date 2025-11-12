إيران تعلن تفكيك شبكة تجسس تابعة لإسرائيل والولايات المتحدة

- أعلنت إيران عن تفكيك شبكة تجسس مرتبطة بالاستخبارات الأميركية والإسرائيلية في عدة محافظات، بعد عمليات رصد دقيقة نفذها جهاز استخبارات الحرس الثوري، مؤكدة اعتقال جميع أعضاء الشبكة. - أشار المدعي العام في كرمان إلى أن إسرائيل، بعد فشلها العسكري، لجأت إلى زعزعة استقرار إيران عبر تجنيد شبكات لتنفيذ عمليات تهدد الأمن الداخلي، لكن تم إحباط هذه المخططات. - شهدت إيران تنفيذ سلسلة إعدامات بحق متهمين بالتجسس لصالح إسرائيل، حيث أُعدم عدة أشخاص بتهم تتعلق بالتجسس والتعاون مع إسرائيل، مما يعكس تصاعد التوترات الأمنية.

أعلنت وسائل الإعلام الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن تفكيك شبكة تجسس مرتبطة بأجهزة الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية في عدد من محافظات إيران. ووفقاً لموقع دائرة العدل في كرمان، قال المدعي العام للمحافظة مهدي بخشي، إنّه "نتيجة لإجراءات واسعة ودقيقة نفّذها جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري، تم التعرف إلى شبكة من العناصر المعادية للأمن تابعة لأجهزة الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية"، مضيفاً أنه بعد مراحل متعددة من الرصد والمتابعة والتعقّب، جرى تفكيك الشبكة بالكامل.

وأضاف بخشي أن "الأعداء يسعون لزعزعة الاستقرار الداخلي بعد فشلهم في ساحة المواجهة"، مشيراً إلى أن "الكيان الصهيوني بوصفه الذراع الأميركية في المنطقة، وبعد إخفاقه في الحرب في يونيو/حزيران الماضي، اتجه إلى تبنّي سياسات تستهدف الأمن الداخلي لإيران بهدف التعويض عن هزائمه العسكرية". وأوضح المدعي العام أن الاحتلال الإسرائيلي قام، عبر تجنيد شبكات من أفراد مغرَّر بهم ومأجورين، بالتخطيط لتنفيذ عمليات ضد أمن البلاد خلال فترة نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2025، مؤكداً أن العملية أُحبطت، ومؤكداً أنه تم اعتقال جميع أعضاء الشبكة بعد عملية منسقة شملت عدداً من المحافظات.

وأشار بخشي إلى أن العملية نُفذت بتنسيق ميداني في عدة محافظات، منها كرمان، واستهدفت "خلايا مرتبطة بالكيان الصهيوني كانت تسعى لارتكاب أعمال تهدد الأمن العام". وكان جهاز استخبارات الحرس الثوري في إيران قد أعلن، أمس الثلاثاء أيضاً، عن تفكيك شبكة مرتبطة بالأجهزة الأميركية والإسرائيلية بعد عمليات متابعة استخبارية متواصلة. وتأتي هذه التطورات في سياق تصاعد الإعلان عن اكتشاف شبكات تجسس إسرائيلية داخل إيران منذ انتهاء الحرب التي دارت بين طهران وتل أبيب واستمرت 12 يوماً، والتي ترافقت مع تشديد في تنفيذ أحكام الإعدام بحق المتهمين بالتجسس لصالح إسرائيل.

وخلال الأسابيع الأخيرة، نفذت السلطات في إيران سلسلة إعدامات بحق أشخاص متهمين بالتعاون مع إسرائيل. وفي الشهر الماضي، أعلنت السلطة القضائية إعدام شخص أدين بتهمة المحاربة والإفساد في الأرض على خلفية تهم بالتجسس لصالح إسرائيل دون الكشف عن اسمه. كما أُعدم المواطن المدان بابك شهبازي في 17 سبتمبر/أيلول الماضي بعد عامين من اعتقاله، إذ اتُهم بالتجسس لصالح إسرائيل، حيث أُلقي القبض عليه في ديسمبر/كانون الأول 2023 وحُكم عليه بالإعدام في مايو/أيار 2025.

وفي 29 سبتمبر الماضي، أُعدم شخص آخر وُصف بأنه جاسوس موثوق ومعتمد لدى إسرائيل. كما أفادت وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية، الشهر الماضي، عن إعدام سبعة سجناء، ستة منهم بتهم الهجوم المسلّح والتفجيرات والتعاون مع إسرائيل في محافظة خوزستان.