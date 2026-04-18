إيران تعلن إغلاق هرمز بالكامل والتصدي لمحاولة أميركية لإزالة الألغام

- أعلنت القيادة البحرية في الحرس الثوري الإيراني إغلاق مضيق هرمز احتجاجاً على عدم التزام الولايات المتحدة بشروط وقف إطلاق النار، محذرةً السفن من الاقتراب. - أكد رئيس البرلمان الإيراني أن المضيق تحت السيطرة الإيرانية الكاملة، محذراً من رد فعل حازم تجاه أي محاولة أمريكية للتقدم. - وافق المجلس الأعلى للأمن القومي على فتح المضيق مؤقتاً للسفن التجارية فقط، تحت إشراف القوات البحرية الإيرانية، مع استمرار الرقابة المشددة.

أعلنت القيادة البحرية في الحرس الثوري الإيراني، مساء السبت، إغلاق مضيق هرمز ابتداء من عصر اليوم وحتّى رفع الحصار البحري عن إيران، مشيراً إلى أنّ عدداً من السفن غير العسكرية عبر المضيق أمس من خلال "ممر لارك"، بإدارة وتنسيق من القوات البحرية للحرس. وقالت القيادة البحرية في بيان إن الولايات المتحدة لم تلتزم بشروط وقف إطلاق النار ولم ترفع الحصار البحري المفروض على السفن والموانئ الإيرانية، مشيرة إلى أنه تقرّر إغلاق مضيق هرمز اعتباراً من مساء اليوم وحتى رفع هذا الحصار.

وحذر الحرس الثوري من أنّ أي سفينة في الخليج أو بحر عُمان لا ينبغي أن تتحرك من مرساها أو تقترب من مضيق هرمز، مؤكداً أنّ الاقتراب من المضيق "سيُعدّ تعاوناً مع العدو، وأن أي سفينة مخالفة ستتعرض للاستهداف"، كما دعا جميع السفن ومالكيها إلى متابعة الأخبار والتعليمات فقط عبر المرجع الرسمي للقوات البحرية للحرس الثوري ومن خلال قناة الاتصال البحرية رقم 16، مؤكداً أن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن مضيق هرمز والخليج "لا تتمتع بأي مصداقية".

قاليباف: منعنا بحزم محاولات أميركية لإزالة ألغام في هرمز

إلى ذلك، قال رئيس البرلمان الإيراني وعضو الوفد المفاوض، مساء اليوم السبت، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، إنّ "مضيق هرمز يقع تحت السيطرة الكاملة للجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مؤكداً أنّ القوات الإيرانية "تصدّت بحزم لمحاولات أميركية لإزالة ألغام" في المضيق. واعتبر تلك الخطوة "انتهاكاً واضحاً لوقف إطلاق النار"، مشيراً إلى أنّ "الموقف كاد أن يتطور إلى اشتباك مباشر قبل أن يتراجع العدو".

وأضاف: "أبلغتُ الوفد الأميركي في إسلام أباد بصراحة بأنه إذا تقدّمت كاسحة الألغام التابعة لهم ولو لمسافة صغيرة عن موقعها الحالي، فسنطلق النار عليها فوراً، فطلبوا مهلة 15 دقيقة للحصول على الإذن بالانسحاب، ثم صدرت الأوامر وتراجعوا"، وأكّد رئيس البرلمان الإيراني أنّ "أي حركة عبور في مضيق هرمز اليوم تجري تحت السيطرة الإيرانية الكاملة"، منتقداً ما وصفه بـ"القرار الساذج والجاهل" الذي اتخذته واشنطن بإعلانها الحصار قبل أيام، وأضاف: "من غير الممكن أن يستطيع الآخرون عبور المضيق بينما لا يُسمح لنا نحن بذلك"، محذّراً من أنّه "إذا لم ترفع أميركا حصارها البحري، فإنّ حركة الملاحة في مضيق هرمز ستُقيَّد بشكل حتمي".

ويأتي هذا بعدما أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، اليوم السبت، أنّ إيران وافقت أمس الجمعة على فتح المضيق "على نحوٍ مؤقت ومشروط" حتى نهاية مدة وقف إطلاق النار، وذلك حصراً للسفن التجارية، مع منع مرور السفن العسكرية أو سفن الدول المعتدية، وبإشراف مباشر من القوات البحرية الإيرانية وضمن مسارات تحدّدها طهران. وقال المجلس إنّ معظم إمدادات القواعد العسكرية الأميركية في الخليج تمرّ عبر المضيق، ما يعد "تهديداً" للأمن القومي الإيراني والمنطقة والخليج، مؤكداً أن إيران ستفرض رقابة كاملة على حركة المرور البحرية حتّى "نهاية الحرب وتحقيق السلام الدائم".

وكان المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" للعمليات الحربية في إيران، العقيد إبراهيم ذو الفقاري، قد أعلن في وقت سابق من اليوم السبت، أنّ المضيق عاد إلى وضعه السابق بسبب "نكث الأميركيين المتكرر بعهودهم واستمرار الحصار". وقال ذو الفقاري وفق بيان أذاعه التلفزيون الإيراني، إنّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية، "وافقت على مرور عدد محدود من ناقلات النفط والسفن التجارية عبر مضيق هرمز بشكل مُدار ومنسق. غير أنّ الأميركيين، بسبب نكثهم المتكرر للعهود، كما هو معهود في سجلّهم، يواصلون عمليات القرصنة البحرية والسطو تحت ذريعة ما يسمّى بالحصار".

وأضاف المتحدث العسكري الإيراني أنه "لهذا السبب عادت السيطرة على مضيق هرمز إلى وضعها السابق، وأصبح هذا المضيق الاستراتيجي تحت إدارة ورقابة مشدّدة من القوات المسلحة"، وأكد ذو الفقاري "أنّه ما لم تُنْهِ أميركا القيود المفروضة على حرية مرور السفن من إيران وإليها، فسيظلّ وضع مضيق هرمز خاضعاً لرقابة مشدّدة وبحالته السابقة".