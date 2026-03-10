إيران تعلن إسقاط 11 مسيّرة وتنفي مرافقة أميركية لسفن في هرمز

- أعلن الجيش الإيراني عن إسقاط عشر مسيّرات أميركية وإسرائيلية متطورة في مناطق متعددة باستخدام أنظمة صاروخية ومدفعية، بينما أسقط الحرس الثوري المسيّرة الحادية عشرة في محافظة فارس. - نفى الحرس الثوري الإيراني مزاعم مرافقة الجيش الأميركي لناقلة نفط عبر مضيق هرمز، مؤكداً أن أي تحرك أميركي مرصود وسيتم إيقافه ضمن نطاق الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية. - توعدت إيران برد قاسٍ على الهجمات التي استهدفت طهران، مؤكدة أن الضربات الجارية ستتبعها ضربات أكثر إيلاماً ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.

أعلن الجيش الإيراني في بيان، مساء الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي والقوات البرية التابعة للجيش والحرس الثوري تمكنت منذ فجر يوم الثلاثاء من إسقاط عشر مسيّرات أميركية وإسرائيلية "متطورة". وأوضح البيان أن الطائرات المسيّرة التي تم إسقاطها تشمل أنواع "هيرون TP" و"هيرمس 450" و"هيرمس 900" و"أوربيتر"، وأشار إلى أن عمليات الاستهداف جرت بواسطة الأنظمة الصاروخية ووحدات المدفعية التابعة للقوات البرية ومنظومات الدفاع الجوي، وذلك في مناطق أراك وأصفهان وطهران ولرستان وقم. وبعد هذا الإعلان للجيش الإيراني عن إسقاط عشر مسيّرات الثلاثاء، أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط المسيّرة الحادية عشرة في محافظة فارس من طراز "هيرمس 900".

نفي مرافقة أميركية للسفن في هرمز

من جهته، قال قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسيري، إن "الادعاء بعبور ناقلة نفط عبر مضيق هرمز بمرافقة الجيش الأميركي كذب محض". وأضاف أن "أي تحرك لأساطيل أميركا وحلفائها مرصود وسيقع ضمن نطاق الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية، وسيتم إيقافه". كما نفى المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد محمد علي نائيني، صحة ما أعلنته السلطات الأميركية بشأن عبور ناقلة نفط بمرافقة قواتها عبر مضيق هرمز.

وقال نائيني، وفق التلفزيون الإيراني، إن "الادعاء بعبور ناقلة نفط بمرافقة الجيش الأميركي الإرهابي من مضيق هرمز هو كذب محض"، مؤكداً أن مثل هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة. وأضاف أن "أي تحرك لأسطول أميركا وحلفائها سيقع ضمن نطاق صواريخنا وطائراتنا المسيّرة، وسيتم إيقافه"، كما شدد على أن "أياً من السفن الحربية الأميركية لم يجرؤ"، طوال فترة الحرب، على الاقتراب حتى من بحر عُمان أو الخليج أو مضيق هرمز.

"رد وشيك" على الهجمات على طهران

إلى ذلك، أكد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، العميد أبو الفضل شكارجي، مساء اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة وإسرائيل ستواجهان "ضربات قاسية" رداً على الهجمات التي استهدفت طهران خلال اليومين الماضيين. وقال شكارجي، في مقابلة مباشرة مع قناة "الخبر" الإيرانية، إن ما وصفه بالجرائم التي ارتكبتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد المدنيين في طهران "لن تبقى من دون رد"، مشدداً على أن "الرد سيكون قريباً وبقوة".

وأضاف أن ما سماه "عجز" الجيش الأميركي وإسرائيل عن مواجهة القوات المسلحة الإيرانية دفعهما إلى استهداف المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، مشيراً إلى أن الهجمات الأخيرة في طهران تمثل نموذجاً لما وصفه بـ"الأعمال الوحشية"، وشدد على أن إيران ستواصل عملياتها العسكرية، مؤكداً أن "الضربات الجارية حالياً ستتبعها ضربات أكثر إيلاماً" ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.

كما أشار شكارجي إلى أن القوات الأميركية والإسرائيلية، بحسب قوله، تنتشر في بعض مناطق دول المنطقة بين السكان، وتستخدمهم "دروعاً بشرية"، على حد تعبيره، داعياً شعوب ودول المنطقة إلى التعاون للكشف عن أماكن وجود هذه القوات. وختم المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية بالتأكيد على أن مثل هذا التعاون يمكن أن يساهم في تعزيز أمن المنطقة ومنع استغلال السكان من قبل القوات الأجنبية.