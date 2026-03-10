إيران تشترط طرد سفيري أميركا وإسرائيل للعبور من مضيق هرمز

- أعلن الحرس الثوري الإيراني عن منح حرية عبور مضيق هرمز لأي دولة تطرد سفيري الولايات المتحدة وإسرائيل، مع تنفيذ هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ على مواقع أميركية وإسرائيلية، مما أدى إلى تدمير أهداف استراتيجية. - نفذت القوات الإيرانية عمليات هجومية واسعة النطاق، مستهدفة قواعد أميركية وإسرائيلية بصواريخ وطائرات مسيّرة، مما أدى إلى انسحاب متسرع للقوات الأميركية وتدمير منشآت حيوية. - أسقطت إيران طائرات مسيّرة واعترضت صواريخ كروز، مؤكدة استهداف قواعد أميركية وإسرائيلية بصواريخ فائقة الثقل، في إطار عمليات "الوعد الصادق 4".

أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء اليوم الاثنين، أن أي دولة عربية أو أوروبية تقوم بطرد سفيري الولايات المتحدة وإسرائيل من أراضيها ستحصل، ابتداءً من يوم غد، على كامل الحرية لعبور سفنها من مضيق هرمز، وفق التلفزيون الإيراني.

كما كشف المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" للعمليات الحربية الإيرانية العميد إبراهيم ذو الفقاري، مساء اليوم الاثنين، عن حصاد عملياته اليوم، قائلاً إن القوات البرية والجوية والبحرية في الجيش الإيراني نفذت قبل ساعات هجمات بواسطة طائرات مسيّرة انتحارية استهدفت مواقع أميركية وإسرائيلية، من بينها وحدة الإسناد القتالي "رهاوام"، ومحطة رادار الإنذار المبكر التابعة للقاعدة الأميركية رقم 512 في الأراضي المحتلة، إضافة إلى مراكز تجمع ومستودعات تجهيزات للقوات الأميركية في معسكر "العُديري" بالكويت.

وأضاف أن الموجة الثلاثين من عملية "الوعد الصادق 4 نُفذت الليلة الماضية بالتزامن مع تسمية القائد الجديد للثورة الإسلامية"، مشيراً إلى أنها استهدفت قواعد للقوات الأميركية في المنطقة وشمال إسرائيل باستخدام صواريخ وطائرات مسيّرة استراتيجية. وأوضح أن القوة البحرية في الحرس الثوري نفذت، فجر اليوم الاثنين، عملية هجومية ضد القوات الأميركية في "قاعدة العُديري للمروحيات" مستخدمة طائرات مسيّرة انتحارية وصواريخ كروز، ما أدى إلى "تدمير" الهدف.

وأشار ذوالفقاري إلى أن هذه العملية التي وصفها بأنها "المفصلية، أدّت إلى إفشال خطط العدو العملياتية"، فيما قال إن مصادر وشهود عيان تحدثوا عن "حدوث انسحاب متسرع من القاعدة". وأكد أن 11 هدفاً مهماً داخل القاعدة أصيبت بعدة صواريخ وطائرات مسيّرة، من بينها خزانات الوقود، ومنصات المروحيات الأميركية، والمرافق اللوجستية والداعمة، إضافة إلى منشآت البنية التحتية.

وفي سياق متصل، أعلن المتحدث العسكري الإيراني أنه جرى اليوم إسقاط طائرتين مسيّرتين من طراز "MQ‑9" في منطقتي جم وخورموج بمحافظة بوشهر، إضافة إلى اعتراض عدد من صواريخ كروز في أجواء طهران بواسطة أنظمة الدفاع الجوي المتطورة التابعة للحرس الثوري ضمن شبكة الدفاع الجوي الموحدة في البلاد. كما أشار إلى إسقاط طائرة مسيّرة إسرائيلية في منطقة برندك العامة جنوب غربي طهران على يد القوات البرية في الجيش الإيراني. وأضاف أن الموجة الحادية والثلاثين من عملية "الوعد الصادق 4" نُفذت قبل ساعات تحت شعار "لبيك يا خامنئي" إهداءً إلى القائد العام الجديد للقوات المسلحة مجتبى خامنئي، واستهدفت أهدافاً أميركية وإسرائيلية بصواريخ فائقة الثقل.

وأكد ذو الفقاري أن قوات الجوفضاء في الحرس الثوري استهدفت، بإطلاق صواريخ تعمل بالوقود السائل والصلب، "خمس قواعد استراتيجية أميركية" في المنطقة، لا سيما الأسطول الخامس للبحرية الأميركية في البحرين، إضافة إلى قواعد عسكرية إسرائيلية في منطقتي تل أبيب وحيفا. كما أعلن تنفيذ الموجة الثانية والثلاثين من عملية "الوعد الصادق 4"، الليلة، مشيراً إلى أنها استهدفت أهدافاً في شمال ووسط الأراضي المحتلة باستخدام صواريخ "قدر" و"خرمشهر" التي وصفها بأنها "المدمرة".