إيران تطلق صواريخ "خرمشهر 4" الثقيلة.. ما هي مواصفاتها؟

- في اليوم السادس للحرب، أطلق الحرس الثوري الإيراني صواريخ "خرمشهر 4" الباليستية، مستهدفًا تل أبيب ومطار بن غوريون وقاعدة السرب 27 الإسرائيلية، حيث يتميز الصاروخ بسرعة تصل إلى 16 ماخ خارج الغلاف الجوي، مما يقلل زمن الطيران إلى 10-12 دقيقة. - استهدفت إيران 20 هدفًا عسكريًا أمريكيًا في البحرين والإمارات والكويت، مما أدى إلى فرار الجنود الأمريكيين إلى الفنادق، واتهمت إيران الجيش الأمريكي باستخدام المنشآت المدنية. - نفت إيران إطلاق طائرات مسيرة نحو أذربيجان، متهمة إسرائيل بمحاولة زعزعة العلاقات بين الدول المسلمة، وأعلنت استهداف مقاتلة أمريكية وطائرات مسيرة في الكويت.

في اليوم السادس للحرب التي تشنها أميركا وإسرائيل على إيران، أعلن الحرس الثوري في بيانه رقم 21 عن إطلاق الصواريخ الباليستية الاستراتيجية "خرمشهر 4" خلال الموجة التاسعة عشرة من هذه العملية. وذكر البيان أن هذه الموجة الصاروخية استهدفت قلب تل أبيب، ومطار بن غوريون، وقاعدة السرب 27 التابع للقوة الجوية الإسرائيلية.

مواصفات "خرمشهر 4"

صُمم صاروخ "خرمشهر 4" بطول تقريبي يبلغ 13 متراً، وقطر 1.5 متر، ووزن يصل إلى 30 طناً، وهو مزود برأس حربي ثقيل يزن 1500 كيلوغرام؛ وهو رأس حربي يصل طوله إلى قرابة أربعة أمتار، ما يجعله ضمن أكبر الرؤوس الحربية المصنعة في صناعة الصواريخ بالبلاد، ويمتلك القدرة على حمل أكثر من طن واحد من المواد المتفجرة.

تصل سرعة هذا الصاروخ خارج الغلاف الجوي إلى 16 ماخ، وبداخله إلى حوالي 8 ماخ. وتؤدي هذه السرعة العالية إلى تقليص زمن الطيران من لحظة الإطلاق حتى إصابة الهدف إلى ما بين عشر دقائق واثنتي عشرة دقيقة، وهي فترة زمنية قصيرة تحرم فعلياً العديد من أنظمة الدفاع الصاروخي من فرصة التفاعل الفعال. ويُعد الرأس الحربي لصاروخ "خرمشهر-4"، المعرف بالاسم العملياتي "خيبر"، من بين أكثر الرؤوس الحربية تطوراً وقابلية للمناورة (MaRV) في الترسانة الصاروخية الإيرانية.

ضربات إيرانية في الدول المحيطة

كما أشار بيان الحرس الثوري الإيراني الخاص بالموجة الثامنة عشرة لعملية "وعد صادق 4" إلى أن 20 هدفاً عسكرياً أميركياً في المنطقة ودول البحرين والإمارات والكويت تعرضت لضربات مؤثرة.

وشدد البيان على أن "التخطيط، والتنسيق العملي، والتقسيم المستهدف للأدوار الهجومية بين الأقسام المقتدرة للقوات المسلحة الإيرانية في جبهات شاملة ومتعددة، جعلت معادلة الحرب تختلف عن التقديرات العسكرية لأميركا والكيان الصهيوني".

وأضاف البيان أن الجنود الأميركيين "فروا" من القواعد الإقليمية و"لجأوا" إلى الفنادق في الدول المضيفة، واتهم الجيش الأميركي باستخدام المنشآت المدنية في دول الخليج، مؤكداً أن هذا الأمر لا يخفى على الرصد الاستخباراتي الإيراني.

نفي إطلاق طائرات مسيرة نحو أذربيجان

نفت الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، في بيان لها، الهجوم بطائرات مسيرة على أذربيجان. وجاء في البيان أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفي إطار احترام سيادة جميع الدول، ولا سيما الدول الإسلامية والجوار، تنفي إطلاق الطائرات المسيرة من قبل القوات المسلحة باتجاه جمهورية أذربيجان".

واتهمت الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم، قائلة إنها تسعى إلى "زعزعة العلاقات بين الدول المسلمة". وفي الوقت نفسه، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف مقاتلة هجومية متعددة المهام ومقعدية من طراز "F-15E Strike Eagle" الأميركية فجر أمس الأربعاء عند الحدود الجنوبية الغربية لإيران.

كما أعلن جيش إيران، في بيان آخر، أن وحدات الطائرات المسيرة التابعة للقوة البحرية للجيش استهدفت، قبل ساعات، موقع وجود القوات الأميركية في معسكر الخدمات اللوجستية في الكويت بهجمات الطائرات المسيرة الهجومية.