إيران تعتزم تحصيل أموال من مضيق هرمز وتنسق مع روسيا والصين

- أكد النائب الأول للرئيس الإيراني سيطرة طهران على مضيق هرمز وبدء تحصيل رسوم من السفن، مع استمرار زيارة الوفد الإيراني إلى سويسرا لتوقيع مذكرة تفاهم مع واشنطن رغم انعدام الثقة تجاهها. - شدد رئيس البرلمان الإيراني على التعاون الاستراتيجي مع الصين، مع التركيز على "مبادرة التنمية العالمية"، وأعرب وزير الخارجية الإيراني عن أمله في تعزيز العلاقات الثنائية في مجالي الطاقة والاقتصاد. - ناقش وزير الخارجية الإيراني التعاون النووي مع روسيا، حيث أكد لافروف دعم موسكو لمذكرة "إسلام آباد"، وأشار رئيس "روساتوم" إلى استمرار تجهيزات محطة بوشهر ودعا لتسوية البرنامج النووي الإيراني.

قال النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف، اليوم الأربعاء، إن إدارة مضيق هرمز باتت في يد طهران، مؤكداً أن السلطات ستشرع في تحصيل مبالغ مالية مقابل الخدمات المقدمة للسفن لضمان عبورها الآمن.

في هذه الأثناء، نفت وكالة "مهر" الإيرانية المحافظة، نقلاً عن مصدر مطلع مقرّب من الوفد المفاوض، الأنباء التي تحدثت عن إلغاء زيارة رئيس الوفد الإيراني محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي إلى سويسرا للمشاركة في حفل توقيع مذكرة التفاهم مع واشنطن، مؤكدة أن الزيارة قائمة وفق الجدول الزمني المخطط له مسبقاً.

العلاقات مع الصين

وعلى صعيد العلاقات الإيرانية الصينية، أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، في منشور عبر منصة "إكس" اليوم الأربعاء، التزام طهران بمبدأ التعاون القائم على الربح المتبادل مع بكين، استناداً إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة. وأضاف قاليباف، الذي عيّنه المرشد الإيراني مجتبى خامنئي مبعوثاً خاصاً للشأن الصيني، أن طهران عازمة على تحويل الإجماع الاستراتيجي إلى نتائج عملية في إطار "مبادرة التنمية العالمية".

وفي هذا الإطار، أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اتصالاً هاتفياً مع نظيره الصيني وانغ يي، استعرض خلاله تفاصيل مذكرة تفاهم "إسلام آباد" مع الولايات المتحدة، معرباً عن أمله في توظيف فرص التفاهم لتطوير العلاقات الثنائية، لا سيما في مجالي الطاقة والاقتصاد. وأكد عراقجي مستوى الثقة المتبادلة والأهمية الاستراتيجية للعلاقات بين البلدين، مشدداً على تقدير طهران لدعم بكين لمسار المفاوضات.

وفي ما يتعلق بالاتفاق مع واشنطن، أشار عراقجي خلال مباحثاته مع يي إلى التجارب السابقة التي خلّفت "انعدام ثقة عميقاً" لدى إيران تجاه الولايات المتحدة، مؤكداً أن مسؤولية التنفيذ الكامل وحسن سير بنود التفاهم، وبخاصة إنهاء الحرب على جميع الجبهات، تقع على عاتق واشنطن.

من جانبه، أشاد وزير الخارجية الصيني بما وصفه بـ"الموقف المسؤول والدبلوماسي" لإيران، معرباً عن استعداد بلاده للمساهمة في تيسير تنفيذ التفاهم وتعزيز التفاعلات الإقليمية. كما شدد الوزيران على ضرورة أن يدعم المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي هذا التفاهم، باعتباره ركيزة أساسية للأمن والسلم الدوليين.

العلاقات مع روسيا

وعلى خط موازٍ، أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، مباحثات هاتفية مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، تركزت حول مذكرة تفاهم إسلام آباد وبعض القضايا الإقليمية والثنائية. وشدد عراقجي خلال المكالمة على مسؤولية واشنطن في ضمان تنفيذ البنود المتفق عليها، وضرورة الوقف الكامل للعمليات العسكرية ضد لبنان. وبدوره، رحب لافروف بالتوصل إلى النص النهائي للمذكرة، مؤكداً دعم موسكو الكامل لتنفيذ بنودها، ومشدداً مع نظيره الإيراني على أهمية التعاون الدبلوماسي بين دول المنطقة لتثبيت الاستقرار.

وفي سياق التعاون النووي مع روسيا، أكد رئيس شركة "روساتوم" ألكسي ليخاتشوف أن محطة بوشهر للطاقة النووية تظل أولوية للجانب الروسي، وفق ما أوردته وكالة "تسنيم" الإيرانية. وأشار المسؤول الروسي إلى أن الشركة لم توقف عمل وحداتها الهندسية التي تنتج التجهيزات اللازمة لوحدات المحطة الجديدة. وأوضح ليخاتشوف أن عودة الخبراء الروس إلى المحطة ستتم تدريجياً فور تراجع مخاطر الهجمات، مؤكداً جاهزية موسكو لخطط العمل في هذا الإطار، ومرحباً بأي مساعٍ للتوصل إلى تسوية بشأن البرنامج النووي الإيراني بمشاركة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، شريطة مراعاة مصالح جميع الأطراف.