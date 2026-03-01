إيران تعلن استشهاد المرشد علي خامنئي

- استشهاد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي: أعلن التلفزيون الإيراني استشهاد خامنئي خلال العدوان الأميركي الإسرائيلي، مما يزيد من احتمالات التصعيد في المنطقة. الحكومة الإيرانية أعلنت الحداد لمدة 40 يوماً. - ردود فعل إيرانية قوية: الحرس الثوري توعد بردّ قاسٍ على اغتيال خامنئي، محملاً الولايات المتحدة وإسرائيل المسؤولية، ومؤكداً أن "يد انتقام الشعب الإيراني ستبقى ممدودة". - مسيرة خامنئي السياسية والدينية: وُلد في مشهد عام 1939، وشارك في الثورة الإسلامية عام 1979، وتولى رئاسة الجمهورية بين 1981 و1989، قبل أن يصبح المرشد الأعلى بعد وفاة الخميني.

أعلن التلفزيون الإيراني، فجر اليوم الأحد، استشهاد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وذلك في خضم العدوان الأميركي الإسرائيلي المشترك الذي يستهدف إيران منذ صباح يوم السبت، في حدث من المرجح أن يزيد التصعيد في المنطقة، ويوسع رقعة الصراع.

وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بأن المرشد علي خامنئي استشهد أثناء أدائه مهامه في مكتبه في الساعات الأولى من صباح يوم السبت، أي مع بدء العدوان على إيران، فيما أعلن التلفزيون الإيراني أن الحكومة قررت إعلان الحداد العام لمدة 40 يوماً على اغتياله، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن ملابسات العملية.

من جهته، توعد الحرس الثوري الإيراني بردّ قاس على اغتيال خامنئي، معتبراً أن الجريمة "انتهاك صارخ للموازين الدينية والأخلاقية والقانونية"، ومحملاً الولايات المتحدة وإسرائيل المسؤولية عنها. وأكد في بيان أن "يد انتقام الشعب الإيراني ستبقى ممدودة"، وأن قتلة "إمام الأمة" لن يفلتوا من "العقاب القاسي والحاسم والرادع"، مشدداً على أن القوات المسلحة وقوات التعبئة الشعبية ستواصل نهج قائدها، وستتصدى بحزم لأي اعتداءات داخلية أو خارجية.

ووُلد علي جواد حسيني خامنئي عام 1939 في مدينة مشهد، ونشأ في أسرة دينية متواضعة عُرفت بالتزامها الديني. تلقّى تعليمه في الحوزات العلمية وتتلمذ على عدد من المراجع، قبل أن يلتقي بروح الله الخميني عام 1957 ويتأثر بأفكاره المعارضة لنظام الشاه محمد رضا بهلوي. ومنذ مطلع ستينيات القرن الماضي، انخرط في النشاط السياسي المعارض، وتعرض للاعتقال أكثر من مرة، ليصبح لاحقاً من أبرز الوجوه التي ارتبط اسمها بالثورة الإسلامية عام 1979.

تولى خامنئي رئاسة الجمهورية الإيرانية بين عامي 1981 و1989، ونجا خلال تلك الفترة من محاولة اغتيال نسبت إلى منظمة "مجاهدي خلق". وبعد وفاة الخميني في يونيو/حزيران 1989، انتُخب مرشداً أعلى للجمهورية الإسلامية، ليتولى أعلى سلطة سياسية ودينية في البلاد، ويقود إيران لأكثر من ثلاثة عقود.