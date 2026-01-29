إيران تشترط ضمانات للتفاوض وتؤكد استعدادها للحرب

- إيران مستعدة لمفاوضات جديدة بشرط الحصول على ضمانات واضحة، مؤكدة أنها لن تبدأ حرباً لكنها ستدافع عن نفسها إذا لزم الأمر، مع الإعلان عن مناورات بحرية في مضيق هرمز. - الجيش الإيراني جاهز للرد الفوري على أي هجوم، مشيراً إلى أن الرد سيكون متناسباً مع السيناريوهات المحتملة، محذراً من أن نطاق الحرب سيكون واسعاً. - إيران تؤكد أهمية الحوار والدبلوماسية في القضايا الإقليمية، وتعزز وحدة الدول الإسلامية، مع اتصالات مع قادة قطر وباكستان لرفض أي تهديد لأمنها.

قُبيل زيارة وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي

إلى تركيا لإجراء مشاورات لبحث سبل خفض التصعيد، أكد النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف، اليوم الخميس، خلال اجتماع حكومي أن طهران مستعدة للدخول في مفاوضات، "لكن هذه المرة مع ضرورة الحصول على ضمانات واضحة". وأضاف عارف أن "البلاد يجب أن تكون مستعدة لسيناريو حرب"، مشدداً في الوقت نفسه على أن "استراتيجية إيران تقوم على عدم بدء أي حرب، لكنها ستدافع عن نفسها إذا فُرضت عليها، ولن يكون إنهاء الحرب بيد الأعداء".

وأشار عارف إلى أن الحكومة الإيرانية أعلنت استعدادها للدخول في مفاوضات، "لكن هذه المرة مع ضرورة الحصول على ضمانات واضحة"، مذكّراً بأن الولايات المتحدة "هاجمت الجمهورية الإسلامية في خضم الجولة السابقة من المفاوضات، رغم أنها كانت تسير في مسار إيجابي". وتساءل المسؤول الإيراني: "ما الضمانة التي تحول دون تكرار هذا السلوك؟"، مؤكداً أن طهران "لن تدخل أي حوار إلا إذا تأكدت من أن الطرف المقابل يسعى إلى مفاوضات حقيقية، لا إلى استخدام التفاوض غطاءً لمخططات عدائية أكبر".

مناورات في "هرمز"

في غضون ذلك، ذكرت وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية، اليوم الخميس، أنه وفق وثيقة حصلت عليها، فإن إيران أبلغت البحارة في مضيق هرمز بأنها ستجري تدريبات بحرية بالذخيرة الحية يومي الأحد والاثنين المقبلين. وتأتي هذه المناورات على وقع تلويح إيراني بإغلاق مضيق "هرمز" الاستراتيجي إذا ما تعرضت طهران لهجوم أميركي.

وكان نائب قائد القوة البحرية في الحرس الثوري للشؤون السياسية محمد أكبر زاده قد قال، الثلاثاء، إن إيران "ترصد مضيق هرمز بشكل لحظي من الجو والسطح وتحت سطح البحر، وتتلقى بيانات آنية على مدار الساعة"، مؤكداً أن "أمن هذه المنطقة مرتبط بقرارات طهران"، وأوضح أنه "لا نرغب في إلحاق الضرر بالاقتصاد العالمي، لكن في المقابل لن نسمح للولايات المتحدة وحلفائها بجني مكاسب من حرب هم الذين أشعلوها"، محذّراً من أن "الأمن الغذائي وأمن الطاقة والتجارة الذي كان يُؤمَّن لهم عبر هذا الممر، يمكن اليوم تحويله إلى حالة من انعدام الأمن".

الجيش الإيراني: خططنا جاهزة للرد الفوري والحاسم

من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإيراني، محمد أكرمي نيا، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، إن "الخطط اللازمة وُضِعت لمواجهة أي هجوم محتمل من العدو"، مؤكداً أن القوات المسلحة الإيرانية "ستقدم رداً مناسباً ومتناسباً مع مختلف السيناريوهات المحتملة". وأضاف أن "الرد على أي اعتداء سيكون حاسماً وفورياً وفي اللحظة نفسها"، مشدداً على أن تجربة حرب يونيو/حزيران الماضي أثبتت أن "المماطلة أو منح العدو فرصة أمر غير جائز على الإطلاق"، وأنه "يجب الرد على العدو دون أي تأخير".

