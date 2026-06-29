إيران تعلن اجتماعاً مشتركاً مع سلطنة عُمان بشأن مضيق هرمز

- عقدت إيران وسلطنة عُمان أول اجتماع للجنة مشتركة بشأن مضيق هرمز، في إطار مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة، لبحث الحقوق السيادية للدول الساحلية. - وصف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الاتفاق الأخير مع الولايات المتحدة بأنه "إنجاز مهم"، حيث تضمن رفع العقوبات النفطية والبتروكيميائية عن إيران، مع تأكيد التزامها بمواقفها النووية المبدئية. - أكد بزشكيان على دور الوحدة الوطنية في تجاوز التحديات، مشيراً إلى الإفراج عن 6 مليارات دولار من الأصول الإيرانية في قطر، مع استمرار الجهود لاستعادة المبلغ المتبقي.

أعلنت إيران عقد أول اجتماع للجنة مشتركة مع سلطنة عُمان بشأن مضيق هرمز خلال زيارة نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي إلى مسقط ولقائه وزير الدولة للشؤون الخارجية العُماني عبد العزيز الهنائي.

وأضاف، وفق ما نقلته وكالة بلومبيرغ، أن الاجتماع جاء في إطار مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها مع الولايات المتحدة، وبحث الحقوق السيادية للدول الساحلية.

رصد محادثات إيرانية أميركية في الدوحة خلال أيام

بزشكيان: الإفراج عن 6 مليارات دولار من الأصول الإيرانية

وفي السياق، وصف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الاثنين، الاتفاق الأخير مع الولايات المتحدة بوساطة قطر وباكستان بأنه "إنجاز مهم" و"انتصار كبير" لإيران، قائلاً إنه تضمن رفع العقوبات النفطية والبتروكيميائية عن بلاده.

وقال بزشكيان، خلال لقاء مع المرجعيات الدينية في مدينة قم جنوب طهران، إن إيران ما زالت متمسكة بمواقفها المبدئية بشأن برنامجها النووي، مشيراً إلى أن المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي كان قد أكد أن طهران لا تسعى إلى تصنيع سلاح نووي.

وأضاف أن إيران تقدم تطمينات إلى المجتمع الدولي بأن أنشطتها النووية ستستخدم بما يتناسب مع احتياجات البلاد وفي إطار سياساتها المعلنة، معتبراً أن الولايات المتحدة دفعت في نهاية المطاف إسرائيل إلى قبول الاتفاق، رغم استمرار رفض إسرائيل والتيارات الملكية الإيرانية المعارضة تنفيذَه.

وشدد بزشكيان على أن الوحدة الوطنية كان لها "دور حاسم" في تجاوز التحديات، مؤكداً أن قوة إيران ومكانتها الحالية هما ثمرة التوافق والتضامن بين الشعب والمسؤولين. وأضاف أن حكومته، بالتوازي مع متابعة مسار إعادة الإعمار، وضعت برامج لدعم معيشة المواطنين، موضحاً أنه سيُفرَج عن ستة مليارات دولار من أصل 12 مليار دولار من الموارد الإيرانية الموجودة في قطر، مع استمرار العمل لاستعادة الجزء المتبقي منها.