- رد إيران على خطة ترامب: بعد دراسة شاملة، قدمت إيران ردها على خطة ترامب المكونة من 15 بندًا عبر باكستان، مشددة على إنهاء دائم للحرب ورفض وقف إطلاق نار مؤقت، مع مطالب تتعلق بإعادة الإعمار ورفع العقوبات. - التوترات الإقليمية: جاء الرد الإيراني بعد إسقاط مقاتلات أميركية وفشل عملية إنزال جوي، مما أظهر قوة إيران في الحرب، ودفع ترامب لتعديل موقفه بتمديد المهل. - المطالب الأميركية: تشمل تفكيك القدرات النووية الإيرانية، وقف تخصيب المواد، وإبقاء مضيق هرمز مفتوحًا، مع مناقشة ملف الصواريخ لاحقًا.

بعد أسبوعين من استلامها خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 15 بندًا، سلّمت طهران، اليوم الاثنين، ردّها عليها إلى دولة باكستان لإنهاء الحرب، وفق ما أوردته وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية.

وأضافت الوكالة أن الرد الإيراني جاء بعد "دراسات شاملة في مختلف المستويات العليا للنظام"، مؤكدة أنه يشمل 10 بنود، ويرفض وقف إطلاق نار مؤقتاً، ويشدد على ضرورة إنهاء دائم للحرب مع مراعاة ملاحظات إيران. وتابعت أن الرد يشمل أيضًا مجموعة مطالب إيرانية حول إنهاء المواجهات في المنطقة، وبروتوكولًا خاصًا بالعبور الآمن من مضيق هرمز، وإعادة الإعمار ورفع العقوبات.

وأشارت "إرنا" إلى أن النص الإيراني في الردّ على خطة ترامب جاء عقب تطورات يومي السبت والأحد في المناطق الغربية والوسطى للبلاد، إثر إسقاط مقاتلات وطائرات أميركية و"الفشل الذريع" لعملية الإنزال الجوي، قائلة إن "إيران أظهرت يدها العليا في الحرب"، وإن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "تراجع عن تهديداته السابقة عبر تمديد جديد للمهل المتكررة".

وأرسلت الولايات المتحدة الأميركية إلى إيران خطة من 15 بندًا لإنهاء الحرب التي دخلت أسبوعها الرابع، وذلك في أعقاب تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة حول بدء مفاوضات مع الجمهورية الإسلامية. وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الخطة سُلّمت إلى إيران عبر باكستان، التي أعلنت يوم الثلاثاء استعدادها للوساطة بين الطرفين. ووفق الصحيفة، لم يتضح مدى انتشار الخطة بين المسؤولين الإيرانيين، وما إذا كانت إيران ستوافق عليها كأساس للمفاوضات، كما لم يتضح موقف إسرائيل من هذا المقترح.

وكشفت الصحيفة أن الخطوط العريضة للخطة تتناول برامج إيران الصاروخية الباليستية والنووية، وكذلك المسارات البحرية، في إشارة إلى إغلاق طهران مضيق هرمز أمام حركة الشحن، ما هدد بأزمة اقتصادية عالمية.

وفي السياق، كشفت القناة 12 العبرية، مساء الثلاثاء، أن مستشاري ترامب، جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، يدفعان، بموافقته، نحو آلية تقوم على إعلان وقف إطلاق نار لمدة شهر، تُناقش خلاله الأطراف اتفاقًا من 15 نقطة، في صيغة تشبه التفاهمات التي جرى الحديث عنها سابقًا في غزة ولبنان. وأضافت القناة أن هذا السيناريو، القائم على اتفاق مبادئ سريع وفضفاض، يثير قلق المستوى السياسي والأمني في إسرائيل، خشية أن تخرج إيران منه في موقع أقوى.

وبحسب ما أوردته القناة، فإن المطالب الأميركية من إيران تشمل تفكيك القدرات النووية المتراكمة، والتعهد بعدم السعي مطلقًا إلى امتلاك سلاح نووي، ووقف تخصيب المواد على الأراضي الإيرانية، وتسليم كل المواد المخصبة للوكالة الدولية للطاقة الذرية ضمن جدول زمني قريب يُتفق عليه، وإخراج منشآت نطنز وأصفهان وفوردو من الخدمة وتدميرها، وإتاحة كل المعلومات داخل إيران أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما تشمل نقاط واشنطن تخلي إيران عن "عقيدة الوكلاء"، ووقف تمويل وتسليح أذرعها في المنطقة، والإبقاء على مضيق هرمز مفتوحًا وممرًا بحريًا حرًا لا يُغلقه أحد، على أن يُبحث ملف الصواريخ لاحقًا مع فرض قيود على العدد والمدى، وحصر استخدامها في "الدفاع عن النفس".