وتابع أكرمي نيا: "لدينا ردود مدروسة ومناسبة لمختلف سيناريوهات العدو"، لافتاً إلى أنه لا يمكن التنبؤ بدقة بسلوك الولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب، ومحذراً من أن الاعتقاد بإمكانية قيام الرئيس الأميركي بـ"عمل عسكري ثم إنهائه بسرعة غير واقعي، لأن نطاق الحرب سيكون واسعاً جداً".

لافروف: واشنطن تريد النفط الإيراني

من جهته، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تسعى إلى فرض سيطرتها على النفط الإيراني، مؤكداً أن "النفط الإيراني ملكٌ لإيران، وهي من أبرز الدول المالكة لهذه الثروة الخام".

وأضاف لافروف: "أنا واثق تماماً من أن الأميركيين يفضّلون السيطرة على هذه التدفقات النفطية أيضاً"، مشيراً إلى أن الوضع في إيران يختلف عن فنزويلا التي تقع على محيط مفتوح، إذ يوجد هنا مضيق هرمز وما يحمله من حساسية جيوستراتيجية مرتبطة بضمان أمن طرق نقل النفط.

إيران تعزّز الاستعدادات المدنية لمواجهة الحرب

إلى ذلك، أعلن عمدة طهران، علي رضا زاكاني، اليوم الخميس، أن بلدية العاصمة اتخذت ترتيبات لاستخدام بعض البنى التحتية، ولا سيما خطوط المترو، ملاجئ آمنة في حال وقوع أي مواجهة عسكرية محتملة. وأوضح زاكاني، في حديث مع وكالة "إيلنا" الطلابية، أن إنشاء الملاجئ المدنية بات ضمن أولويات البلدية، مشيراً إلى العمل على تطوير مشروع "مواقف السيارات - الملاجئ"، بحيث تُستخدم هذه المنشآت على مدار العام مواقف تحت الأرض، وتتحول عند الطوارئ إلى ملاجئ لحماية السكان.

وأكد أن المشروع بدأ فعلياً في موقعين داخل طهران، على أن يجري توسيعه تدريجياً ليشمل مختلف أحياء العاصمة خلال السنوات المقبلة، كما أشار إلى أن خطوط المترو تمتلك قدرات تؤهلها للاضطلاع بدور الملاجئ، لافتاً إلى اتخاذ إجراءات مسبقة تتيح الاستفادة منها عند الضرورة.

بزشكيان لأمير قطر ورئيس وزراء باكستان: لن نبدأ الحرب ومستعدون للحوار

وخلال مباحثات هاتفية منفصلة مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف

، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، مساء الخميس، أن "أميركا إذا كانت تسعى فعلاً إلى دبلوماسية حقيقية، فعليها أن تضع حداً لإجراءاتها الاستفزازية، وأن تثبت عملياً التزامها بمسار الحوار". وأضاف بزشكيان أن "خيار إيران هو الحوار والدبلوماسية الكريمة، لكنها لا تتردد في الدفاع عن نفسها"، مؤكداً في الوقت ذاته "ضرورة تعزيز وحدة الدول الإسلامية، ومواصلة المسار الدبلوماسي من أجل خفض التوترات في المنطقة". وأوضح الموقع الإعلامي لرئاسة الجمهورية الإيرانية أن المباحثات مع قادة قطر وباكستان تناولت تبادل وجهات النظر بشأن آخر التطورات الإقليمية في أعقاب الإجراءات الأميركية التي وصفها بأنها "تصعيدية ومزعزعة للاستقرار".

وشدد بزشكيان على أن نهج بلاده قائم على دعم الدبلوماسية المرتكزة على القانون الدولي، والموقف الندّي، وتجنّب التهديد واستخدام القوة، والسعي إلى "تحقيق نتائج رابح - رابح"، مؤكداً أن إيران "لم تكن يوما بادئة بالحرب، ولا ترحب بالمواجهة". وأضاف: "لن نسمح، كما حصل في تجارب سابقة، بأن نتعرض للتهديد أو الاعتداء أثناء التفاوض، وسندافع عن بلدنا وشعبنا دفاعاً قوياً وحازماً"، وذلك في إشارة إلى تعرض إيران لحرب إسرائيلية وأميركية خلال يونيو/حزيران الماضي أثناء المفاوضات بواسطة سلطنة عمان.

في السياق ذاته، نقل موقع رئاسة الجمهورية الإيرانية عن أمير دولة قطر ورئيس الوزراء الباكستاني تأكيدهما، خلال هذه الاتصالات الهاتفية "الرفض القاطع لأي إجراء يستهدف أمن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو استقلالها أو سلامة أراضيها". وبحسب المصدر نفسه، شدد قادة قطر وباكستان على أهمية استمرار الجهود الدبلوماسية لتهيئة أجواء الحوار والتفاعل، وحلّ القضايا عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية، محذرين من أن "أي تصعيد أو صراع قد يُدخل المنطقة في دوامة واسعة من العنف وعدم الاستقرار، بما يحمله ذلك من تداعيات كارثية على جميع دول المنطقة"، كما أكدا ضرورة مواصلة العمل من أجل بلورة مبادرات فعّالة تفضي إلى حلول مستدامة للقضايا الإقليمية.

من جانبه، أكد الديوان الأميري القطري أن أمير قطر بحث مع بزكشيان تطورات الأوضاع الراهنة، والجهود المبذولة لخفض التصعيد وإرساء الاستقرار في المنطقة، مشيراً إلى أن الجانبين شددا على أهمية الحوار والدبلوماسية في معالجة القضايا الإقليمية، بما يساهم في ترسيخ السلم والأمن ويحقق مصالح المنطقة.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في منشور على "إكس"، تعليقا على مباحثاته الهاتفية مع بزشكيان، إنهما تبادلا وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية المتسارعة، واتفقا على أن "الحوار المستدام والتفاعل الدبلوماسي يشكلان أمرا حيويا لتحقيق السلام والأمن والتنمية في منطقتنا". وأضاف شريف: "جددنا التزامنا بتعزيز العلاقات الأخوية بين باكستان وإيران من خلال التواصل المنتظم رفيع المستوى وتوسيع أطر التعاون المؤسسي بين البلدين".

Spoke with my brother President Dr. Masoud Pezeshkian of Iran today.



We exchanged views on the evolving regional situation and agreed that sustained dialogue and diplomatic engagement are vital for peace, security, and development in our region.



We also reaffirmed our… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) January 29, 2026

في سياق متصل، أعلن التلفزيون الإيراني أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أجرى الليلة الماضية واليوم اتصالات هاتفية منفصلة مع نظرائه في قطر ومصر والإمارات وباكستان وعُمان وتركيا، جرى خلالها بحث آخر التطورات الإقليمية والدولية. واستعرض عراقجي في ضوء حساسية المرحلة خلال هذه الاتصالات مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية إزاء المستجدات الأخيرة، مؤكداً أن جميع الأطراف شددت على ضرورة إدارة الوضع الراهن بمسؤولية، وأخذ التداعيات الأمنية للتطورات الجارية على استقرار المنطقة بعين الاعتبار.

استدعاء السفير الألماني

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، السفير الألماني في طهران احتجاجاً على تصريحات وصفتها بـ"التدخلية" صدرت عن المستشار الألماني فريدريش ميرز ومسؤولين في برلين بشأن إيران وقواتها المسلحة. وخلال جلسة الاستدعاء، أبلغ مساعد وزير الخارجية ومدير عام شؤون أوروبا الغربية علي رضا يوسفي السفير الألماني احتجاج طهران الشديد، مؤكداً أن أي محاولة للمساس بالحرس الثوري الإيراني تُعد انتهاكاً للقانون الدولي والسيادة الوطنية، وستقابل برد مناسب.

ويأتي هذا التطور بعد تصريحات أدلى بها المستشار الألماني فريدريش ميرز قال فيها إن "الحكومة التي لا تبقى في السلطة إلا بالعنف والترهيب ضد شعبها، تكون قد وصلت إلى أيامها الأخيرة"، وهو ما اعتبرته طهران تدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية.