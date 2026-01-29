إيران تشترط ضمانات للتفاوض وتُجهز مناورات في مضيق "هرمز"

- أكد النائب الأول للرئيس الإيراني استعداد طهران للمفاوضات بشرط ضمانات واضحة، مشددًا على الدفاع عن النفس دون بدء حرب، وسط توتر مع الولايات المتحدة. - أعلنت إيران عن تدريبات بحرية في مضيق هرمز، محذرة من أن أي تهديد قد يؤثر على الأمن الغذائي وأمن الطاقة العالمي، مؤكدة أن أمن المضيق مرتبط بقراراتها. - أجرى وزير الخارجية الإيراني اتصالات دبلوماسية لبحث التطورات، وأعلنت طهران عن استعدادات مدنية لمواجهة أي حرب محتملة، واستدعت السفير الألماني احتجاجًا على تصريحاته.

قُبيل زيارة وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي

، إلى تركيا لإجراء مشاورات لبحث سبل خفض التصعيد، أكد النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف، اليوم الخميس، خلال اجتماع حكومي أن طهران مستعدة للدخول في مفاوضات، "لكن هذه المرة مع ضرورة الحصول على ضمانات واضحة". وأضاف عارف أن "البلاد يجب أن تكون مستعدة لسيناريو حرب"، مشدداً في الوقت نفسه على أن "استراتيجية إيران تقوم على عدم بدء أي حرب، لكنها ستدافع عن نفسها إذا فُرضت عليها، ولن يكون إنهاء الحرب بيد الأعداء".

وأشار عارف إلى أن الحكومة الإيرانية أعلنت استعدادها للدخول في مفاوضات، "لكن هذه المرة مع ضرورة الحصول على ضمانات واضحة"، مذكّراً بأن الولايات المتحدة "هاجمت الجمهورية الإسلامية في خضم الجولة السابقة من المفاوضات، رغم أنها كانت تسير في مسار إيجابي". وتساءل المسؤول الإيراني: "ما الضمانة التي تحول دون تكرار هذا السلوك؟"، مؤكداً أن طهران "لن تدخل أي حوار إلا إذا تأكدت من أن الطرف المقابل يسعى إلى مفاوضات حقيقية، لا إلى استخدام التفاوض غطاءً لمخططات عدائية أكبر".

مناورات في "هرمز"

في غضون ذلك، ذكرت وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية، اليوم الخميس، أنه وفق وثيقة حصلت عليها، فإن إيران أبلغت البحارة في مضيق هرمز بأنها ستجري تدريبات بحرية بالذخيرة الحية يومي الأحد والاثنين المقبلين. وتأتي هذه المناورات على وقع تلويح إيراني بإغلاق مضيق "هرمز" الاستراتيجي إذا ما تعرضت طهران لهجوم أميركي.

وكان نائب قائد القوة البحرية في الحرس الثوري للشؤون السياسية محمد أكبر زاده قد قال، الثلاثاء، إن إيران "ترصد مضيق هرمز بشكل لحظي من الجو والسطح وتحت سطح البحر، وتتلقى بيانات آنية على مدار الساعة"، مؤكداً أن "أمن هذه المنطقة مرتبط بقرارات طهران"، وأوضح أنه "لا نرغب في إلحاق الضرر بالاقتصاد العالمي، لكن في المقابل لن نسمح للولايات المتحدة وحلفائها بجني مكاسب من حرب هم الذين أشعلوها"، محذّراً من أن "الأمن الغذائي وأمن الطاقة والتجارة الذي كان يُؤمَّن لهم عبر هذا الممر، يمكن اليوم تحويله إلى حالة من انعدام الأمن".

مشاورات دبلوماسية مكثفة

في سياق متصل، أعلن التلفزيون الإيراني أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أجرى الليلة الماضية واليوم اتصالات هاتفية منفصلة مع نظرائه في قطر ومصر والإمارات وباكستان وعُمان وتركيا، جرى خلالها بحث آخر التطورات الإقليمية والدولية. واستعرض عراقجي في ضوء حساسية المرحلة خلال هذه الاتصالات مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية إزاء المستجدات الأخيرة، مؤكداً أن جميع الأطراف شددت على ضرورة إدارة الوضع الراهن بمسؤولية، وأخذ التداعيات الأمنية للتطورات الجارية على استقرار المنطقة بعين الاعتبار.

إيران تعزّز الاستعدادات المدنية لمواجهة الحرب

إلى ذلك، أعلن عمدة طهران، علي رضا زاكاني، اليوم الخميس، أن بلدية العاصمة اتخذت ترتيبات لاستخدام بعض البنى التحتية، ولا سيما خطوط المترو، ملاجئ آمنة في حال وقوع أي مواجهة عسكرية محتملة. وأوضح زاكاني، في حديث مع وكالة "إيلنا" الطلابية، أن إنشاء الملاجئ المدنية بات ضمن أولويات البلدية، مشيراً إلى العمل على تطوير مشروع "مواقف السيارات - الملاجئ"، بحيث تُستخدم هذه المنشآت على مدار العام مواقف تحت الأرض، وتتحول عند الطوارئ إلى ملاجئ لحماية السكان.

وأكد أن المشروع بدأ فعلياً في موقعين داخل طهران، على أن يجري توسيعه تدريجياً ليشمل مختلف أحياء العاصمة خلال السنوات المقبلة. كما أشار إلى أن خطوط المترو تمتلك قدرات تؤهلها للاضطلاع بدور الملاجئ، لافتاً إلى اتخاذ إجراءات مسبقة تتيح الاستفادة منها عند الضرورة.

استدعاء السفير الألماني

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، السفير الألماني في طهران، احتجاجاً على تصريحات وصفتها بـ"التدخلية" صدرت عن المستشار الألماني فريدريش ميرز، ومسؤولين في برلين بشأن إيران وقواتها المسلحة. وخلال جلسة الاستدعاء، أبلغ مساعد وزير الخارجية ومدير عام شؤون أوروبا الغربية، علي رضا يوسفي، السفير الألماني احتجاج طهران الشديد، مؤكداً أن أي محاولة للمساس بالحرس الثوري الإيراني تُعد انتهاكاً للقانون الدولي والسيادة الوطنية، وستقابل برد مناسب.

ويأتي هذا التطور بعد تصريحات أدلى بها المستشار الألماني فريدريش ميرز، قال فيها إن "الحكومة التي لا تبقى في السلطة إلا بالعنف والترهيب ضد شعبها، تكون قد وصلت إلى أيامها الأخيرة"، وهو ما اعتبرته طهران تدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية.