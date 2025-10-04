إيران تعدم 7 مدانين بتنفيذ هجمات وقتل عالم دين وشرطيين

- نفذت إيران حكم الإعدام بحق سبعة أشخاص، بينهم كردي مدان باغتيال عالم ديني وستة عرب متهمين بقتل عناصر شرطة وعمليات تخريبية في خوزستان، بعد مصادقة المحكمة العليا. - المتهمون العرب وُصفوا بالانفصاليين وتورطوا في اغتيال أربعة من الشرطة وعمليات تخريبية، وتلقوا دعماً من "الكيان الصهيوني" وعناصر معادية بالخارج. - أُعدم المواطن الكردي سامان محمدي بتهمة "الحراب" والانتماء لجماعات إرهابية، بعد إدانته باغتيال ماموستا محمد شيخ الإسلام، عضو مجلس خبراء القيادة.

أعلن المركز الإعلامي للسلطة القضائية في إيران تنفيذ حكم الإعدام بحق سبعة أشخاص شنقاً، بينهم مواطن كردي مدان باغتيال عالم ديني بارز، وستة مواطنين عرب مدانين بقتل عناصر من الشرطة، إضافة إلى تنفيذ عمليات مسلحة وتفجيرات في محافظة خوزستان، جنوب غرب البلاد.

وأوضح المركز أن الأحكام نُفذت فجر اليوم السبت، عقب مصادقة المحكمة العليا عليها، مشيراً إلى أن ستة من المحكومين، الذين وصفهم بأنهم "انفصاليون" من عرب محافظة خوزستان، تورطوا مباشرة في اغتيال أربعة من أفراد الشرطة خلال السنوات الماضية، وشاركوا في "عمليات تخريبية شملت تصنيع وزرع عبوات ناسفة، وتفجير محطة غاز بمدينة خرمشهر، والاعتداء المسلح على بنوك، وإلقاء قنابل يدوية على مركز عسكري، وإطلاق النار على مساجد. وأضاف أن هؤلاء كانوا على صلة بـ"الكيان الصهيوني" وتلقوا دعماً من "عناصر معادية بالخارج".

وفي خبر منفصل، ذكر المركز أن السلطات القضائية أعدمت المواطن الكردي سامان محمدي خياره، بعد إدانته بتهمة "الحراب" والانتماء إلى جماعات وصفها بـ"الإرهابية والتكفيرية"، وتنفيذ عمليات مسلحة، وتخطيط وقيادة عملية اغتيال ماموستا محمد شيخ الإسلام، أحد أبرز علماء أهل السنة في إيران، بمدينة سنندج مركز محافظة كردستان غربي البلاد.

يُذكر أن ماموستا محمد شيخ الإسلام وهو كان عضواً في مجلس خبراء القيادة المخول دستورياً باختيار المرشد الإيراني وعزله، قد اغتيل في الـ26 من سبتمبر/ أيلول 2009، بعد أدائه صلاتي المغرب والعشاء في مسجد سيد قطب بسنندج، حيث تعرض لإطلاق نار أمام المسجد، وأصيب إصابة مباشرة أودت بحياته. وكان المركز الإعلامي للسلطة القضائية الإيرانية، قد أعلن صباح الاثنين الماضي، تنفيذ حكم الإعدام بحق المواطن بهمن تشوبي أصل، بتهمة العمالة للاحتلال الإسرائيلي، في عملية هي الثانية من نوعها في غضون أسبوعين.

وأفاد المركز في بيان، بأن حكم الإعدام وتنفيذه جاءا بعد استكمال الإجراءات القانونية، قائلا إن الشخص المذكور كان مدير شركة ارتقى للمنصب بسبب تخصصه، وقد تعاون في مجال قواعد البيانات مع جهاز الموساد الإسرائيلي، لافتاً إلى أنه كانت لدية إمكانية الوصول على مستوى عالٍ إلى قواعد بيانات حيوية وسيادية داخل البلاد.