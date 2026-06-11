إيران تعلن إغلاق مضيق هرمز بالكامل بعد الهجوم الأميركي الجديد

- أعلنت إيران إغلاق مضيق هرمز بالكامل أمام جميع السفن بسبب انعدام الأمن في المنطقة، محذرة من استهداف أي حركة عبور، وذلك بعد الهجمات الأميركية على جنوب محافظة هرمزغان. - القوة البحرية للحرس الثوري أكدت أن إغلاق المضيق جاء نتيجة الانتهاكات الأميركية المتكررة، محذرة السفن من مغادرة مراسيها في الخليج وبحر عُمان، واعتبرت الاقتراب من المضيق تعاونًا مع العدو. - ردًا على العدوان الإيراني، بدأت القوات الأميركية جولة جديدة من الضربات الجوية، مؤكدة أن هذه الضربات تأتي دفاعًا عن النفس وتعزيزًا للموقف الدبلوماسي الأميركي.

أعلنت قيادة مقر "خاتم الأنبياء" للعمليات الحربية المشتركة في إيران، الليلة، عن إغلاق مضيق هرمز بالكامل أمام جميع السفن، وذلك بعيد الهجوم الأميركي الجديد. وذكر المقر في بيان بثه التلفزيون الإيراني أنه "ابتداءً من هذه اللحظة، وبسبب انعدام الأمن في المنطقة، يُعلن مضيق هرمز مغلقا أمام مرور أي نوع من السفن، سواء كانت ناقلات نفط أو سفنًا تجارية"، مؤكدًا أن "أيّ حركة عبور ستُستهدف".

وأضاف أن هذا القرار جاء عقب "الأعمال الشريرة العدائية التي قامت بها أميركا وبدء هجمات جيشها المعتدي على مناطق جنوب محافظة هرمزغان"، نافيا أيضا الادعاء الأميركي بشأن عبور السفن عبر المضيق.

وفي السياق نفسه، أعلنت القوة البحرية في الحرس الثوري أنه "بسبب الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار من قبل العدو الأميركي، سيتم إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر". وحذّرت هذه القوة الإيرانية من أن أيّ سفينة يجب ألا تغادر مراسيها في الخليج وبحر عُمان، معتبرة أن الاقتراب من مضيق هرمز "يُعد تعاونا مع العدو". كما أكدت البحرية التابعة للحرس الثوري أنها استهدفت سفينتين بعد محاولتهما العبور بشكل غير قانوني من المضيق.

وأعلن الجيش الأميركي بدء جولة جديدة من الضربات الجوية ضد إيران ليل الأربعاء الخميس، وذلك لليوم الثاني على التوالي. وجاء في منشور للقيادة المركزية الأميركية على منصة إكس، أن القوات الأميركية بدأت "شن ضربات دفاعا عن النفس اليوم عند الساعة 5:15 مساء بتوقيت الساحل الشرقي ضد أهداف عدة في إيران"، مضيفة: "تأتي هذه الضربات ردا على عدوان إيران غير المبرر والمستمر".

وكان وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث قال ليل الأربعاء الخميس إن أميركا ستقصف منشآت رئيسية في إيران، لافتا إلى أن الضربات ستعزز الموقف الدبلوماسي ومصالح الجيش الأميركي، فيما ردت إيران مساء الأربعاء على تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بضرب محطات الطاقة والجسور في إيران.

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في منشور على منصة "إكس"، إن البنى التحتية الحيوية تمثل شرايين حياة الناس، وإن استهدافها، من شبكات النقل إلى قطاعي الكهرباء والمياه، يدل على العجز أمام إرادة الشعب الإيراني. وشدد على أن إيران، بالاعتماد على المعرفة وقدرات المتخصصين والوحدة الوطنية، ستبقى صامدة في مواجهة أي ضغوط أو تهديدات.